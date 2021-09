Kommentar

Et lite folkelig kriseparti

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Kjell Ingolf Ropstad gikk av som partileder og overlot stafettpinnen til Olaug Bollestad.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Kanskje er det en virkelig dyp krise som må til for at partiet forstår alvoret?

Det går fra vondt til verre, er et uttrykk jeg nok tyr til litt for ofte. Men åpenbart ikke når det kommer til Kristelig Folkeparti. For nå er det virkelig krise med stor K.

Partiet hadde ikke rukket å bearbeide sorgen over å komme under sperregrensen før de fikk Ropstads lite ærefulle avgang å sørge over.

Kjell Ingolf Ropstad er den beste partilederen KrF aldri fikk, uttalte en kilde, ikke uten sorg. Det er en sannhet med modifikasjoner all den tid han tross alt har ledet partiet i drøye 2 år. Men han fikk aldri en reell sjanse.

Frem til valget har det stort sett handlet om, ja nettopp, sorgbearbeiding. Av det opprivende retningsvalget og tapet av viktige personer som meldte seg ut.

Hadde partiet fått noen tusen velgere til og havnet over sperregrensen (og flyttet ut av gutterommet), kunne han kanskje blitt genierklært.

Sannsynligvis ville han likevel slitt med å vise sitt potensial. Ropstad startet partilederjobben med blylodd rundt føttene og bind for øynene. Folk som ikke har det minste innsikt i det indre liv i KrF, har hatt sterke meninger om at Ropstad er den store, stygge ulven. Selv om det tross alt var Knut Arild Hareide som dro partiet inn i en prosess som skapte splittelse og gjorde halve partiet til tapere.

Men stempelet Ropstad fikk som mørkemann er vanskelig å bli kvitt, uansett hvor urettferdig det er. Ut i mørket forsvinner han dog ikke. De neste fire årene blir han viktig for KrF på Stortinget.

KrF har åpenbart ikke tenkt å avholde noen stor audition for å finne ut hvem som skal overta partilederjobben. De fleste, inkludert de tidligere partilederne Kjell Magne Bondevik, Einar Steensnæs og Knut Arild Hareide, har pekt på de to som skal sitte på Stortinget.

Carl I. Hagens evige partieierskap til Frp blir bare barnemat mot KrF. Det finnes ikke et parti med flere fedre i hornet. Om ikke sju, så har de i alle fall tre.

Det betyr at valget står mellom Olaug Bollestad eller Dag Inge Ulstein. Begge to er godt likt internt, men partiet har god råd om de ikke finner en sentral plass til et åpenbart talent som Ida Lindtveit Røse. Rundt i landet finnes det interessante stemmer de bør ta vare på, som Tore Storehaug og Øyvind Håbrekke.

Bollestad er en slags godhjertet «Mor KrF» som er umulig å mislike, men som nok fungerer bedre på scenen på et partiarrangement enn på Dagsnytt18. Selv om hun er mer kjent som Fru Larkins på Instagram enn for jobben som landsbruksminister, har hun likevel satt seg i respekt i regjeringen.

Dag Inge Ulstein er for mange et ubeskrevet blad, men anses som god med mennesker, smart og karismatisk på en lavmælt måte. Han var respektert som finansbyråd i hjembyen Bergen, men jobben som bistandsminister er ikke noen pr-maskin for å nå ut til det brede publikum. Han er langt mer anonym enn Bollestad, men har alderen på sin side.

Noen gjør et poeng av at Ulstein og Bollestad sto på hver sin side i retningsvalget, men en lite dristig spådom er at det er peanøtter som skiller de to politisk. Det store spørsmålet som gjelder dem begge er nok heller i hvilken grad de har politiske og strategiske evner nok til å lede partiet oppover.

For til den rollen hadde KrF trengt en gigant.

Hadde en konsulent fått i oppdrag å lage en slags «due diligence» av KrF, ville vedkommende tatt et skyhøyt honorar for å si at partiet trenger et «purpose» og et «why». Noe man nesten må være blind for ikke se selv.

Grunnfjellet krymper sakte uten at partiet har vært i stand til å lokke til seg nye velgere. Det blir det ikke mye folkeparti igjen av. Selv på saker der de burde være de aller tydeligste stemmene, som abort, er de like uklare som en tåkedott.

Partiet har vært livredd for å prioritere og støte noen fra seg. Selv om de kaller seg verdiparti, virker den viktigste verdien å være å bruke penger på alle tenkelige og utenkelige gode formål. Men det blir det ikke mye velgere av, bare et bunnskrapt statsbudsjett.

Partiet har derfor et øredøvende behov for å vise hva de skal være for dagens velgere. Håpet er at krisen i partiet vil skyte fart i debatten om hvordan KrF skal fornye seg. Utfordringen blir å bredde seg ut, parkere det som gjør KrF uspiselig for så mange UTEN å kaste vrak på sjelen og grunnfjellet sitt.

Valgresultatet til partiet Sentrum kan i det minste tjene som en påminnelse og til inspirasjon. Det er neppe behov for et parti helt uten brodd, og som bare vil alle godt.

