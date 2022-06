Kommentar

Derfor kan det gå!

Av Leif Welhaven

Casper Ruud er klar favoritt i kveld. Faktisk kunne ikke muligheten til å nå finalen på Roland Garros vært bedre enn den er.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingenting kan tas for gitt i internasjonal tennis. En 23 år gammel nordmann i karrierens første kvartfinale i en Grand Slam, skal selvsagt gjøre alt annet enn å undervurdere en motstander.

Når danske Holger Rune kan slå ut giganten Stefanos Tsitsipas i fire sett, er 19-åringen selvsagt også i stand til å beseire det norske håpet.

Men etter å ha sett gårsdagens kvartfinalebatalje mellom Alexander Zverev og Carlos Alcaraz, etterfulgt av det 59. oppgjøret mellom Rafael Nadal og Novak Djokovic, er det virkelig all grunn til å være glad for at Ruud er på motsatt side av tablået.

Casper Ruud spiller kvartfinale i kveld.

Påfallende nok er alle som tok seg til kvarten fra øvre halvdel høyere seedet (1, 3, 5 og 6) enn kvartetten Ruud er en del av (7, 8, 20 og useedet).

Dermed kan vi ikke si annet enn at den danske sensasjonsmannen må være det beste utgangspunktet Casper Ruud kunne fått på dette stadiet.

Også historikken mellom spillerne tilsier en klar norsk fordel foran kveldskampen på Philippe Chatrier-banen.

Holger Rune har vært en sensasjon i French Open. Kan han true Casper Ruud?

De to møttes to ganger i fjor. I ATP 1000-turneringen i Monaco vant Ruud så klart som 6-2, 6-1. Forskjellen var enda større da de spilte mot hverandre i Båstad, da dansken bare klarte å sikre seg to games etter å ha tapt det første settet blankt.

Langt jevnere ble det i Monte Carlo i år.

Men summa summarum har Casper Ruud fortsatt til gode å avgi et sett mot tenåringen.

Med seieren over Tsitsipas friskt i minne, er det en motstander med skikkelig selvtillit som entrer arenaen i Paris. Posisjonen hans i internasjonal tennis forbedres med ekspressfart, etter at han kom seg inn blant verdens hundre beste så sent som i januar i år. Bare Alcaraz har oppnådd det i en yngre alder.

Nå er den 188 centimeter høye spilleren fra Gentofte ranket som nummer 40. Han har én ATP-tittel i beltet, mot Ruuds åtte. Rune er kjent for en modig og aggressiv spillestil, og vil nok satse alt på å sette nordmannen under mest mulig press.

For dansken er det nok godt at oppmerksomheten nå rettes mot det han gjør på tennisbanen, etter at en bot for en homofobisk uttalelse i en Challenger-turnering skapte mye støy i fjor.

Men hvor stor er sannsynligheten for videre suksess dersom Casper Ruud innfrir favorittstempelet i aften?

Da venter enten Marin Cilic eller Andrej Rubljov i en semifinale. Det blir naturligvis tøft, men også det kunne vært langt verre.

Cilic imponerte stort mot Daniil Medvedev i kvartfinalen, etter at mange har ansett den nær to meter høye kroaten for å være på hell.

Toppnivået til Cilic er enormt, og kraften i slagene er voldsom. Men han er ustabil og sliter tidvis med en altfor høy feilprosent.

I et eventuelt møte bør Ruud ha gode forutsetninger for å gradvis male motstanderen i stykker. Også mot Marin Cilic er Casper Ruud så langt ubeseiret. Først vant nordmannen i strake sett på grusen i Roma for to år siden, før han seiret på hardcourt i Canada året etter, med 6-3 i avgjørende.

Det skumleste hinderet på veien mot en mulig finale, er etter aller solemerker russiske Andrej Rubljov. Russeren får til tross for krigen være med i French Open, i motsetning til i Wimbledon senere i sommer. Det gjør ham nok ikke noe mindre motivert til å benytte sjansen når den er her.

Rubljov har spilt seg til kvartfinalen i Paris to ganger før, har 11 ATP-titler og er for øyeblikket ranket på plassen foran Casper Ruud.

Andrej Rubljov har 4-2 i kamper mot Cilic, men kroaten vant det siste oppgjøret mellom dem, i Australian Open i vinter. Dagens match er vanskelig å spå, men for Casper Ruuds del håper han nok på at det blir Marin Cilic på motsatt side i en eventuell semifinale.

Historisk har Andrej Rubljov slått Casper Ruud fire ganger, og han er ubeseiret mot nordmannen på grus. Den eneste norske seieren kom på hardt underlag i Italia i fjor, da Ruud vant et jevnt tiebreak i avgjørende sett.

Alt i alt skal vi være varsomme med å si noe som helst sikkert i en idrett med små marginer.

Men for første gang siden Ruud slo gjennom, er han i nærheten av det virkelig, virkelig store.

Det er i seg selv litt av en prestasjon.