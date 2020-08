Robert Steen. Foto: Vidar Ruud

Testkapasiteten i Oslo blir styrket

Lederen i VG sist torsdag var kritisk til Oslos kapasitet for coronatesting. Dette er en kritikk vi er enig i, men som nå langt på vei er løst.

ROBERT STEEN, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo (Ap)

Sist tirsdag uken testet vi over 1500 personer, tallet for torsdag var over 1500. Vi har nå kapasitet i Oslo som tilfredsstiller kravet på 1,5 prosent.

Økt testkapasitet vil også gjøre at ventetiden vil bli kortere. Per i dag har vi en ventetid på 1-4 dager for å få avlegge coronaprøve i Oslo, og de fleste får time raskere enn det. Ventetiden skal ned, slik at vi når målet om maks to dagers ventetid på å få avlagt prøve.

Vi har også styrket kommunens coronatelefon. Vi ønsker at alle skal få svar når de har spørsmål, eller behov for å bestille time. Derfor har vi økt kapasiteten på koronatelefonen gjennom å få på plass flere folk bl.a. gjennom et nytt callsenter i Oslo som vil mer enn doble kapasiteten. Vi har sørget for at de som ringer om testing blir prioritert. Vi har også fått på plass et digitalt skjema for direkte bestilling av test for de som mener de kan være smittet. Vi har i dag også fått på plass et skjema for avbestilling av time slik at vi kan bruke timer som det allikevel ikke er behov for til test for dem med behov.

Vi kommer til å øke testkapasiteten i tiden fremover. Vi har allerede utvidet åpningstidene på teststasjonene og vi har åpnet flere nye teststasjoner, blant annet på Hjortneskaia og Blindern (i regi av SiO). På Aker åpnes en ny testlinje, noe som innebærer at vi kan teste mellom 400 og 500 flere per dag.

I tillegg inngår Helseetaten i dag avtaler med flere private leverandører for å øke kapasiteten ytterligere. Dette vil føre til kortere ventetid for å få time. Vi forbereder nå å øke testkapasiteten for å teste fem prosent av befolkningen hver uke dersom det blir nødvendig.

Men den viktigste jobben gjøres fremdeles av hver enkelt av oss. Hold avstand, vask hendene ofte og hold deg hjemme om du har symptomer. En vanlig misforståelse er at en negativ coronatest gjør at man kan gå tilbake på jobb eller skole.

Det stemmer ikke. Har du symptomer må du holde deg hjemme til symptomene er borte. Bare sammen kan vi klare å få kontroll på smitten.

