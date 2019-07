MATPRAT: – Ideen «burger» er så himmelstormende genial at den selger nesten uansett innhold. Nå koster de dyreste fra 250 kroner på restaurant, inneholder ikke alltid kjøtt og kan absolutt ikke nytes håndholdt, skriver Dagfinn Nordbø, som rystes av konsepter «bacon uten kjøtt». Foto: Matland, Randi

Bacon uten kjøtt? Nei!

Inneholder det ikke røkt svinekjøtt fra skinka, er det ikke bacon, det er juks, ferdig snakket.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

I alle år har vegetarianerne operert med tradisjonsrike kjøttbegreper i sine menyer. Tidlig på åttitallet ble vi servert «Kornkarbonader» på folkehøgskolen. På Frisksportrestauranten i Oslo på den tiden var «Nøttebiff» en storslager.

I de seinere årene har kjøttforbruket kommet i sentrum for en nødvendig miljø- og etikkdebatt. At den internasjonale matindustrien nå lanserer en rekke produkter med kjøtthermende navn, har med flere ting å gjøre: For det første at kjøttbegrepene er så godt innarbeidet at de selger på navnet og konseptet.

Ideen «burger» er så himmelstormende genial at den selger nesten uansett innhold: Opprinnelig var det håndholdt rimelig gatemat av kvernet kjøtt, og bød på variert næringsinnhold og god smak. Nå koster de dyreste fra 250 kroner på restaurant, inneholder ikke alltid kjøtt og kan absolutt ikke nytes håndholdt. For det andre handler business alltid om én av to ting: a) Finne på helt nytt, som er vanskelig. b) Kopiere en suksess, som er lett. Derfor stjeler de navnet, og en masse mystiske saker materialiserer seg i mediene, som for eksempel «fisk som ikke er fisk» og aller siste nyhet, «bacon uten kjøtt», 100 prosent fettfritt.

Ikke svin, ikke kjøtt, ikke fett. Hvorfor i Helgoland kaller de det bacon, da? Selvsagt fordi konseptet bacon er elsket over hele verden. Produktet får gratis kommersiell drahjelp for milliarder, ved å rappe en matkategori det så absolutt ikke tilhører. Men egentlig er dette nytale à la George Orwell: Hat er kjærlighet, krig er fred, og så videre. Inneholder det ikke røkt svinekjøtt fra skinka, er det ikke bacon, det er juks, ferdig snakket. Mye som kalles bacon er da heller ikke røkt, kun tilsatt røykaroma og pumpet full av vann for å få opp fortjenesten.

Utallige er forsøkene på å kapitalisere på navnet bacon. Alle husker nok kalkunbacon, som da det kom naturligvis førte til en rekke spørsmål om hvor på kalkunen skinka sitter. Det fikk forbud mot å kalle seg bacon, men forbudet ble opphevet. Reiser du i muslimske land vil du også finne mengder av matvarer som hermer etter svineprodukter uten å være det. Salami og servelat med kalkunkjøtt, der man på mesterlig vis har faket smaken.

Svin er altså forbudt, men ikke så forbudt at man ikke kan bruke svinerelaterte navn. Det ville gå ut over næringslivet, og slikt kan vi jo ikke ha noe av. I Marrakesh i Marokko ble jeg tilbudt pizza der en av ingrediensene var «ham», og av ren nysgjerrighet måtte jeg jo kjøpe den. Det var kalkun, eller en annen uspesifisert fugl. Håper det ikke var gribb. At det strengt tatt ikke kunne kalles pizza heller, har nok med det å gjøre at svært mange turister heller velger de trygge og kjente burger/pizza/sandwich enn å våge seg på den autentiske gatematen (for eksempel på den utrolige markedsplassen i Marrakesh), som selvsagt smaker mye bedre.

Så hva med bacon uten kjøtt, som vil bli lansert i den britiske matkjeden Sainsbury’s ganske snart, og sikkert også komme hit til Norge? Den kommer til å bli en suksess, selv om utseendet minner mest om friterte kålormer. De har, frekt nok, til og med faket en slags slakteanvisning på emballasjen. Folk som ikke vil spise kjøtt, får dermed en illusjon av noe de vet hva er og kanskje en gang har elsket, men de slipper altså kjøtt og får isteden en god del rare ingredienser som ikke nødvendigvis er så veldig bærekraftige. For eksempel soya fra Brasil.

Men saken er jo den at det nå er krig. Disse produktene er teknisk sett de samme som under krigen, der folket spiste kålrotbiff. Det er erstatningsprodukter. Surrogater, bare mer avanserte. Årsaken til at de kommer nå, er en annen. Krigen er mot klimaendringene, og det uetiske aspektet ved industriell kjøttproduksjon, som i mange tilfelle er ganske ille.

Likevel skulle jeg ønske at de ikke kalte det bacon. Og den dagen italienerne bytter ut sin pancetta i Pasta Carbonara med «pancetta uten kjøtt», da snør det oppover. Men det er jo det det gjør. Det snør oppover nå. Kloden er i trøbbel.

La oss derfor kutte ned på forbruket, og heller spise ordentlig bacon fra glade norske griser en gang i uka. Surrogatene vil gjøre suksess, men smaken kommer aldri noensinne til å bli den samme.

