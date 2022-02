Kommentar

Nå kan du begynne å planlegge bryllupet ditt igjen

Av Astrid Meland

KØBENHAVN: De alle fleste tiltakene mot coronaviruset lettes i Danmark natt til tirsdag. Norge følger etter. Men holder på noen flere begrensninger og råd.

Endelig ligger det an til lettelser i coronatiltakene. Men den norske regjeringen er ikke like dristig som danskene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det blir en ny hverdag med corona nå. Så langt jeg forstår kommer det til å bli lettelser over hele tiltaksfjøla.

Alt er ikke klart ennå, regjeringen skal bestemme dette endelig på regjeringskonferansen tirsdag.

Men enkelt sagt blir det lov å være flere sammen over alt.

BEHOLDER METEREN: Men helseminister Ingvild Kjerkol vil offentliggjøre en rekke lettelser tirsdag.

Og etter to år med pandemi er det på tide. Mange av oss har kanskje glemt hvor strenge reglene faktisk er.

Men du får altså ikke samle mer enn 30 stykker om du leier et lokale for å feire bursdagen din. Og du anbefales å ha kun ti stykker på besøk hjemme. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for hjemmekontor. Det er ikke lov å trene mer enn 20 sammen innendørs. Det er skjenkestopp og munnbindplikt. Og på offentlige arrangementer som konserter og teater er det strenge antallsbegrensninger.

Nå skrotes det meste av dette.

Unnskyldningen for å ikke invitere grandtantene forsvinner. Fremover kan du gifte deg eller feire runddag med flere enn dine 30 nærmeste venner.

Det samme gjelder trening. Nå er det ikke noe å vente med lenger. Det blir lov å trene mange sammen.

Og du kan ikke lenger vise til loven og erklære gjemmekontoret som din arbeidsplass. Men det vil nok likevel brukes fremover. Ikke minst fordi arbeidsgiverne vil det selv.

FULLT PÅ T-BANEN: i London ble de fleste tiltakene fjernet i forrige uke. Dette er fra undergrunnen mandag, hvor noen fortsatt beholder munnbindet på.

Hva betyr denne nyvunne friheten?

Først og fremst et mer normalt liv. Men også forferdelig mange smittede. 3–4 millioner nordmenn skal visstnok få omikron denne våren. Heldigvis blir de aller færreste alvorlig syke.

Men det kommer nok likevel til å bli svært mange på sykehus med corona de nærmeste månedene. Smitten topper seg kanskje mot slutten av februar, og et par uker etter det topper innleggelsene seg. Da beregner FHI at vi får over tusen innlagte med corona samtidig.

Alle disse vil ikke bli innlagt på grunn av covid-19. Noen kan ha brukket beinet, men samtidig være smittet og utløse smittevernregime på sykehuset.

NEDERLAND: Også her har reglene blitt lettet på etter en hard lockdown. Bildet er fra en terrassecafe i Tilburg i forrige uke.

Så akkurat disse ukene kan du nok ikke regne med å få operert hoften eller tåen din.

Det er mye å forvente at fødende skal holde igjen. Men det er også det. Alt som kan utsettes vil bli utsatt.

Ekspertene tror sykehusene skal klare dette nå. Særlig fordi innleggelsene på de ekstremt ressurskrevende intensivavdelingene er så lave.

Myndighetene bekymrer seg mer for sykefraværet. Særlig i brann, politi, barnevern og andre viktige etater som må ha folk på jobb.

Det planlegges for et sykefravær opp i 20 prosent. Men det kan bli høyere i enkeltkommuner og bedrifter. Noen arbeidsplasser kan bli satt helt ut av spill. Og det kan være til å leve med i en kort periode om man er en IT-bedrift. Men ikke om man driver med kraftforsyning eller brannvern.

MANGE HAR UTSATT BRYLLUPENE SINE: Men ikke Roni Ben-Ari og Yonatan Meushar som danset brudevalsen alene i Ein Hemed i Israel like etter pandemiens utbrudd i mars 2020.

Det er derfor det jobbes med å korte ned isolasjonstiden for den som smittes. Vi trenger folk på jobb.

Omikron virker å gi symptomer raskere. Kanskje kan folk være hjemme i kortere tid uten at det gjør noe med smittefaren. I Danmark er nå kravet kun fire dager – mot seks her hjemme.

Vi går nok etter hvert over til å bare blir hjemme når vi har feber og føler oss syke.

Men gjenåpningen 1. mars blir ingen reprise av den vi hadde i september, da daværende helseminister Bent Høie serimonelt sa farvel til meteren.

Noen vil nok bli skuffet over at det ikke lettes nok. Som nattklubbeiere, pubdrivere og andre som lever av å ha mange inne i et lokale samtidig.

For det ser ikke ut til at Norge ligger an til å åpne så mye som Danmark gjør fra 1. februar. Der er nesten alle tiltak forkastet.

Så ligger også Norge bak Danmark smittemessig. De har innleggelsesrekord nå. De har aldri tidligere hatt like mange innlagte samtidig i pandemien. Og de forventer at smitten snur i løpet av en uke eller to.

Enkelt er det ikke.

Noe av det første som skjedde etter at det ble kjent at tiltakene skulle fjernes i Danmark, var at næringslivet mente smitten måtte ned. På forsiden av den danske avisen Politiken klaget Dansk Erhverv over faren for tapt omsetning på grunn av syke kunder og betjening. Dansk Industri ba om å få lov å beholde et tiltak - nemlig coronapass.

Men nå skal folk flest altså få merke viruset. Det blir tøft uansett. Og slik er det vel med pandemi. Det er uansett gode nyheter at det går an å se enden på dette nå.