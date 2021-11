Kommentar

Alle ekspresidentens tause menn

Av Per Olav Ødegård

REVANSJLYSTEN: Etter å ha tapt valget holdt Donald Trump sitt første massemøte i Ohio i sommer. Det er ventet at han vil forsøke et comeback i 2024.

Alle som var i president Donald Trumps nære krets 6. januar er under et voldsomt krysspress. De må enten lyde Trump eller rettsvesenet.

Uansett hva de velger er det stor risiko for å bli straffet. Og det er ikke godt å si hva er som verst, Trumps vrede eller en fengselscelle.

Enn så lenge er de tause.

Et stort antall Trumps medarbeidere er stevnet som vitner av komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen. I februar ble det foreslått å oppnevne en tverrpolitisk granskingskommisjon, etter mønster av 11.9.-kommisjonen. Gruppen skulle bestå av åtte demokrater og åtte republikanere. Forslaget ble blokkert av republikanere i Senatet.

I stedet ble det i juli, mot nesten alle republikaneres stemmer, vedtatt å opprette en granskningskomite i Representantenes hus. Den består av syv demokrater og to republikanere.

Mye er kjent og dokumentert om det voldelige angrepet på det amerikanske demokrati. Alle kunne se hvordan presidenten opptrådte som en oppvigler. Men for at den fulle og hele sannhet om 6.1. skal komme frem ønsker komiteen tilgang til dokumenter fra Det hvite hus, i tillegg til vitnemål fra personer i Trumps nære krets.

Den tidligere presidenten har gått rettens vei for å hindre utlevering av dokumenter fra Det hvite hus om hva han gjorde og hvem han møtte, før og under angrepet på Kongressen.

Hans advokater argumenterer med at konstitusjonen gir presidenten et utøvende privilegium, det vil si en rett til å nekte innsyn i referater fra interne møter eller samtaler. Det samme forsøkte Richard Nixon i forbindelse med Watergate-saken, før han ga etter. Da var Nixon, i motsetning til Trump, fortsatt president.

Det springende punkt denne gang er om også en tidligere president har et slikt privilegium. Eller om det er den sittende president som avgjør hva som er konfidensielt.

I første omgang led Trump nederlag. Føderal dommer Tanya Chutkan avviste Trump og påpekte at “presidenter er ikke konger, og saksøker er ikke president”.

Trump anker og saken er ventet å gå til Høyesterett. Hans taktikk er åpenbar. Han ønsker å bruke alle juridiske virkemidler for å forsinke prosessen så lenge som mulig. Om et år tror republikanerne at de vil vinne flertall i Kongressen. Da kan de legge ned hele granskingen.

Den første som ble innkalt som vitne var Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon. Fordi han nektet å vitne, etter råd fra en av Trumps advokater, vedtok Representantenes hus at han skulle tiltales for forakt mot Kongressen. Deretter ble saken overført til Justisdepartementet.

Det er høyst uvanlig at det tas ut en slik tiltale og det har ikke skjedd siden 1983. Med dette legger komiteen press på om lag 20 andre Trump-medarbeidere som de også ønsker å utspørre.

– Vi skal rive ned Biden-regimet, sa Bannon til pressefolkene da han mandag denne uken meldte seg for FBI. Etter å ha fått opplest tiltalen ble Bannon løslatt i påvente av en rettssak. Hvis han blir funnet skyldig kan han bli dømt til inntil ett år i fengsel og opp til 100 000 dollar i bot.

Blant de andre som står for tur er tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og seniorrådgiver Jason Miller. Valgkampleder William Stepien og advokat John Eastman er to andre sentrale figurer.

TILTALT: Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon meldte seg denne uken for FBI. Han er er tiltalt for å ha utvist forakt for Kongressen.

Flere har gitt uttrykk for at ikke vil samarbeide med de folkevalgte. Da risikerer de også rettsforfølgelse og fengselsstraff. Men hvis noen bryter rekken og vitner er det Trump som utmåler straffen. Alle republikanere som har våget trosse Trump vet hva det innebærer, i form av hets, trakassering og utestengelse.

Bannon har kommet seg unna tidligere. Det ble også tatt ut tiltale mot ham for å ha underslått mer enn en million dollar i innsamlede midler til prosjektet “Vi bygger muren”, et privat initiativ for å fullføre byggingen av en grensemur mot Mexico. Bannon hevdet sin uskyld og ble benådet av daværende president Trump før saken kom for retten.

6. januar oppfordret Trump sine tilhengere om å marsjere mot Kongressen og “kjempe som helvete”. På forhånd hadde Bannon varslet at “helvete ville bryte løs” den dagen.

Komiteen ønsker blant annet å spørre Bannon om hva som skjedde på møter i et hotell like ved Det hvite hus i disse januardagene. Stedet beskrives som et “kommandosenter” for forsøket på å hindre Kongressen i å godkjenne resultatet av presidentvalget.

KONSPIRASJON: En tilhenger av Trump og QAnons konspirasjonsteorier under en demonstrasjon i Nord-Carolina i sommer.

For 20 år siden var det mulig for republikanere og demokrater å arbeide sammen for å finne svar på hvorfor og hvordan USA ble rammet av terror, og ikke minst hva man kunne lære av den forferdelige septemberdagen.

I dagens hyperpolariserte Washington viser det seg umulig å få bred tverrpolitisk oppslutning om en gransking. Selv ikke etter de historisk unike og dypt traumatiske hendelsene 6. januar. Demokratiet er i stor fare når landet er splittet i to leire med ulik virkelighetsoppfatning.

Et eksempel på hvor langt dette har gått er at et stort flertall av republikanske velgere nekter å godta det opplagte, at Joe Biden ble lovlig og rettmessig valgt til president. De foretrekker i stedet å tro på grunnløse påstander om at Trump ble frastjålet seieren. Den falske påstanden er blitt gjentatt så ofte at den for mange er blitt sann.

De store flertall av republikanere i Washington vil snakke minst mulig om 6.1. De avviser granskingen som partipolitisk spill fra demokratene. Noen bagatelliserer hendelsene. Andre kaller opprørerne for helter.

Trump ønsker ikke innsyn. Han vil ikke at noen skal vitne. Det viser bare hvor viktig granskingen er.