GRENSE MOT ØST: – Russland som stat mangler en demokratisk kultur og historie – og det er det russiske folkets sørgelige tragedie, skriver Sanna Sarromaa. Bildet er fra den finsk-russiske grenseovergangen i Salla i Nord-Finland.

Debatt

Fred i vår tid?

I Finland vet vi dette: Fienden kommer alltid fra øst.

Publisert:

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Jeg er finsk. Derfor er jeg realpolitisk orientert. I min oppvekst fikk jeg høre mange ordtak knyttet til russere. «En russer er en russer, selv om man steker hen i smør», var ett som faren min likte å slenge ut i tide og utide.

Essensen i ordtakene er at man aldri kan stole på russere. Det er barnelærdom der jeg vokste opp. Flere tusen år med felles historie og 1300 kilometer med felles grense har lært finnene ett og annet om geopolitikk.

Fienden kommer alltid fra øst. Man forbereder seg ikke til noe annet, heller. Denne erkjennelsen synes å være mangelfull i Norge. Veldig mange nordmenn synes å tro, spesielt i grenseområdene i nord, at Russland er en god venn. Det var jo russerne som «frigjorde» dem. Men at Norge i dag er det eneste nabolandet Russland ikke har angrepet, handler nok mest om flaks – eller det er et tidsspørsmål. Det har lite med vennskap å gjøre.

En bataljonssjef jeg kjenner fortalte om en badstuøkt langt inne i Urho Kekkonen nasjonalpark. Inne i varmen tok en finsk kollega frem visdommen i ordtakene: «Du vet, vi kan alltids gjøre forretninger med Russland, men vi kan aldri stole på dem.»

Her i Norge er det folk som – helt på alvor – mener at vi skal overlate ukrainerne i det russiske regimets vold. Jeg så tilfeldigvis en gammel politikerkollega fra kommunestyret og fylkestinget, en mangeårig Arbeiderparti-mann, på det store internettet. Han skrev på Facebook-siden til den tidligere sjefen i Folkehjelpen at det måtte stilles et internt Ap-krav til utenriksminister Anniken Huitfeldt om at Norge måtte slutte med sin «konfrontasjonspolitikk» når det gjaldt Russland. Mange likesinnede meldte seg på i debatten, nordmenn som var villige til å ofre Ukraina, litt sånn som man ofret Sudetlandet i 1938 – og trodde at en autoritær leder dermed var tilfredsstilt.

Det er faktisk helt legitimt, og kanskje til og med klokt, for en selvstendig stat å bli medlem av en forsvarsallianse. Det var omtrent dette Finlands president Sauli Niinistö sa i sin siste nyttårstale til det finske folk. Om Finland skal søke om NATO-medlemskap må være utelukkende opp til Finland. Russland kan ikke diktere det, slik Vladimir Putin og Kreml nå prøver med Ukraina. Å vurdere nye stater for medlemskap i NATO er ikke konfrontasjonspolitikk.

Russlands trusler og storstilte militære mobilisering mot Ukraina er blitt dekket bredt i mediene. Analysen er imidlertid ofte preget av ønsketenkning. De fleste tror Russland ikke kommer til å angripe. Det tjener Russland visst ikke noe på. Russerne forsøker bare for å true frem forhandlinger. Dette er en naiv tankegang. Enkelte i den norske åndseliten mener vi må komme russerne i møte, og gi dem det de krever – altså, en garanti for at Ukraina aldri vil bli medlem av NATO. Vi må prioritere dialog og fred, sier de. Husker de ikke hvordan det gikk med strategien til Chamberlain i møtet med en annen autoritær leder? Fred i vår tid?

I 2020 gikk Skjervheimprisen til forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Wilhelmsen fikk prisen fordi hun visstnok er en av de dyktigste og modigste stemmene i den utenrikspolitiske debatten her til lands, særlig når det gjelder Norges forhold til Russland. Min oppfatning av Wilhelmsen er det motsatte. Hun virker å være mest opptatt av å «forstå» det russiske reaksjonsmønsteret.

Det synes som mange her til lands er mest opptatt av å fortelle at vi bare provoserer russerne og nesten bare har oss selv å skylde for den trakasseringen vi blir utsatt for. Det er bortimot som å beskylde kona for at det er hennes skyld at mannen slår. Når Norge ikke tydelig plasserer ansvaret på russisk side, der det hører hjemme, blir russerne motivert til å pushe grensene enda mer.

Tilbake til den finske barnelærdommen: Russere er russere, selv om man steker dem i smør. De respekterer forutsigbar styrke. Dialog og svakhet har de bare avsky for. Russland er beryktet for å teste grenser stadig vekk, nærmest som de tenåringene jeg har i huset. Dette har ikke alle vestlige politikere og journalister fått med seg. I stedet analyserer de russisk atferd med vestlige briller og ut fra vestlige verdier og referanser. Det kan gi en solid blåmandag både for Norge og resten av NATO.

Vi har ikke råd til slike feilberegninger. For Russland er en ekspansiv aktør og en territoriell trussel. Putin deler ikke våre verdier. Putins Russland er langt mer paranoid og pragmatisk innstilt til bruk av krig enn hva vestlige politikere legger til grunn. Dessuten er Russland opptatt av å skape et handlingsrom for å øke egen makt – om vi gir landets ledere muligheten, vel å merke.

For det er jo ikke slik at russere kulturelt sett er et upålitelig folkeslag. Russere er jo fantastiske som venner. Det handler trolig mer om at Russland som stat mangler en demokratisk kultur og historie – og det er det russiske folkets sørgelige tragedie.

Den finske infanterigeneralen Adolf Ehrnrooth, som min mellomste sønn er oppkalt etter, besøkte Storbritannia på 1970-tallet. Den britiske generalen som tok imot sin finske kollega spurte om hvor mange sovjetiske soldater som var plassert i Finland. «Noen hundretusener», svarte Ehrnrooth. «Og hvor er de stasjonert?» spurte den britiske generalen nysgjerrig. «I to meters dybde langs den sovjetiske grensen», lød det syrlige, finske svaret.