Kommentar

Ai, ai, for en artig gjeng!

Av Leif Welhaven

SUKSESS-GJENG: Martin Ødegaard, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi, Joshua King og Erling Braut Haaland markerte seg alle i europeisk klubbfotball i helgen som var.

Det er ikke lenger et sjokk at en av verdens største stjerner er norsk. Men det er lov til å klype seg litt i armen over hvor mange som plutselig leverer i de fremste ligaene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det har ikke manglet på nedturer rundt norsk herrefotball.

Landslaget har ikke vært i et sluttspill på mer enn 20 år.

For dagens unge må det høres ut som et eventyr at et klubblag midt i landet var med i Champions League i sesong etter sesong.

Men selv om vi skal være fryktelig varsomme med å ta av, må det være tillatt å glede seg over piler som peker i riktig retning.

les også Pappa Thorsby vil forvandle spillerutviklingen: – Jeg har irritert meg

Ekstra gøy er det når vi opplever det vi har sett de siste dagene – oppturer også på andre fronter enn at Erling Braut Haaland fortsetter et uvirkelig målshow.

Det er sikkert noe tilfeldig over utslagene akkurat denne helgen, men det er interessant å se hvilken bredde av spillere vi begynner å få i de tyngste europeiske ligaene.

Nevnte Haaland er det snart ikke mulig å beskrive med ord lenger. Ethvert superlativ er utslitt og oppbrukt – og fyren er bare 21 år gammel. Denne helgen ble fasiten to scoringer mot Union Berlin. Nå er han allerede oppe i 11 denne sesongen, syv av dem i Bundesliga. Julian Ryerson spilte for øvrig hele kampen for motstanderen.

les også Dommersjefen om Molde-straffen: – Riktig løsning

Ved å flytte til England og Premier League har Martin Ødegaard tatt et avgjørende karrierevalg, og virker å ha svært stor tillit hos Mikel Arteta i Arsenal. Han har fortsatt behov for å stabilisere nivået, men en sentral rolle i Arsenal kan vise seg å være akkurat det rette for ham. Mot Burnley prikket Ødegaard inn et nydelig frispark lørdag, og ble med det matchvinner.

Det er en stund siden Joshua King hadde den helt store flyten, og har slitt med spilletiden både her og der. Spørsmålet nå er hvordan overgangen til Watford vil slå ut etter hvert. Denne helgen ble i alle fall en opptur også for ham. En lekker assist til Ismaïla Sarr sendte klubben opp i 2–1 mot Norwich, og det ble tre viktige poeng til Watford til slutt.

les også Hvorfor er ingen politikere opptatt av idrett?

I samme kamp startet Mathias Normann for et hjemmelag som har fått en blytung sesongstart etter opprykket. Normann var på banen i 71 minutter, og kvitterte med en målgivende pasning da han spilte finske Teemu Pukki nydelig gjennom etter 35 minutters spill.

Men det var jo enda flere nordmann som markerte seg denne Premier League-weekenden. Nyopprykkede Brentford holdt både nullen og stakk av med alle poengene i en vanskelig bortekamp mot Wolverhampton. Kristoffer Ajer spilte hele kampen i London-klubbens forsvar.

les også Bodø/Glimts heftige kampprogram: – Det kuleste er å spille fotballkamper

I Manchester var Mohamed Elyounoussi og Southampton ikke akkurat favoritter mot den regjerende mesteren, men med «Moi» på banen holdt klubben fra sør unna og reddet inn et kruttsterkt uavgjortresultat mot City.

I Italia startet Morten Thorsby, mens Kristoffer Askildsen kom inn, da Sampdoria vant 3–0 mot Empoli.

Oppramsingen kunne fortsatt en stund til, i en tid der Ståle Solbakken har et spennende knippe utenlandsproffer å velge fra.

Fortsatt er det mer sannsynlig at det ikke blir VM-billett enn at det blir det på Norge, så edruelighet er å foretrekke. Men det norske laget blir stadig mer interessant å følge.

les også Fryder seg over Haalands hodescoringer: – Wow!

I hjemlig liga er det i alle fall ingenting å si på spenningen, der det bare skiller fire poeng mellom de fem øverste lagene.

Vi kan diskutere oss grønne over kvaliteten på eliteserien, og det er heller ikke til å stikke under stol at det er forskjell på Champions League og UEFA Conference League. Men det er gøy å se toppnivået til Bodø/Glimt, og det blir en happening å få José Mourinhos Roma til Nordland ...

Det er kanskje for tidlig å friskmelde norsk herrefotball, men vi snakker ikke lenger om en pasient i stabilt sideleie. Noe er på gang.