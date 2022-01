Kommentar

Nå kommer alt til å endres

Av Astrid Meland

KARANTE SKROTES: Kun dem som ikke vil eller kan teste seg, må i karantene fremover. Også folk som bor sammen med smittede, kan gå ut i samfunnet som vanlig, så lenge de har negativ test.

Folk som høyst sannsynlig er smittet kan gå på jobb og på fest med venner.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det kom litt bardust på, også på fagfolkene, da regjeringen tirsdag fjernet de strenge karantenereglene i Norge.

Og for folk flest er dette noe som vil merkes godt.

For fra onsdag trenger du ikke lenger være hjemme selv om dine aller nærmeste ligger på sofaen og hoster corona.

Du kan faktisk gå på jobb, restaurant og bar og treffe venner, selv om resten av gjengen er syke. Så lenge du har en negativ selvtest.

Kun dem som er syke eller ikke tester seg, skal holde seg hjemme. Det er en dyd av nødvendighet. Vi risikerer ellers et gigantisk jobbfravær.

Men det er ikke fritt for at det blir uvant i starten. Mange innser at det er vanskelig å unngå smitten. Men det er et stykke derfra, til å oppsøke viruset.

Det blir nok ikke kjempepopulært å dra på kaffelag til naboen om resten av familien hans ligger nede.

For selv om naboen har negativ selvtest, ser det ut til at omikron har senket nøyaktigheten på disse testene. Det vil garantert være mange som går rundt med negativ test, mens de i virkeligheten er positive.

DET KAN BLI EKSTREMT MYE TESTING: Om du får corona i familien, men ikke smittes selv, må du teste deg i elleve dager. Det kan fort bli mye i en stor familie.

Jeg synes likevel det ser ut som folk flest er klar til å takle overgangen godt. I to år nå har vi blitt pålagt ekstreme tiltak for å passe oss for viruset. Nå skal vi smittes av det.

Jeg har en følelse av at vi krummer nakken, klare for å dukke ned i virusbassenget. Folk vil gå på jobb, sende ungene på skolen og planlegge ferie. Vel vitende om at smitten er over alt.

Det ser slik ut i corona-spørreundersøkelsen som Helsedirektoratet har kjørt i to år nå, i alle fall.

De har blant annet spurt hvor engstelige vi er for å bli smittet. Andelen som er veldig bekymret er synkende – rundt 20 prosent.

Og rundt halvparten av oss svarer at vi i liten eller svært liten grad er engstelig for å bli smittet.

AVVIKLER DE FLESTE TILTAK: Irland har rekordhøy smitte, men også høy vaksineringsgrad og få alvorlig syke. Lørdag skrotes de fleste tiltakene.

Kritikken mot regjeringen domineres av dem som vil åpne mer opp.

Venstres Sveinung Rotevatn sier i VG at de fleste tiltak kan avvikles, for eksempel hjemmekontor. Det samme ser vi i debatten om at test og isolering er meningsløst, som har kommet i kjølvannet av VGs intervju med den sørafrikanske epidemiologen Shabir Madhi.

Og for hver enkelt av oss kan det virke temmelig meningsløst å teste seg i elleve dager i strekk, når vi uansett skal smittes. For meg har det ikke noe å si om jeg får det nå eller i februar. Med et lite unntak for vinterferien. Et annet stort spørsmål er om vi har nok tester til dette gedigne eksperimentet.

Regjeringen blir nok nødt til å kutte flere tiltak ganske snart. Begrunnelsen de har for å beholde testing på grensen er for eksempel syltynn og går på tvers av FHIs råd.

Irland fjerner nesten alle sine tiltak lørdag. Storbritannia har alt tatt bort det meste – og der har smitten sluttet å falle. Danmark forventes å fjerne alle tiltak mandag, samtidig som de har rekordsmitte og et stigende antall innleggelser.

Sykehusene sier de skal klare det, siden så få blir alvorlig syke.

Arbeidsgivere er kanskje dem som er mest engstelig for mye smitte nå. Bare for å nevne det arbeidsstedet jeg kjenner best, VG, preger corona hverdagen. Mange er borte fra jobb.

Det opereres også med ekstra strenge regler i et forsøk på å forhindre at alle blir syke samtidig. Og det er klart hjemmekontor hjelper her. Det trenger man ikke forskning for å skjønne.

Og det er det samme som gjelder for Norge AS.

Det er forståelig at man vil unngå den katastrofen det ville vært om ingen kunne skrive kommentarer i VG. Eller nest verst: At det ikke er noen til å passe barn, kjøre bussen eller tømme søppelet til folk.

Med dagens tiltak har vi å gjøre med et mildt virus som sprer seg i et tempo som er sammenlignbart med en kraftig influensapandemi. 10 smittede sprer viruset videre til 15 nye.

Det vil altså gå enda raskere om vi fjerner tiltakene.

I alle planer for pandemier med respekt for seg selv, er dette med sykefravær noe det skal tas høyde for.

I svineinfluensaen i 2009 hadde vi ikke skjenkestopp og antallsbegrensninger hjemme. Det ble vurdert å stenge skolene, men man slo det fra seg da viruset viste seg å være mildt. Syke skulle derimot holde seg hjemme i syv dager.

32 døde. Norge hadde 1300 innlagte til sammen. Det er like mange som Danmark har på en uke nå.

Men veldig mange ble smittet. Det største problemet den gangen var kanskje sykefravær, og særlig presset på intensiven og på laboratoriene.

Og det er vel ikke så rart at syke skal holde seg hjemme. Det flater ut smittekurven.

Men flere av de andre tiltakene vi har, kan nok fjernes. Og det selv om vi står foran en kraftig økning i antall innlagte nå.

Det kan bli tøft. Men om vi beholder omikron eller et snilt barnebarn av viruset frem til vi får bedre vær, så er vi over det verste. Varmen vil ta knekken på pandemiens siste krefter.

Men så får vi nok en bølge til vinteren. Hvor stor, vet ingen. Det er altså bare å fortsette å bygge seg en sterk nok immunitet.