Upopulære populister

ERKJENNER NEDERLAG: Statsminister Andrej Babis.

En allianse av sentrum-høyrepartier vant knepent valget i Tsjekkia. Det er et tegn på at oppslutningen avtar om høyrepopulistiske bevegelser i det østlige Europa.

For fire år siden ble Tsjekkias nest rikeste person, Andrej Babis, statsminister i Tsjekkia. Han hadde noen år tidligere startet «De misfornøydes borgernes aksjon».

Babis spilte på misnøye med de etablerte partiene. Han overbeviste mange velgere at som vellykket forretningsmann var han best egnet til å lede landet.

Det var ikke uten grunn at Babis ble sammenlignet med den daværende amerikanske president Donald Trump.

I 2017 fikk hans parti ANO 30 prosent av stemmene og ble det klart største parti. I helgens valg ble Babis såvidt forbigått av en opposisjonsallianse som kaller seg Sammen. Med støtte fra lokale valglister og det sosialt liberale Piratpartiet vil Sammen få flertall i det nye parlamentet.

Et bemerkelsesverdig resultat av valget i Tsjekkia er at det gamle kommunistpartiet for første gang faller under sperregrensen.

Arvtakerne til partiet som styrte det kommunistiske Tsjekkoslovakia fra 1948 til 1989 valgte å samarbeide med Babis for å få innflytelse. Det førte til partiets undergang.

Ungarns statsminister Viktor Orban er et forbilde for populister som Babis og Slovenias statsminister Janez Jansa. Orban dro til Tsjekkia og skamroste Babis, uten at det hjalp.

Høyrepopulister og nasjonalister i øst har spilt på fremmedfrykt, selv om de nesten ikke har innvandring. De er kritiske til EU, selv om de mottar store økonomiske overføringer fra Brussel.

Opposisjonen i Ungarn vil nå bruke Tsjekkia som eksempel for hva de kan oppnå ved å stå samlet. I valget neste år forsøker de å mobilisere mot Orban, som har styrt siden 2010. I Slovenia har fire opposisjonspartier gått sammen og sagt at de vil danne regjering hvis de vinner i 2022.

Det er for tidlig å si at vinden har snudd, og at høyrepopulismens tid er forbi i det østlige Europa. Babis fikk vel 27 prosent av stemmene og et mer ytterliggående protestparti på ytterste høyre ti prosent.

Særlig på den konservative landsbygda står Babis sterkt, i motsetning til i det liberale Praha. Men økonomiske anklager har tæret på statsministerens popularitet, statsgjelden har økt kraftig og coronapandemien rammet Tsjekkia særlig hardt.

Babis kom inn som en ikke-politiker for å rydde opp. Nå kan det være at han i stedet må rydde statsministerkontoret.