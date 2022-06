Kommentar

Ernas innrømmelse

Av Astrid Meland

ANGRER: Erna Solberg innrømmer nå at oljeskattepakken som ble vedtatt i juni 2020 ble alt for lukrativ. Det manglet ikke på advarsler.

Det er fint når politikere innrømmer feil. For det norske politikere gjorde var å bade oljelobbyistene i penger. Og de er i boblebadet ennå!

Da coviden kom, ble himmelen for første gang blå i forurensede storbyer. Motorveiene var tomme. Industrien var stengt ned.

For Norge var problemet at behovet for olje og gass stupte over natten. Det kom krav om hjelp.

Til NRK tirsdag sa statsminister Erna Solberg at «norsk politikk gjorde en feil» den sommeren da de innførte en lukrativ oljeskattepakke for å støtte næringen.

Solberg skylder blant annet på heftig lobbyvirksomhet.

Det er bra at hun innrømmer det.

Så ble hun jo også advart på forhånd.

PÅ LAG MED ARBEIDSFOLK: Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ville ha en lukrativ oljeskattepakke. Pakken betyr at selskapene tjener enda mer penger. Og staten mindre.

Vinteren 2020 var det tøffe tider. Noe måtte gjøres. Med oljepriser ned mot 20 dollar fatet lønte det seg ikke å bygge ut noe i Nordsjøen. Norske verftsarbeidere og leverandørindustrien risikerte å stå uten oppdrag.

Derfor var det bra Solberg og co. tok grep.

Men de skulle selvfølgelig ikke latt oljelobbyen utforme den lukrative skattepakken.

Opposisjonen med Siv Jensen og Trygve Slagsvold Vedum i spissen, forverret saken ved å gjøre en sølvkantet avtale gullkantet.

VILLE HA ENDA MER PENGER: Trygve Slagsvold Vedum var opposisjonspolitiker da skattepakken ble vedtatt. Her på besøk hos Rosenberg Verft.

De lave oljeprisene varte ikke lenge. Og ekstremt høye olje- og gassprisene vi har i dag gjør det overtydelig hvor feil pakken var.

Oljeprisen ligger nå på godt over hundre dollar fatet. Det trengs, for å si det forsiktig, ingen stimulering av bransjen.

Vi har allerede for mye å gjøre i Norge. Bedriftene får ikke tak i folk. Arbeidsledigheten er rekordlav.

Det sies at oljeselskap har bedt folk om å utsette sommerferien til neste år for å rekke mest mulig innen oljeskattepakkens frist som er utgangen av året.

Her vil sikkert noen innvende at ingen kunne forutsett krig og så høye oljepriser.

Men oljeprisen gikk opp lenge før krigen. Prosjektene ville vært lønnsomme i 2021 og.

Alt i juni 2020 da oljeskattepakken ble vedtatt, var oljeprisen steget igjen til 40 dollar. Og Equinor selv så for seg høye priser.

Da trengtes ingen skattepakke.

ENIGE: 8. juni 2020 ble regjeringspartiene enige med opposisjonen om en midlertidig oljeskattepakke. Fra venstre Jonas Gahr Støre (Ap), Trond Helleland (H), Siv Jensen (Frp) og Ole Erik Almlid NHO.

Men likevel ble den vedtatt. Og like etterpå kom de velregisserte meldingene fra oljeselskapene om prosjekter de reklamerte kom som følge av skattepakken.

De prosjektene ville kommet uansett.

Selv om covid ikke er noe problem lenger, gjelder altså oljeskattepakken fortsatt. Ja, alle prosjekter som det leveres plan for innen årets utgang omfattes av den.

Kanskje burde politikerne vedtatt en tidsbegrenset og mye mindre omfattende pakke den gangen. De første forslagene var også mer moderate.

Men oljelobbyen ringte rundt til alle som kunne krype og gå i politikken og fikk det de hadde drømt om.

Det til tross for at det var en god del motstand i Høyre. Venstre og KrF var svært skeptiske. Også internt i Arbeiderpartiet mente mange at pakken ble for råflott.

Men utad turte de ikke annet enn å være «på lag med arbeidsfolk».

Skrekken var at bare Senterpartiet og Frp skulle bli invitert til Aker Verdal. Og ikke Støre.

Og Finansdepartementet klarte ikke å forklare de kompliserte regnestykkene i møte med næringens påstander.

I Stortinget vil flertallet fortsatt at godene skal bestå.

Men med Solbergs utspill og vissheten om at det i nesten alle partier er folk som ser at dette går alt for langt, burde SV kunne få til noe.

De bør ikke lytte til industriens folk som på LO-kongressen denne uken har påstått at de ville vært arbeidsledige uten oljeskattepakken. Krigen har dessuten gjort behovet for pakken mindre, ikke større, som det hevdes.

Mest ironisk er det når oljefolkene drar miljøargumentet. De hevder det ikke blir noe av det grønne skiftet om vi ikke støtter oljenæringen.

Men det er en rekke eksperter uenig i.

De mener tvert om at Mette Nord i Fagforbundet har rett. Selv om hun ikke kan si det på LOs kongress, så er de enige med henne i at så mye olje og gass skygger for grønne prosjekter.

Norges skatteinntekter ville vært mange tiltalls milliarder høyere om politikerne hadde utformet politikken den gangen. Og ikke oljeselskapene. Lobbyistene presterte til gull.

Derfor bør flere politikere enn Erna Solberg skjemmes over dette.

For hvordan kunne det gå så galt at de to store styringspartiene mistet fotfestet og lot lobbyen sette premissene?

Det var et brudd med all politikk på området. Snakket om hvor viktig det er med forutsigbarhet for vår viktigste bransje, var bare et talepunkt.

Men vi bør jo faktisk ha en stabil og forutsigbar oljepolitikk. Også når politikken ikke er til oljebransjens fordel.

For i mellomtiden kan oljelobbyistene le hele veien til banken.