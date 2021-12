VIRUSET OG DE UNGE: – Våre ledere må kommunisere med de unge, gi gode begrunnelser for inngripende tiltak og vise tydelig at alt som tas fra dem, teller i avveiningen.

Forklar oss hvorfor de unge må ta støyten igjen!

Vi må ikke undervurdere konsekvensene som coronatiltakene kan ha for unge på kort og lang sikt.

KARIANNE TØSSE, barne- og ungdomslege

I snart to år har unge mennesker i Norge levd med coronaviruset og ulike bestemmelser som myndighetene har pålagt dem å følge. Livene deres har blitt endret først og fremst for å unngå å smitte voksne mennesker som kan bli alvorlig syke og død av infeksjonen – og for å hindre overbelastning av helsevesenet. De har tapt mye i en periode av livet som innebærer store endringer biologisk, psykisk og sosialt.

Vi må ikke undervurdere konsekvensene tiltakene kan ha for unge på kort og lang sikt. Årene som ungdom og unge voksne former dem som mennesker, og de får dem aldri tilbake.

Mange unge mennesker som forteller meg historier som gjør meg bekymret for dem nå og for fremtiden. Mange orket ikke å sitte alene da de nye tiltakene ble annonsert forrige uke. De tålte ikke å høre at det sosiale livet de så sårt forsøker å skape, ble ulovlig.

Jeg møter den unge jenta egentlig ønsker å være sosial, men er usikker og har mistet den sosiale treningen. Nå sitter hun bare hjemme. Hun har forsøkt å bli venner med en gjeng hun kunne tenke seg å være sammen med, men nå er det på nytt hjemmeskole. Hun har mistet kontakten. På nyttårsfeiringen hun var så glad for å bli invitert til, er det ikke lenger plass til henne.

Jeg møter gutten som spilte aktivt fotball, men har blitt sittende hjemme. Han klarer ikke å komme tilbake til treningen og det gode miljøet som en gang fantes.

Studentene forteller om uutholdelige lange dager med ensomhet på 10 kvadratmeter. De har timevis med digital undervisning på Zoom og Teams og nesten ingen fysisk kontakt med andre. De har ingen å dele dagene med. De strever med bekymringer for hvordan de skal lære nok, klare eksamen eller finne seg en partner.

Unge mennesker på hjemmekontor har blitt deprimerte. De skulle egentlig ha vært ute i verden for å finne seg selv. Noen har mistet troen på livet. En fortalte meg at hun til slutt lå på gulvet i fosterstilling fordi livet ikke lenger var verdt å leve. Vi vet alle at vi trenger hverandre.

Det er på tide at kunnskapsgrunnlaget for koronatiltakene som settes i verk offentliggjøres. De begrunnes med økt smitte, økte innleggelser med belastning av helsevesenet og potensielt flere døde. Men vet myndighetene egentlig hva som virker og ikke virker? Nå har vi levd med endringer og tiltak i snart to år. Mange syns nå at utvalget av tiltak som settes i verk kan virke tilfeldige.

På nytt er det dessverre spesielt de unge som må ta støyten. Vi fortjener nå å få vite hva som ligger bak hvert enkelt tiltak vi må forholde oss til. Hvis kunnskapsgrunnlaget mangler, så må vi også få vite det. Mye av det som nå settes i gang, har store konsekvenser i unge liv.

Direktør for forskning og innovasjon i FHI Atle Fretheim forteller i Aftenposten at vi vet lite om effekten av det enkelte smitteverntiltak, og sier at «vi fortsetter å ta beslutninger på usikkert grunnlag».

I Ungdata-undersøkelsen har mange unge rapportert at de har klart seg relativt bra i under pandemien. Forskerne snakker om god motstandskraft hos ungdommene og er optimistiske. Og det er jo bra. Menneskene tilpasser seg. Men inntrykket vi som jobber med unge mennesker har, er ikke like godt. Vi ser økte psykiske plager, rus, alvorlige spiseforstyrrelser, økende overvekt, inaktivitet og sosial isolasjon og lurer på hvilke konsekvenser pandemien vil ha på lang sikt for de som er unge nå.

Selv om Ungdata er en stor undersøkelse av god kvalitet, var ikke samlet svarprosent for ungdomstrinnet og videregående mer enn 75 prosent. Det er liten grunn til å tro at den firedelen som ikke har svart på det omfattende spørreskjemaet, er de mest ressurssterke, som har det ganske bra. Tvert om er det fare for at de som faller utenfor og har hatt det ekstra vanskelig, ikke orker eller klarer å svare og blir usynlige i statistikken.

Det er også vanskelig for ungdommene å vurdere hvilke konsekvenser restriksjonene vil ha for dem i fremtiden. Hva har de tapt av sosial trening og modning, utvikling og læring? Hva betyr det for fremtidig helse å ikke kunne delta i fysisk aktivitet?

Internasjonalt rapporteres det også om store utfordringer for ungdom under pandemien.

Professor i sosiologi og samfunnsgeografi Torkild H. Lyngstad snakket på Dagsnytt18 21. desember så godt om at vi ikke kjenner de langsiktige konsekvensene av smitteverntiltak som rammer barn og ungdom, og at vi må være bevisst dette når samfunnet tar i bruk slike virkemidler under den pågående pandemien.

Espen Nakstad svarte i samme program at alternativet til smittebegrensende tiltak er langvarig nedstenging og nedstengning av skolene. «Alternativet til ikke å ha kontroll på smitten, er å miste kontroll.»

Men virkeligheten er jo ikke så enten-eller som Nakstad legger opp til. Med så lite kunnskap om hva som virker, burde man forvente mer åpenhet og diskusjon om grunnlaget for de spesifikke smitteverntiltakene som rammer unge i samfunnet vårt så hardt.

Jeg mener vi må ha rom for en mer nyansert debatt enn det dette svaret gir oss. Vi må vekte inn potensielt alvorlige fremtidskonsekvenser for de unge nå mens pandemien pågår, ikke bare vente på at de skal vise seg i retrospekt.

Nå må våre ledere kommunisere med de unge, gi gode begrunnelser for inngripende tiltak og vise tydelig at alt som tas fra dem, teller i avveiningen.