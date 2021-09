KLIMARÅD: – Den nye regjeringen har ikke tid til å velge mellom raske og effektive klimatiltak på den ene siden, og fordeling, distrikt og takknemlighet for oljen på den andre. Vi må gjøre begge deler, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Ja til en klimapolitikk for vanlige folk

Valget er over, og store klimaløfter skal innfris. Da kan vi ikke velge mellom rask og rettferdig klimapolitikk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SIGRUN GJERLØW AASLAND, leder Miljøstiftelsen Zero

Først kom en sommer med flom, brann og naturkatastrofer. Så slo FNs klimapanel alarm, og erklærte kode rød for menneskeheten. Tidsfristen er tydelig: Vi må til null innen 2050 for å unngå katastrofe, og vi må kutte minst 55 prosent innen 2030. Det betyr at hvert år fremover må vi kutte like mye som vi har gjort de siste ti årene til sammen. Det er en massiv oppgave for den nye regjeringen, og de har lovet mye.

Men alle er ikke like giret på det grønne skiftet. Heller ikke blant alle rødgrønne velgere. Får denne motstanden plass i en ny regjeringsplattform, blir klimamålene vanskelige å nå.

Den gode nyheten er at de ytterste kreftene ikke nådde opp i valget. Partiet Demokratene gikk til valg på å «avslutte alle klimatiltak, klimasatsinger, klimaavgifter og subsidier (…) fjerne klimalover og reguleringer – og avvikle alle offentlige stillinger relatert til klimahysteriet».

Industri- og næringspartiet (INP) slo fast at klimaforskningen er uetterrettelig, og at klimasaken er noe de «ikke har forutsetninger for å sette oss inn i». Begge forsvant i kategorien Andre med et ubetydelig antall stemmer.

Frp gjorde heller ikke et godt valg, til tross for fremgang i skolevalg og ensom motstand mot endringer i oljeskatt.

les også Klimasaken er viktigere enn MDG

Det finnes likevel krefter som holder igjen. Facebook-gruppa Oljebrølet fikk på kort tid over 200.000 medlemmer. De «skal fungere som en motvekt til de som ikke forstår hvor viktig olja er».

Andre lurer på om klimapolitikk mest er for byfolk. I avisa Nordlys har politisk redaktør Skjalg Fjellheim vært bekymret for at «kompromissløse, uforsonlige og utopiske klimatiltak» skal skape splid og uro, særlig mellom by og land.

Faktisk tror jeg de aller fleste skjønner hvor viktig oljen er. Det er bare det at nullutslippssamfunnet ikke kan bruke fossil energi. Det er heller ikke åpenbart at distriktene taper i det grønne skiftet. Tvert imot er det jo på verft, i prosessindustri og i hydrogenfabrikker i distriktene at framtidas arbeidsplasser skapes.

Oljebrølerne og distriktenes forkjempere stiller likevel relevante spørsmål. Hvor skal vi jobbe og på hvilke vilkår? Hvem skal anvende kompetansen til dem som allerede jobber innen olje og gass? Hvordan skal vi komme til jobb og til nabobyen, og er det fortsatt sånn at de som har minst skal betale mest?

Valgets vinnere har også vært opptatt av at ingen skal stå alene i det grønne skiftet. Det er lurt av dem. For klimapolitikk er vanskelig nok, men umulig hvis det er dem som har minst fra før skal plukke opp regningen. Det kommer de ikke til å finne seg i. Dette har verdens beste klimaforskere også innsett.

Siden 2016 har simuleringsmodellene de bruker for å forstå komplekse klimaeffekter og tilbakevirkninger, også inkludert et helt avgjørende sett variabler: politiske systemer. De mest optimistiske scenariene har politikere som ikke bare sørger for lavere utslipp og ressursbruk, men som vektlegger gode liv og små forskjeller. I de mer pessimistiske scenariene er det gradvis mer nasjonalisme, uro og større forskjeller. Da blir også utslippene høyere, fordi motstanden øker. Med andre ord er det ene ikke mulig uten det andre.

Et vel så stort problem for oppslutning om radikal klimapolitikk – som vi nå trenger – er usikkerhet og uforutsigbarhet. Det er uroen som oppstår når de gode spørsmålene får så dårlige svar. De grønne jobbene har latt vente på seg. Forskjellene øker i takt og utslippene står stille.

les også Dansk avis med klimastikk til Norge: – Våre danske venner har helt rett

I stedet har vi fått veikart, strategier og handlingsplaner. I over tre år har regjeringen jobbet med en strategi for sirkulær økonomi. Den oppsummerer allerede vedtatt politikk, slik også hydrogenstrategien gjorde i fjor. Nylig har vi fått enda et offentlig utvalg, som skal se på hvordan Norge bør gå fram for å kutte utslippene innen 2050. Ingen av disse svarer på spørsmålene som stilles. De utløser ikke særlige utslippskutt heller.

Heldigvis er det både jobber og verdiskaping i smartere materialbruk, mer fornybar energi og storstilt elektrifisering, og det er all grunn til å glede seg til livet i en grønnere økonomi. Men det er bare å si det som det er: Veien dit kan bli litt humpete, slik omstillinger gjerne er. Dieselprisene blir høyere, antakelig strømmen også. En fornybar økonomi må erstatte den fossile. Nye jobber skal skapes og noen vil bli borte.

Det er politikerne som bestemmer om kostnaden skal deles på, eller om de som har minst skal stå mest alene. Det er ingenting rettferdig med flommer, skogbranner og ødelagte avlinger heller. Derfor har vi heller ikke tid til å velge mellom på den ene siden raske og effektive klimatiltak og på den andre siden fordeling, distrikt og takknemlighet for oljen.

Vi må gjøre begge deler.

Mange nødvendige klimatiltak vil møte motforestillinger. De fortjener klare svar og trygghet for at det skal gå bra. Ikke med veikart og forsinkelser som alle taper på.