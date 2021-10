SVARER «SCHJØTTEN»: – Neste gang en tidligere Arbeiderparti-topp er frustrert over manglende reformer som sparer det offentlige for penger bør kritikken rettes mot dagens Ap-topper, ikke Høyre, skriver Tina Bru.

Debatt

Fra reformtretthet til for få reformer på ti minutter

Før valget var kritikken mot regjeringen at vi reformerte for mye. Nå mener visst flere at vi reformerte for lite. Damned if you do, damned if you don’t.

Publisert: Nå nettopp

TINA BRU, stortingsrepresentant og nestleder i Høyre

Det er merkelig å nå etter åtte år i regjering bli beskyldt av politiske motstandere for ikke å ha reformert nok. Skru klokken to måneder tilbake, og kritikken mot Solberg-regjeringen var for mange reformer. Det var «reformtretthet» i landet, ifølge mange av de samme forståsegpåerne som nå kritiserer den forrige regjeringen for å ha reformert for lite.

De åtte årene med Erna Solberg som statsminister var åtte gode år for stabiliteten, veksten og folk. Vi kom trygt gjennom oljeprisfallet, en migrasjonskrise og en pandemi. Samtidig bygget vi velferden og sørget for at familier og bedrifter kan beholde litt mer av egne penger.

Å nå høre fra Arbeiderpartiets gamle garde at regjeringen ikke reformerte nok er lett parodisk. Da særlig fordi den nye regjeringen ledet av Arbeiderpartiet har slått Norgesrekord nærmest før den har tiltrådt i å trekke støtten til reformer de opprinnelig var for, stemme mot reformer i Stortinget i et forsøk på å stoppe lekkasjen av velgere til Senterpartiet, og varsle at de eneste reformene som skal gjennomføres i neste periode er reverseringer av Solberg-regjeringens reformer.

Domstolsreformen skal reverseres. Til tross for at regjeringen har lansert en «tillitsreform» som ifølge regjeringen selv skal gi «tilliten tilbake til de som utgjør førstelinja» så gjelder det tydeligvis ikke førstelinja i rettsapparatet vårt. Landets 23 sorenskrivere har sendt brev til regjeringen og bedt dem droppe reverseringen. Vil regjeringen ha tillit til «førstelinja» her? Ikke om vi skal tro justisminister Emilie Enger Mehl.

Hvis vi holder oss til justissektoren er det ikke bare domstolsreformen som skal reverseres. I Hurdalsplattformen har Senterpartiet fått Arbeiderpartiet til å gå med på at det skal opprettes 20 nye lensmannskontorer rundt omkring i landet. Dette er en delvis reversering av politireformen. De tillitsvalgte sier rett ut at de ikke vil prioritere nye politistasjoner. Ifølge regjeringen skal den ovennevnte tillitsreformen særlig ta hensyn til hva de tillitsvalgte mener. Tydeligvis gjelder ikke det dersom de tillitsvalgte er uenige med regjeringen.

Jernbanereformen som sparer det offentlige for flere milliarder er regjeringen mot. Drosjereformen, som gir et bedre og billigere drosjetilbud til vanlige folk skal reverseres. Det skal opprettes flere fylkeskommuner og kommuner. Listen over reverseringer er lang. Det alle har til felles er at de verken skaper et bedre tilbud for folk, eller sparer det offentlige for en krone. Snarere tvert imot.

Neste gang en tidligere Arbeiderparti-topp er frustrert over manglende reformer som sparer det offentlige for penger bør kritikken rettes mot dagens Ap-topper, ikke Høyre. Gjennom åtte år i regjering har vanlige familier fått beholde 16.000 kroner mer enn de fikk i 2013, selskapsskatten er redusert til 22 prosent, forenklinger har spart næringslivet 28 milliarder, Nye Veier har ført til 25 milliarder i reduserte kostnader og Jernbanereformen har frigjort 12 milliarder til nye prosjekter.

Schjøtt-Pedersen har dog rett i én ting: det trengs en ryddejobb. Den ryddejobben bør imidlertid skje i Arbeiderpartiet, som heller enn å gå til valg på å reformere og modernisere, har valgt å ta en reise til politikkens skraphaug for å børste støv av dyre ideer og dårlige løsninger.