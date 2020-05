REDD AFRIKA: – Europa må bidra til å redde Afrikas mange små bedrifter gjennom corona-krisen, skriver Erik Solheim. Bildet er fra kronprinsparets besøk i Ghana i 2011, da Solheim var utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Corona-slagmarken Afrika

Afrika har så langt ikke blitt hardt rammet av viruset direkte. Vi vet ikke om dette vil vare, det avhenger av årsaken til at Afrika bare er lettere angrepet. Men Afrika vil lide mer enn noen av de økonomiske virkningene av viruset.

ERIK SOLHEIM, tidligere miljø- og utviklingsminister

Titalls millioner av arbeidsplasser står i fare i Afrika. Som følge av coronaviruset kan 2020 bli første år siden 1998 hvor fattigdom øker på jorda, mye av denne veksten vil skje i Afrika.

I mer enn tjue år har den norske entreprenøren Svein Wilhelmsen gitt talløse turister uforglemmelige opplevelser på savannene i Kenya. Som Sveins gjest i Kenya kan du se gepardene og løvenes jakt på sine bytter, flodhester som klumper seg sammen i elvene. Du kan beundre majestetiske elefanter og følge verdens største dyretrekk - millioner av gnuer på vei mellom Tanzania og Kenya. Masai Mara har kanskje det rikeste dyrelivet noe sted på kloden. Safarituristene gir sårt tiltrengte inntekter til Kenya.

Erik Solheim. Foto: Tore Kristiansen

Svein Wilhelmsen har en dobbelt visjon. Han vil ta vare på det vakre landskapet og de ikoniske dyrene og han vil skape utvikling og arbeidsplasser for lokalbefolkningens. Disse to er tett knyttet sammen. Hvis ikke fattige masaier ser fordeler med å beskytte elefanter og neshorn, blir de krypskyttere og skaffer seg noen små inntekter på egen hånd.

Nå er alt det Svein og hundrevis av partnere har bygd opp i fare. Coronakrisen har rammet Kenya som et lyn nedslag. Landet er stengt ned. Knapt en gjest kommer. Inntektene er i null. Tusener av familier som har bygd sin framtid på turisme og naturvern, står på bar bakke.

Denne og mange andre turistbedrifter sliter med å overleve. Hva skal turguider, hotellarbeidere, sjåfører og folk som får leieinntekter av landet i verneområdene gjøre nå?

I alle Afrikas land finner du utallige små bedrifter som sliter.

Det er disse små bedriftene og uformell sektor som holder Afrika oppe, sikrer inntekt for de fleste. De er entreprenører i den digitale økonomien, de foredler landbruksvarer, de bringer turister, planter trær eller bygger veier. Noen er ansatt på formelle vilkår. Andre har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet. I Burkina Faso er 77 prosent av befolkningen regnet som arbeidsløse. Men det betyr ikke de ikke jobber. Den som ikke jobber i Afrika, spiser heller ikke.

Europa må bidra til å redde Afrikas mange små bedrifter gjennom corona-krisen. Det er temaet for et opprop tjue nåværende og tidligere ministre har skrevet til Europas ledere.

En million unge mennesker kommer inn på arbeidsmarkedet i Afrika hver måned. Alle ønsker en jobb. Av de som er en del økonomien er det få som har jobb i vanlige bedrifter. De fleste er i uformell sektor, de forsøker å livnære seg med tilfeldige jobber, med å selge noe, med å hjelpe familien eller på så mange andre fantasifulle måter.

Vestens bistand til Afrika er småpenger, men likevel viktig. Størrelsen illustreres kanskje best ved at USA planlegger å låne tretti billioner kroner i annet kvartal. Det tilsvarer seksti ganger all bistand fra alle vestlige land til hele det afrikanske kontinentet i år.

Når ressurser er knappe, er det viktig at de brukes riktig. Afrikas regjeringer har ikke reserver for å møte coronakrisen. USA kan trykke dollar. Kina har store oppsparte midler. Norge har oljefondet. Afrikanske regjeringer starter ofte med mye gjeld. De har lite eller ingenting å gå på. Vesten må bidra med gjeldslette og med å redde afrikansk næringsliv gjennom den akutte krisen. Afrika må hjelpes til å gi et politisk svar på krisen.

Bedrifter som går konkurs under coronakrisen kan ikke gi jobb til folk etterpå. Afrikanske jobber er ikke i offentlig, men i privat sektor. Knapt noe er viktigere nå enn å redde lønnsomme og produktive bedrifter gjennom krisen.

De europeiske utviklingsfondene er vårt viktigste virkemiddel i dette. I Norge har vi Norfund, men det er 15 søsterfond i andre europeiske land. Europa må sette inn mer kapital i disse fondene og Europas stater må bidra med risikodeling.

Dette er også i vår egen langsiktige interesse om vi vil minske innvandrings trykket mot Europa. Det sies ofte i norsk debatt at vi må hjelpe folk der de er, ikke ta dem til Norge. Jeg er enig i denne tanken. Men da må vi gjøre det, ikke bare si det. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og regjeringen kan svare ved å sette Norfund i stand til å redde bedrifter og arbeidsplasser i Afrika i dette kritiske året.

Da kan Svein Wilhelmsen også i 2021 invitere turister til sine magiske leirbål. Hundretusener av andre små bedrifter kan gi jobber til Afrikas unge og raskt voksende befolkning.

