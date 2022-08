FEIL LØSNING? – Vår respons på Putins utpressing må være at vi benytter alle muligheter vi har til å redusere energiforbruket på en minst mulig smertefull måte. Regjeringens strømstøtteordning for husholdningene gjør det stikk motsatte. Den subsidierer strøm, skriver brødrene Holtsmark.

I Norge er strømprisene høye – i Europa er det krig og energikrise

Putins struping av gasstilførselen betyr at energiforbruket i Europa må reduseres. Norge må være med på denne dugnaden. Å motarbeide dette med strømstøtte er å støtte opp under Putins bruk av energieksporten som pressmiddel – hans viktigste virkemiddel for å tvinge Vesten til å la ham vinne krigen mot Ukraina.

BJART J. HOLTSMARK, dr.philos.., samfunnsøkonom

SVEN G. HOLTSMARK, professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Det er krig i Europa. Putins Russland har uten noe som helst grunnlag angrepet Ukraina. Vesten har respondert med økonomiske sanksjoner mot Russland og våpenleveranser og økonomisk og humanitær støtte til Ukraina.

Putins forutsigbare mottrekk er å redusere gasstilførselen til Europa. Det har gitt akutt mangel på energi. Da slår markedsmekanismen inn med høye priser for å få bedrifter og husholdninger til å redusere forbruket.

Enten vi liker det eller ikke, må nå det samlede energiforbruket i Europa reduseres.

Alternativet er å gi etter for Putins utpressing ved å slutte å støtte Ukraina, i håp om at Putin igjen åpner gasskranene.

Vi har dessuten trolig bare sett begynnelsen på dette spillet: Gasstilførselen fra Russland vil bli gradvis redusert – og om Europa (og Nato) fortsatt ikke gir etter, vil den kunne bli kuttet helt. Resultatet vil være akutt energimangel i Europa og priser som løper løpsk. Europa går en tøff vinter i møte.

At full stopp i gasstilførselen også rammer Russland økonomisk, er neppe noen stopper: For Putin og hans regime er dette en eksistensiell krig som han vil sette alt inn på å vinne.

Putins mål er å skape så mye misnøye og turbulens blant befolkningen i landene som rammes, at regjeringene gir etter for Putins press og, med halen mellom bena, stille og rolig reduserer eller innstiller våpenhjelp og annen støtte til Ukraina.

Uten slik støtte vil Russland trolig vinne denne krigen og Ukraina vil tape sin frihet.

Vår respons på Putins utpressing må være at vi benytter alle muligheter vi har til å redusere energiforbruket på en minst mulig smertefull måte.

Regjeringens strømstøtteordning for husholdningene gjør det stikk motsatte. Den subsidierer strøm.

Fra 1. september økes strømstøtten til husholdningene til 90 prosent for priser utover 70 øre/kWh. Markedsmekanismens forsøk på å få oss her i Norge til å gjøre vårt for å redusere energiforbruket i Europa, skal altså motarbeides med omfattende subsidiering av husholdningenes elektrisitetsforbruk.

Når man på denne måten setter markedsmekanismen ut av spill, bidrar vi til enda høyere strømpriser i markedet og forverrer i bunn og grunn krisen for alle som ikke mottar strømstøtte. Og det er de aller fleste i Europa.

Man kan ikke løse en forsyningskrise ved å lukke øynene og late som om problemet er den høye utsalgsprisen, når den høye prisen er et resultat av varemangel.

Den omfattende subsidieringen av norske husholdningers strømforbruk er det motsatte av det Europa nå trenger. Den fører til at husholdningene får mindre grunn til å gjennomføre effektive strømsparetiltak som å senke temperaturen med et par grader.

Støtteordningen gjør det også mindre fristende å investere i for eksempel solcelleanlegg på taket, varmepumper eller andre tiltak for å spare energi. En strømstøtteordning burde subsidiert slike investeringer, ikke forbruk.

