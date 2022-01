Debatt

Det revolusjonære øyeblikket

Ti prosent av velgerne sier de vil stemme på et parti som ønsker en sosialistisk revolusjon i Norge. For Rødt er strømkrisen den perfekte saken.

Jeg er så smått i gang med lesningen av den kinesiske kunstneren Ai Weiweis vakre memoarbok «1000 års gleder og sorger». Tittelen er hentet fra et dikt av Ais far, lyrikeren Ai Qing. Det er nesten like mye en bok om faren, som var en alliert av Formann Mao, før han ble stemplet som «høyreavviker» og falt i unåde under kulturrevolusjonen.

Ai, altså sønnen, beskriver den triste og absurde oppveksten i indre eksil i Gurbantünggut-ørkenen i det nordvestre Kina, og om den repeterende ydmykelsen av faren: «Håret falt ned i pannen når han bøyde hodet og erkjente sine forbrytelser.»

Det er mulig jeg er for mye preget av studier og en særlig interesse for den slags, men det er ikke til å unngå at tankene flyr til et for tiden høytflygende politisk fenomen i Norge. Historien burde være velkjent, men også her trenger vi trenger en oppfriskningsdose.

Kort fortalt: Uten Formann Maos kommunistiske revolusjon i Kina i 1949 hadde ikke partiet Rødt eksistert.

Rødt er det ektefødte barnet av Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene), et parti som betraktet Mao Zedong som en nær guddommelig skikkelse. Partiet ville ha en revolusjon i Norge etter maoistisk mal. De ville avskaffe demokratiet og erstatte det med et partidiktatur. En ledende AKP-er kalte det «proletariatets demokratiske diktatur». Partiet mente at revolusjonen trolig måtte gjennomføres med våpen i hånd.

Noen tusen i første rekke unge folk ble med i AKP, og de jobbet sokkene av seg. For revolusjonen. I Norge. Da Mao døde i 1976, og det ene kommunistiske «fyrtårnet» etter det andre sluknet, ble AKPs utopiske visjon erstattet av et dystopisk narrativ. De ble overbevist om at Sovjetunionen, som ifølge partiliturgien forlot den sanne kommunismen da Josef Stalin døde, snart skulle angripe Norge, og AKP så for seg at de skulle danne fortroppen i den nasjonale motstanden mot okkupantmakten.

Medlemmene ble hemmelige, noen gikk helt «under jorden». De overvåket politiske motstandere. Internt i partiet ble de ulydige straffet, spesielt de som fikk stemplet «høyreavviker». Mot slutten av 1970-tallet begynte AKP å falle sammen. Noen gikk stille ut, andre mer høylytt. Partiet, som i valg kalte seg Rød Valgallianse, fikk nådestøtet i 1989, da de store lederne i Kina massakrerte egne medborgere som protesterte for ytringsfrihet og demokrati. I 2007 ble AKP lagt ned. Opp fra asken steg Rødt.

I 2012 ble Bjørnar Moxnes, den tidligere lederen for AKPs ungdomsorganisasjon Rød Ungdom, valgt til ny partileder. Med det nye navnet og med en ung generasjon i ledende posisjoner, endret de seg både politisk og strategisk, og gikk bort fra de mest drastiske læresetningene. Men kommunismen, eller sosialismen, er fortsatt målet for Rødts politiske virke, og for å komme dit, må det en revolusjon til. For reformer vil «aldri kunne føre til et sosialistisk samfunn», som det forklares i partiets prinsipprogram, der ordet revolusjon visstnok nevnes 14 ganger.

Dette er Rødts grunnlag. Rødt er et revolusjonært parti. Den unge generasjonen, som ikke opplevde 70-tallet, har tatt over, og stadig nye koster har kommet til. Helt ute er de gamle dog ikke. I Rødts landsstyre sitter blant andre Per-Gunnar Skotåm, som satt i AKPs partiledelse da AKP la seg ned og ble til Rødt. I dag er han styreleder i Mot Dag AS, som eier nettstedet steigan.no, der en av AKPs grunnleggere og mangeårig partiformann Pål Steigan er redaktør. Nettstedet preges av alternative teorier om sentrale spørsmål i vår tid. Det tåler betegnelsen «omstridt».

