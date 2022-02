Kommentar

Dette rennet burde ikke gås!

Av Leif Welhaven

ENER: Therese Johaug har vunnet begge de to distanserennene for kvinnene så langt i OL.

ZHANGIJAKOU (VG) Det finnes ingen prinsipielle argumenter for at kvinner og menn ikke har like lange distanser på ski. Blir det lettere å få gjennom likestilling når suverene Therese Johaug har gitt seg?

I sommer-OL konkurrerer begge kjønn i maraton. Distansen som tilbakelegges er 42 195 meter lang, uansett om du er mann er kvinne.

I langløp på ski er det heller ingen forskjell på hvor mange kilometer som må tilbakelegges før blodslitet er unnagjort.

Men i det ordinære langrennssirkuset opereres det med en konsekvent forskjellsbehandling.

Hver eneste distanse har ulik lengde basert på kjønn.

Hvorfor i all verden skal det være slik?

I KINA: VGs kommentator, Leif Welhaven.

OL åpnet med 2x7,5 kilometer med skibytte for kvinnene, mens herrene gikk dobbelt så langt.

Så var det 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn.

I stafettene er herrekonkurransen dobbelt så lang som kvinnenes, og nå er vi altså i avslutningen av lekene.

Den innebærer tre mil for Therese Johaug & co., mens Holund og gjengen skal gjennom fem.

Om vi legger bort vane og tradisjon, og tar på et par helt prinsipielle skibriller, er det helt umulig å forstå hvorfor løpsstrukturen skal være slik den er.

I Olympic Village her i Zhangjiakou spurte jeg Therese Johaug hva hun tenker om kjønnsforskjellen på de lengste øvelsene. Svaret hennes var nyansert og handler om å veie spenning opp mot likestilling. Det er ikke så lett å forene disse ønskene.

FAVORITT: Therese Johaug er den store favoritten på kvinnenes tremil søndag.

Det er til å forstå at hun resonnerer slik, ikke minst basert på alle ganger hun er blitt beskyldt for å ødelegge sporten med altfor suverene resultater.

Dersom man skal ta denne diskusjonen prinsipielt, må den jo foregå uavhengig av enkeltindivider i en gitt æra.

Rent pragmatisk går det dessuten mot slutten av tiden der Johaug sprenger feltet og bare forsvinner for resten. Kanskje blir det praktisk enklere å få gjennomslag når hun har gitt seg.

Uansett er det interessant at Vegard Ulvang, som jo er en nøkkelperson i Det internasjonale skiforbundet (FIS), på et møte tidligere i vinter uttrykte tanker i retning av å få lik lengde på skirenn.

Dette er et skipolitisk interessant spørsmål om vi noen gang vil få på plass en systemendring. Frida Karlsson, Charlotte Kalla og Linn Svahn har tidligere tatt til orde for forandring, og førstnevnte har kalt det nesten litt krenkende at de behandles annerledes enn herrene.

Det har hun helt rett i.

Langrenn er en konservativ idrettsgren.

Men så langt som likestillingen har kommet i et moderne samfunn, er det på overtid at noe gjøres med systematisk forskjellsbehandling.

Det er jo egentlig helt absurd at ulikheten er så gjennomgående.

Argumentet om å bevare spenning med “mindre vann mellom båtene”, har dessuten begrenset verdi i de kortere løpene.

Her bør vi få en forandring på plass så snart som mulig, for å understreke viktigheten av å behandle menn og kvinner med samme respekt.

Snart skal vi se tremila i OL.

Det rennet burde ikke finnes.