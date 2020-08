ETTERLYSER TILTAK: – Gi kulturarbeiderne tilliten Tom Cruise får, det ligger langt mer norgesreklame i deres internasjonale virke enn det gjør i at Preikestolen blir til et pakistansk fjell i «Mission Impossible», skriver Erle Marie Sørheim. Foto: NTB SCANPIX

Etterlyst: En felleseuropeisk coronastrategi

Pandemien kan vare lenge, vi må begynne å snakke om hvordan vi kan opprettholde et levende kulturliv i en krisetid.

ERLE MARIE SØRHEIM, skribent, bosatt i Berlin

Det er nå snart et halvt år siden Norge stengte nærmest helt ned på noen dagers varsel. Og vi var ikke alene, hele Europa gjorde det samme. Nedstengningen skyldtes en felles europeisk forståelse for at vi måtte samarbeide om å få kontroll på det nye viruset.

Mange var midt i en reise, en turné, et utvekslingsår og måtte avbryte alt og komme seg hjem. Vi gjorde det, for vi sto over en felles fare som virket altoverskyggende.

Nå, fem måneder senere, er vi kommet et langt stykke videre. Sykehusene har fått tid til å ruste opp, dødstallene har gått sterkt ned, smittervernstiltakene har fått gjennomslag i befolkningen, vi holder avstand, vi tester oss, vi tar (nesten) på oss munnbind frivillig. Det samme har skjedd i våre nærmeste naboland, selv Sverige er på bedringens vei.

Men mye er uklart, ikke minst: Når kan vi begynne å leve som før? Vi setter vår lit til en vaksine, men selv når den er kommet vil det kunne ta lang tid før den gir full effekt. Så hva skal vi gjøre i mellomtiden? Svaret fra staten så langt er: Planlegg for ingenting, og hold dere mest mulig hjemme.

Men hva med alle de som har en jobb som faktisk handler om å reise rundt? I resten av Norden, Europa, ja, verden? Svaret ser ut til å være at de bare skal slutte å jobbe på ubestemt tid.

Til nå har vi i Norge vært så heldig at kunstnergrupper, og andre selvstendig næringsdrivende som midlertidig har mistet livsgrunnlaget, har kunnet få søke inntektskompensasjon fra staten. Ordningen er langt i fra perfekt, og den er kun 80 prosent av fjorårsinntekten, men sammenlignet med våre kolleger i for eksempel USA kan vi prise oss lykkelige.

Men hva venter denne gruppen fremover? Det er det ingen som vet, og politikerne forholder seg tause.

Det eneste man har fått av info så langt er noen dulgte signaler om at ordningen vil vare ut oktober. Det er to måneder til! En stor gruppe mennesker som reelt sett har hatt arbeidsforbud i fem måneder aner altså ikke hva de skal leve av om to måneder. Det eneste de vet er at deres vanlige jobbhverdag fortsatt ikke eksisterer da.

Både små og store norske artister og kunstnere har utlandet som en sentral del av arbeidshverdagen, men hos Kulturrådet ser det ikke ut til at det finnes noen forståelse for dette. Tapte inntekter i utlandet kompenseres det ikke for. Det er som om man må påpeke at folk ikke kan leve av strømmekonserter fra sin egen stue fremover.

Å booke en turné tar lang tid, de bookes gjerne et år i forveien, om ikke mer. Nå opplever musikere å få turneer avlyst på en måneds varsel. Mannen min som er musiker fikk avlyst en Norgesturné fordi to av musikerne i bandet er svenske. Det høres ut som en dårlig svenskevits, men sånn er realitetene nå, å være svensk er å være uønsket hos søta bror.

Samtidig ser vi at regjeringen har en rekke løsninger beredt på rekordtid om mottakeren er «PR-vennlig» nok. Den amerikanske skuespilleren Tom Cruise og hans amerikanske team på to hundre personer fikk unntak fra karantenereglene, det samme gjør vårt mannlige fotballandslag. De forplikter seg til et «veldig strengt smittevernregime», opplyser kulturminister Abid Raja.

Det kan også andre kunstnere gjøre, men tilliten til norske og internasjonale kulturarbeidere er ikke like stor som til amerikanere stjerner fra en smittehotspot. I Finland har arrangører lov til å kjøre en mer konstruktiv strategi. En bekjent ble bedt om å være i frivillig karantene hjemme hos seg selv før reisen, dette etterfølger man gladelig når det betyr å endelig få jobbe igjen.

De europeiske landene har gjort en sterk innsats under coronaen, vi opplever at tiltak fungerer, de store krisene er avblåst eller lagt bak oss. Nå må vi begynne å se på hvordan vi kan re-starte samarbeidet over landegrenser i tiden som kommer. Vi trenger en felles tillit og tro på at det er noen grunn til å planlegge for neste vår og høst.

I stedet fører regjeringen en uforutsigbar politikk hvor land kan veksle mellom å være gule og røde på to ukers varsel. Det minner om barneleken, én to tre rødt grønt lys, bortsett fra at myndighetene mener vi ikke var voksne nok til å takle det grønne lyset, det måtte omgjøres til gult.

Med sine uklare og stadig skiftende regler dytter regjeringen ansvaret over på arrangørene, og arrangørene vil naturligvis ikke ta store økonomiske risikoer i en allerede presset situasjon. En venninne i Berlin har gått i frivillig karantene for å kunne jobbe i Oslo om noen uker. Samtidig har Oslo de siste ukene hatt tre ganger så høy smittespredning som det er i Berlin. Å behandle Europa som om det er en eneste stor klinefest i de østerrikske Alpene er lite konstruktivt.

Verden utenfor Europa er no go-sone i overskuelig fremtid, det er trist, men en realitet. Europa er derimot vårt nærmeste samarbeidsområde, ja, vi kan vel driste oss til å si vi er en del av Europa. Den norske regjeringen bør gå i dialog med våre europeiske naboland for å komme opp med klare kjøreregler som gjør at arrangører og musikere kan planlegge for mer enn de to neste ukene. Skal vi sperre oss inne til dette går over har vi på mange måter spart oss til fant.

Å krysse landegrenser handler ikke bare om å dra på ferie, det utgjør en viktig del av levebrødet til mange mennesker som nå ikke aner hvordan jobbsituasjonen deres vil være om noen måneder. Å forsøke å finne frem til praktiske løsninger er ikke å undergrave coronatiltakene, det er en konstruktiv måte å få folk ut i arbeid igjen, i stedet for å (kanskje) få hjelp fra NAV.

Gi kulturarbeiderne tilliten Tom Cruise får, det ligger langt mer norgesreklame i deres internasjonale virke enn det gjør i at Preikestolen blir til et pakistansk fjell i «Mission Impossible».

Publisert: 31.08.20 kl. 08:54

