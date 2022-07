Kommentar

Bobler over av bolignerver

Av Leif Welhaven

Ja, det er kjipt med dyr bensin, svimlende strømregning og en kassalapp som svir i matbutikken. Men den virkelige kaldsvetten kommer først ved tanken på et potensielt stup i boligverdien.

At renten skal oppover har vært godt kjent ganske lenge nå. Det mangler ikke på advarsler om at en økonomisk storm er under oppseiling. Likevel har boligmarkedet vært brennhett så langt i år.

Folk byr så det suser.

Da Eiendom Norge la frem maistatistikken for litt siden, kom det frem at vi må tilbake til innhentingen etter finanskrisen i 2009 for å finne like sterke tall som i årets fem første måneder.

Frykten for høyere rente har så langt ikke bremset boligmarkedet. Hva skjer fremover?

Hittil i år er prisene opp 9,2 prosent.

Utviklingen utløser et par sentrale spørsmål:

Hvor lenge kan boligprisene stige parallelt med økende økonomiske bekymringer? Hvor er smertegrensen for hva nordmenn vil og kan betale for å bo?

I fremtiden er et av de store spørsmålene når, og eventuelt i hvilken grad, også boligmarkedet rammes av at privatøkonomien oppleves som strammere.

For veldig mange av oss er verdien på boligen alfa og omega. Ikke alle har en god nok buffer for å takle trangere tider. En høy gjeldsgrad gjør folk sårbare dersom pilene skulle begynne å peke brått nedover for det viktigste vi eier.

Rentehopp og økte levekostnader vil gjøre livet strammere, men katastrofen inntrer først dersom boligmarkedet rammes skikkelig.

Dagens unge har aldri opplevd høy rente. Det har vært lett å få inntrykk av at det er en naturlov at boligprisene bare skal opp-opp-opp, men slik er det jo ikke.

De siste 30 årene har vi vært gjennom en ekstrem periode, med en eksplosiv vekst i eiendomspriser. Særlig de siste årene har veldig lav rente vært en driver.

Det er absurd å tenke på at en treroms på St. Haushaugen kunne koste noen hundretusener tidlig på 90-tallet. I dag snakker vi fort åtte millioner, muligens mer, avhengig av standard og eksakt beliggenhet.

De siste tiårene er kvadratmeterprisen tidoblet i hovedstaden.

For mange er det nok lett å tenke på superlav rente som noe utelukkende positivt, fordi det gjør boliglånene lettere å håndtere. Men strengt tatt er jo ikke så lave rentenivåer som vi har hatt et sunnhetstegn for samfunnsøkonomien.

Vi har vært gjennom tider med lav prisstigning, hvor myndighetene i ulike land har brukt rentevåpenet for å stimulere og få hjulene til å gå fortere rundt.

Nå må det samme arsenalet brukes på motsatt måte. En glødende økonomi må kjøles ned gjennom å sette rentene opp.

Hva som er gode og hva som er dårlige nyheter, henger tett sammen med øynene som ser.

At økt rente gjør at lånene våre blir dyrere oppleves negativt for mange enkeltpersoner, men utviklingen henger også tett sammen med at det går godt for landet på makronivå.

Arbeidsledigheten er lav, presset på lønninger går opp og prisspiralen kan komme helt ut av kontroll dersom ikke myndighetene tar grep.

Her er altså boligmarkedet en av de aller største x-faktorene.

At rentegrep kan ha effekt så vi veldig tydelig da pandemien rammet oss. Da handlet det om å sette den ned for å dempe effekten av en krise. Etter at covid hadde utløst stor bekymring for et prisras våren 2020, var svaret fra sentralbanksjefen å innføre nullrente.

Fasiten ble at boligmarkedet kom seg overraskende godt gjennom virustiden.

I et sammensatt marked er det ulike ting som trekker i forskjellige retninger. Noe av det viktigste som har bidratt til et høyt prispress, er at takten på nybygging ikke er like høy som etterspørselen etter nye boliger.

Ikke minst i Oslo oppleves det et gap. Det er bensin på det flammende prisbålet.

Hva skjer med nybygging av boliger nå som prisene på råvarer som stål og betong øker? Hvordan påvirkes nye prosjekter av økte kostnader? Hva skjer hvis utbyggere setter planer på pause fordi usikkerheten blir for stor og marginene for små?

Mye spiller inn på prisutviklingen, og spådommer er blitt gjort til skamme mange ganger før i boligmarkedet. Det er vanskelig å uttale seg kategorisk om hva som skal skje fremover.

Ofte har det vist seg at prisveksten er blitt sterkere enn antatt.

Nå går boligmarkedet inn i usikre tider, der følgende spørsmål trolig er helt avgjørende: Hvor langt må renten opp før inflasjonen er under tilstrekkelig kontroll?

Det er nok en del med høye lån som kjenner pulsen stige nå. Trøsten får være at det så langt ikke er grunn til å krisemaksimere.

De som bør ha mest peiling på feltet varsler ikke noe krakk i nær fremtid, men samtidig tyder lite på at alt fortsetter til himmels. Sentralbanksjefen har spådd en nedgang i boligprisene neste år.

Så lenge rentehevingene stopper der det antydes, er vi fortsatt på et nivå som ikke er spesielt høyt historisk sett. Men sifrene i spill er nok høyere enn mange opplever som komfortabelt.

Bare tiden kan vise oss hvordan det igjen påvirker mekanismene i et skjørt marked. Den store faren ligger i hvor tungt psykologiske mekanismer veier . Hvis veldig mange får samme idé på likt, for eksempel å ville komme seg ut raskt, kan forutsetningene forandre seg faderlig fort.

Det er ingen grunn til panikk, men det er ikke så rart om bolignervene bobler om du har mye gjeld og beskjeden sikkerhetsmargin.