Rødt rykket inn med åtte representanter på Stortinget ved valget i fjor. I dag sier hver tiende norske velger at de vil stemme på partiet, som på Vårt Lands måling er landets fjerde største. Rødt er inspirert av og har lært mye av sitt danske søsterparti Enhedslisten, som i fjor ble største parti i København i det danske kommunalvalget. De har også tatt til seg lærdom fra Fremskrittspartiets tidligere partiformann Carl I. Hagen, og Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson, som i sin tid etterfulgte Moxnes som leder for Rød Ungdom, beskriver seg selv som venstrepopulist og har aldri telefonen på lydløs.

Jeg har brukt (for) mange år av mitt voksne liv på å studere kommunismens og især AKPs historie. At partiet, eller dets etterfølger, skulle svinge seg til de nåværende høyder var helt utenkelig da jeg leverte min hovedfagsoppgave i historie for 20 år siden. Men historien tar undertiden de underligste omveier. Et parti med ennå ferske røtter fra en av de mørkeste krokene i den politiske idéhistorien er landets fjerde største. Vi har ikke sett maken i moderne tid.

Likevel er ikke fremgangen særlig overraskende. Vi lever i politisk ustabile tider. En solid slump velgere er på stadig vandring, og graviterer mot partier som tilbyr forlokkende løsninger på innviklede utfordringer. Rødt er dessuten sammen med MDG det eneste partiet av en viss størrelse i Norge som ikke er belemret med regjeringserfaring. Det gir dem spillerom.

Det høres nesten deprimerende ut å bruke et ord som «belemret» i denne sammenheng. Vi bor i et av verdens beste og rikeste land, men likevel har fortellingen om elitens svik oppdrift også her. Denne fortellingen fikk ordentlig vind i seilene internasjonalt i 2015, og i Norge var Sp-leder Vedum mest på alerten for å omdanne de nye vindene til politisk energi. Nå sitter han som finansminister, attpåtil med en strømpriskrise av de helt sjeldne i fanget. Samtidig er tidsånden knapt på lag med Frps markedsliberale høyrepopulisme – både fordi den tøylesløse kapitalismen har ført til enorme forskjeller, og fordi innvandringen er lav.

Så da står Rødt der, alltid villige til å bruke mange flere milliarder enn de andre, med et tydelig venstrepopulistisk budskap frontet av hyperaktive og veltalende unge representanter som stiller på sekundet når mediene vil ha en kommentar, også det har de lært av Hagen.

For et årvåkent kommunistparti klart til å gripe det revolusjonære øyeblikket, er strømkrisen et drømmescenario med et nesten komisk perfekt fiendebilde, sett med Rødt-øyne. Det gjelder for partiet å ta optimalt vare på øyeblikket før vinden snur, bokstavelig talt, og Moxnes og hans folk gjør nettopp det. De er høyt og lavt nå, med en utvetydig parole om at strømmen ska’ hem – som et ekko av Brexit-slagordet «take back control».

Rødt anno 2022 har heldigvis utviklet seg til å bli noe ganske annet enn den politiske sekten som ville opprette Folkerepublikken Norge etter mønster fra det totalitære Kina. Hva Rødt egentlig er, er ikke så godt å si. Er de venstresosialdemokrater? Er de dus med det liberale demokratiet? Er de revolusjonære, eller er formuleringene i programmet noe som ingen tar helt seriøst, ikke engang partiets spisskandidater?

De andre partiene begynner endelig å ta utfordringen fra ytterste venstre på alvor. Arbeiderpartiet påpeker at Rødt i Stortinget oftere stemmer med Frp enn med regjeringspartiene og SV, og til og med statsminister Jonas Gahr Støre mener å se et nytt mønster i norsk politikk, nemlig at ytterfløyene møtes, i det som noen kaller hesteskoen.

Men Rødt trives med oppmerksomhet. En oppslutning på ti prosent er knapt partiets makspotensial. Selv Mao Zedong begynte i det små.