Storbritannia knaker i sammenføyningene: Landskampen

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Boris Johnson er gaven som fortsetter å gi skotske nasjonalister akkurat det de ønsker seg.

For første gang siden folkeavstemningen om uavhengighet i 2014 viser meningsmålingene tydelig og vedvarende flertall for et løsrevet Skottland.

Skottene har hele tiden fremholdt sin sterke brexit-motstand, ettersom over 60 prosent av dem stemte for fortsatt EU-medlemskap i 2016. Forhandlingspiruetten, som ble kjent søndag, om å skrote deler av den allerede inngåtte utmeldingsavtalen, har bekreftet den skotske befolkningens mistro til en London-regjering som med dette signaliserer at de ikke vil respektere internasjonal lov.

I lys av dette har skotske myndigheters resolutte reaksjon på covid-19, i motsetning til Downing Streets ubesluttsomhet, styrket kravet om løsrivelse.

Skottland har kjørt sitt eget coronaløp, dels i strid med Johnsons-regimets linje, og har øyensynlig klart seg bedre både hva menneskelige og økonomiske tap angår.

Som The Spectators redaktør Fraser Nelson kommenterte i det konservative tidsskiftets podcast: Skotter ser på mislykketheten hos den inkompentente britiske regjeringen og tenker; dette vil vi ikke være en del av!

Siden Boris Johnson overtok som britisk statsminister har både meningsmålinger og valgresultat vist to tydelige tendenser i Skottland:

** Stadig flere skotter vil ut av den 300-årige unionen med England og Wales.

** Stadig færre støtter det konservative Tory-partiet.

Nå varsler landets førsteminister Nicola Sturgeon, som også er leder for de skotske nasjonalistene SNP, en ny plan for skotsk folkeavstemning. Den skal legges frem innen åtte måneder og inneholde betingelsene for valget; hvilket spørsmål som konkret skal stilles, og hvilke følger resultatet må få.

Landskampen er i gang. Det er opprørets time.

Boris Johnson har ikke bare avvist hele problemstillingen. Han har også avvist Skottlands førsteminister med en tone og et ordvalg som i beste fall indikerer tankeløs useriøsitet, i verste fall forakt.

Det har ikke gått upåaktet hen i Skottland, der selv Sturgeons politiske motstandere og profilerte partifeller av statsministeren har reagert på hans nedlatende opptreden overfor henne.

Ifølge Financial Times er Johnson langt fra den eneste i Whitehall som betrakter førsteministrene i Skottland og Wales som regionale fylkesordførere og ikke ledere av land.

Så sent som for noen uker siden kom det til uttrykk da regjeringens eneste veteran, Michael Gove, foreslo å gi Nicola Sturgeon møterett i Downing Street. Gove innehar den særskilte ministerposten for å koordinere statsministerens kontor med departementene, og mente det kunne være smart å forsøke å dempe skotsk nasjonalisme ved å invitere førsteministeren til regjeringsbordet i saker vedrørende Skottland.

Kilder i Downing Street sier til FT at «Boris overhodet ikke likte ideen. Fordi han liker ikke ideen om at [Ms.] Sturgeon blir ansett som hans jevnbyrdige på samme politiske nivå».

I stedet helte han mer bensin på det nasjonalistiske bålet, som ifølge historikeren Tom Devine ikke har flammet friskere siden jakobitten Karl III («Bonnie Prince Charlie) gjenerobret Edinburgh og ledet det kilt-kledte felttoget til seier over den engelske regjeringshær ved Prestonpans i 1745.

Mens Johnsons lederskap får det glatte lag av konservative kommentatorer i høyrepressens viktigste organer, især The Times og The Daily Telegraph, kalles Nicola Sturgeon «en av de mest formidable politikere, ikke bare i Storbritannia, men i verden».

Det må kalles oppsiktsvekkende at Telegraph og Spectator er så harde i klypa. Boris Johnson har vært redaktør i begge publikasjoner.

Selv om Boris Johnson har begått flere U-svinger og politiske tilbaketog enn noen annen statsminister på så kort tid, ifølge medienes opptellinger, er det liten grunn til å betvile oppriktigheten i hans garanti om «aldri å tillate en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet». Han holder fast ved at Skottland stemte over dette spørsmålet for seks år siden, og at partene den gang var enige om at resultatet skulle gjelde «i deres levetid», som det ble sagt.

Men i 2014 var ikke brexit et tema. Tvert imot var det et poeng i argumentasjonen mot skotsk løsrivelse at et uavhengig Skottland ville bli stående utenfor EU. Og at landet med det ville miste alle fordelene som britisk EU-medlemskap hadde velsignet skottene med.

Nå mener en betydelig majoritet i Skottland at et knapt flertall i England har tvangsmeldt dem ut av Den europeiske union. I dag sier lang flere skotter enn dem som i 2014 ønsket å forbli i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland at det er viktigere å være med i EU. Fullverdig skotsk medlemskap i EU vil derfor være et kjernepunkt for SNP til våren når Skottland velger nytt nasjonalt parlament.

Dersom SNP gjør like rent bord i det valget som da Storbritannia gikk til urnene i desember i fjor – eller kanskje enda bedre, slik meningsmålingene nå tyder på – vil Boris Johnson få en pedagogisk utfordring med å forklare den demokratiske begrunnelsen for å nekte skottene en ny folkeavstemning.

Den oppgaven kommer han ikke til å makte, mener Tory-politikere som Spectator og BBC har snakket med. Fordi parlamentet i Westminster vil i en situasjon der SNP har fått et så tydelig mandat fra sine velgere, legge et såkalt moralsk imperativ til grunn. Det betyr at den folkevalgte riksforsamlingen i London ikke vil motsette seg folkets uttrykte vilje. Den forståelsen bekreftes av så vel kilder i regjeringen som av sentrale parlamentarikere i Labour og Det konservative partiet.

Boris Johnson har da to valg: Enten å følge parlamentets pålegg om å skrive ut skotsk folkeavstemning, eller ikke å gjøre det. Da må han i så fall gå av.

En gavepakke til SNP, det også.

