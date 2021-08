Leder

Vi må være forberedt på nye tiltak

BERGEN MED INNSTRAMMINGER: I utelivet er det nå innført flere tiltak, som plikt til registrering for gjester på serveringssteder. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Smittetallene stiger. Bergen strammer inn. Og det til tross for at flere og flere av oss er vaksinert.

Det var ikke helt slik vi så for oss denne høsten. Regjeringen vurderer fortsatt om de skal lansere trinn fire i gjenåpningsplanen sin.

Samtidig farges Europa rødt. Det advares på nytt mot reiser til utlandet. Og med ett virker det umusikalsk å gjenåpne enda mer.

I Bergen går de da også motsatt vei, og anbefaler at folk har maks ti på besøk hjemme og innfører besøksrestriksjoner på sykehjem.

Det samme skjer flere steder på Vestlandet særlig, hvor Ålesund, Ørsta, Volda, Årdal og andre steder sliter med smitteutbrudd. Her avlyses arrangementer og folk bes om å holde avstand og bruke munnbind, til tross for at svært få er lagt inn på sykehus.

Dette skjer selv om mange eksperter tidligere i år antydet at livet ville være normalt igjen til høsten. Håpet var at vaksinene skulle fikse dette nå. Og vaksinene virker. De fører til at vi ikke trenger like mange tiltak som før. Og til slutt at vi kan avvikle dem alle sammen.

Men samtidig må vi være forberedt på at kommuner med utbrudd strammer til og innfører nye tiltak igjen. Det kan skje i din kommune også. Årsaken er at det fortsatt er såpass mange uvaksinerte blant oss.

I land med mye høyere andel immune enn i Norge – hvor bare noen få prosent har hatt sykdommen – har Delta likevel gitt store utbrudd i sommer. I USA fyller uvaksinerte opp sykehusene.

I Norge er fortsatt mange hundre tusen som ikke er vaksinert. Og vi vet at folk ønsker å ta vaksinen. Etter planen er vaksineringen av voksne ferdig i september. Og vi tror det er klokt å gi folk – som lojalt har fulgt regler og passet seg – mulighet til å ta vaksinen før vi åpner helt opp og fjerner krav om isolering, testing og karantene.

Samtidig registrerer vi at det pågår det en faglig diskusjon blant ekspertene om vi bør slutte å innføre tiltak når det bare er smitten som går opp. I og med at de eldste og folk i risikogruppene er vaksinert, er det ikke lenger like mange som legges inn på sykehus og helsevesenet har god kapasitet. Vi så det i Storbritannia under den siste smittebølgen. Antall innlagte var svært mye lavere enn før vi fikk vaksinene.

Men samtidig fikk de langt flere innlagte enn nødvendig. For mange flere kunne vært vaksinert.

Vi håper vi snarest mulig kan løsne helt opp og fjerne forhatte tiltak som isolering og antallsbegrensninger.

I mellomtiden tror vi Bergen og andre kommuner med mye smitte, gjør klokt i å prøve å få den under kontroll slik som situasjonen er nå med mange mottagelige.

For denne høsten er det større sjanse for å bli smittet enn noen gang tidligere i pandemien om du ikke er vaksinert. Og flertallet av oss har fortsatt ikke immunitet mot coronaviruset.

Det er mange som har passet seg lenge nå. Nå skal vel klare å holde helt inn.