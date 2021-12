Leder

Ta vaksinen!

Det finnes noen ytterst få grunner til å avstå fra coronavaksine. At man ikke vil bli litt uggen i romjulen er ikke en av dem.

Avisen Vestavind og NRK meldte onsdag om en Vestlandskommune der inntil 700 av 5500 innbyggere hadde utsatt eller avlyst oppsatt time før jul eller i romjulen for å få en oppfriskningsdose.

En gjennomgående forklaring var at man fryktet bivirkninger som feber eller uvelhet og at dette kunne ødelegge en eller flere fridager i julen.

Vestlandskommunen er dessverre ikke den eneste som har opplevd lignende tendens.

Dette står i kontrast til kommuner som sliter med vaksinasjonskapasiteten, og ikke rekker å ta unna alle henvendelser i samme takt som de kommer inn. Et tyvetalls kommuner har måttet få hjelp fra Forsvaret for å ta unna vaksinekøen. I andre gjør apotekene nå en stor innsats.

Har man en medisinsk tilstand som tilsier at man ikke bør vaksinere seg mot covid, er det selvfølgelig greit å takke nei. Vaksineprogrammer i Norge er frivillige, og slik bør det være.

Så langt er det ingen data som indikerer at vaksinasjonsgraden er markant høyere i de land som har innført obligatorisk coronavaksine. Derimot er det klare data – både her hjemme og i utlandet – på at langt flere uvaksinerte enn vaksinerte legges inn på sykehusene for å få covid-behandling.

Den som av overbevisningsgrunner, av mistro til statlige helsemyndigheter, eller hvilke andre årsaker man måtte ha, nekter å motta vaksine, må være klar over hvilken risiko dette valget medfører. Både for dem selv, og for folk rundt dem. Og ikke minst, hvilke belastninger de risikerer å påføre et allerede hardt presset helsevesen.

I enkelte land vurderes det sanksjoner mot innlagte coronapasienter som har nektet å la seg vaksinere. I bystaten Singapore gjør myndighetene nå kort prosess:

Har du takket nei til vaksine uten å ha relevant grunn for det, og du blir så dårlig at du må legges inn på sykehus for livreddende behandling, da får du vær så god betale sykehusregningen selv, skriver Bloomberg. Et opphold på intensiven koster 18 640 dollar, om lag 167 000 norske kr.

Norge kommer aldri til å gjøre dette. Heldigvis. Også fordi lojaliteten til smittevernet er gjennomgående høy. Så langt har 1,3 millioner fått en såkalt boosterdose i Norge. Antallet førstegangsvaksinerte er også økende. I november fikk 20 000 sin første dose. Det tallet er allerede tangert for desember.

Samtidig har vi dårlig tid. Den nye omikronvarianten sprer seg raskt, og myndighetene jobber dag og natt for å ligge såpass i forkant at man unngår å overbelaste helsevesenet. Men skal de – og vi – klare dette, må det enda mer samarbeid til. Det er viktig at alle som får tilbud om vaksine tar dette tilbudet på alvor.

I mange kommuner har vaksinemedarbeidere utsatt sin egen ferie for at vaksiner skal være tilgjengelig nå før jul og i romjulen. Det er, med respekt å melde, usolidarisk og uansvarlig å takke nei til covidvaksine. Enten stikket er det første eller det tredje.

Veien ut av pandemien går gjennom vaksiner. Jo flere som vegrer seg, jo lengre tid tar det, og jo større er faren for nye nedstengninger.