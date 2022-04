Kommentar

Arroganse kan felle Macron

Av Per Olav Ødegård

OPPHØYET: President Emmanuel Macron avsluttet valgkampen i Figeac fredag.

PARIS (VG) Presidentkandidat Marine Le Pen brukte avslutningen av valgkampen til å fortelle velgerne om Emmanuel Macrons «grenseløse arroganse».

50 prosent av de som så TV-debatten mellom Macron og Le Pen på onsdag er enig med sistnevnte. De synes presidenten opptrådte arrogant. Le Pen beskrev Macron slik mange velgere ser ham: Som nedlatende og nonchalant.

Når ble briljans og arroganse negative karakteristikker i fransk politikk? I andre vestlige land bestreber politiske kandidater seg på fremstå som utpreget folkelige. I Frankrike forventes det at en som søker presidentembetet er opphøyet og verdig. Det er gjerne duksen i klassen som vinner, som i tilfellet Macron i 2017.

Men Macrons rykte som arrogant er blitt en belastning i denne valgkampen. Det kan frata ham en forventet valgseier på søndag. Derfor hamrer Le Pen inn budskapet om en fjern og nedlatende president som hverken vil eller kan forstå hvordan vanlige folk har det.

SAMLER PROTESTSTEMMER: Marine Le Pen på siste dag av valgkampen, i Berck-sur-Mer.

Le Pen mener TV-debatten var avslørende. At hun ble et offer for hans arroganse.

–En president skal ikke oppføre seg slik. Men er vi overrasket? Er det ikke slik han har behandlet det franske folk i fem år, sa hun til flere tusen tilhengere i Arras.

Macron har ikke overraskende et annet inntrykk av TV-duellen, som var en frisk debatt mellom to svært ulike kandidater.

–Når man ikke lenger har argumenter, ser man etter bortforklaringer, sier han om Le Pens anklage.

Macrons forklaring er kanskje også en smule arrogant. Men i en meningsmåling svarer nesten seks av ti at Macron vant debatten. Le Pen klarte ikke å sette ham fast. Det virket i stedet som om Macron kjente hennes valgprogram, og husket bedre hennes partis stemmegivning, enn Le Pen selv. Han er fortsatt flinkest i klassen.

Tilsynelatende har Macron en solid ledelse på om lag 10 prosent. Det er forventet at han vinner, om enn med mindre margin enn for fem år siden. Spørsmålet er om meningsmålingene fanger opp den utbredte misnøyen med Macron. Og om tilstrekkelig mange av hans potensielle velgere faktiske bruker stemmeretten.

Usikre velgere står overfor et dilemma. Mange frykter Le Pen, men misliker sterkt. Macron. Resultatet kan bli lav valgdeltagelse og et uberegnelig utfall. Unge voksne, mellom 25 og 34 år, er den aldersgruppen som i minst grad bruker stemmeretten. Ikke fordi de er politisk apatiske, men fordi en stor andel er i opposisjon til det politiske systemet.

Misnøyen med Macron gjør seg gjeldende på både ytre høyre og venstre fløy. Le Pen forsøker å samle proteststemmer fra hele det politiske spektrum. Valget står mellom Macron og Frankrike, sier hun. Le Pen mener hun representerer et folkelig og sosialt alternativ til oligarkenes makt, som hun formulerer det.

LEDER: Emmanuel Macron har en ledelse på ti prosent i de siste meningsmålingene.

For 20 år siden var Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, presidentkandidat for Nasjonal Front som nå kaller seg Nasjonal samling. Han tapte stort mot den sittende president Jacques Chirac, som ikke engang ville stille til debatt mot den høyreradikale Le Pen. Like arrogant er ikke Macron. Han stiller til debatt mot datteren.

Macron har styrt landet gjennom fem krevende år, med pandemi og sosiale protestbevegelser. Han fikk større oppslutning i første valgrunde i år enn for fem år siden. Han har klart å bygge en liberal sentrumsallianse. Og sannsynligvis vinner han igjen. Da blir han i så fall den første president siden Chirac som gjenvelges av sitt folk. Det er ikke arrogant å påpeke at det vil være en stor prestasjon, så splittet som Frankrike er politisk.