Regjeringens politikk bidrar derimot til å opprettholde et tradisjonelt høyt norsk energibruk og til å drive prisen på strøm ytterligere opp, også i det europeiske elektrisitetsmarkedet.

På den måten skyver vi problemet over på husholdningene hos våre allierte land, som blir tvunget til enda mer drastiske forbruksreduserende tiltak enn de ellers hadde måttet gjennomføre.

Slik støtter vi Putin i hans forsøk på å skape sammenbrudd i energihusholdningen i Europa.

I debatten om disse forholdene er det noen som peker på at Norge er et lite land og at det ikke spiller noen stor rolle hva vi gjør. Det er et irrelevant poeng. Alle har en moralsk plikt til å bidra, store og små, og vi er heller ikke den eneste småstaten i Europa.

At de store landene skulle innføre samme strømstøtteordning som i Norge, er et interessant tankeeksperiment: Rent bortsett fra at det blant europeiske land vel bare er Norge som har «råd» til dette, ville dette gitt astronomiske kraftpriser i Europa – med følger som ville få den norske «strømkrisen» til å fortone seg som en storm i et vannglass.

Vi er dessuten ikke så små i dette markedet: Selv om norske husholdninger står for bare rundt 30 prosent av det norske samlede strømforbruket, bruker de samlet sett om lag 40 prosent mer enn hele det samlede strømforbruket i Danmark, inkludert strøm til dansk næringsvirksomhet, helsevesen, transportvirksomhet osv.

Regjeringen arbeider nå med ordninger for strømstøtte til næringslivet. Det kan bringe oss enda lenger bort fra den veien vi bør følge, nemlig å bidra til dugnaden for å få ned strømforbruket i Europa.

Hvis en strømstøtteordning for næringslivet likevel blir etablert, er det å håpe at den utformes på en annen måte enn strømstøtten til husholdningene: Den må ikke fjerne incentivene til å spare strøm og til å investere i energisparing.

Det er mulig å lage strømstøtteordninger både for husholdninger og næringsliv som ikke subsidierer strømforbruk, men som derimot i større grad støtter de som er spesielt hardt rammet av de høye strømprisene.

Mange har pekt på det usolidariske i å stenge for eksport av strøm nå. Men det er like usolidarisk å redusere eksporten eller å øke importen om det skulle bli nødvendig for å dekke forbruket i Norge.

Da er vi tilbake til det enkle utgangspunktet: Enhver ordning i Norge som bidrar til å opprettholde heller enn å redusere vårt eget forbruk, utgjør en direkte støtte til Putins plan: Å få den europeiske energihusholdningen til å bryte sammen.

For Norge betyr krigen at det hver dag strømmer enorme summer inn på oljefondet fra vårt salg av olje og gass til høye priser. Merinntekten for den norske statskassen i 2022 vil kunne bli i størrelsesorden 900 milliarder kroner.

Til sammenligning er den totale humanitære, finansielle og militære støtten som frem til 3. august var blitt lovet Ukraina fra alle giverland, beregnet til 84.2 milliarder Euro, altså rundt regnet samme beløp som det som kan bli den norske stats merinntekt i 2022.

Og vel å merke – dette er støtte som er stilt i utsikt, ikke støtte som faktisk er levert. Tendensen de siste to månedene har vært at forpliktelsene til å støtte tørker inn – i juli ble det gitt forpliktelser for bare 1,5 milliarder euro.

På sikt vil vi i Norge få glede av de enorme merinntektene som krigen og lidelsene i Ukraina gir oss, i seg selv et tankekors. Det gir Norge en særskilt sterk forpliktelse til å bidra i dugnaden for å redusere energiforbruket i Europa. Vi kan ikke fortsette å gjøre det motsatte.

Mener vi alvor med vår solidaritet med Ukrainas frihetskamp, eller stopper vår velvilje i samme øyeblikk som også vi opplever at solidariteten har en pris?

Ønsker vi at Norge vil bli husket som landet som spilte på lag med Putin for å bryte ned Europas og Vestens støtte til Ukraina?