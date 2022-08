UTDANNING: – Det skulle ikke være nødvendig å påpeke hvor katastrofal lærerkrisen er for elevene våre, skriver SV-politikeren.

Helt lærerkrise

Tonje Brenna må avklare om Ola Borten Moes avlysning av lærerkrisen er regjeringens politikk. Det trengs handling, ikke bortforklaringer fra regjeringen.

FREDDY ANDRÉ ØVSTEGÅRD, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson (SV)

Bare for å ha det helt klart: Det er lærerkrise i Norge. I altfor lang tid har altfor mange elever fått undervisning av ukvalifiserte. Nesten en av fem (18,2 prosent) som står i landets klasserom og underviser i dag gjør det uten godkjent lærerutdanning.

De er ikke egentlig «lærere», for de mangler lærerutdanning, og dermed viktig kompetanse for jobben. Derfor er det alarmerende at antallet studenter som velger lærerutdanning i Norge synker for tredje år på rad. Det er helt krise.

Utfordringene med å rekruttere og beholde lærere er så store at det mange steder i landet svekker muligheten til å gi et godt tilbud til elevene. Dette

har pågått over mange år, og utviklingen er dramatisk. Jeg er mildt sagt svært bekymret.

Denne bekymringen delte Arbeiderpartiet med oss i forrige stortingsperiode. I valgkampen utnevnte Jonas Gahr Støre lærermangelen som den viktigste utdanningspolitiske saken. “Vi styrer mot ei lærerkrise”, sa han til NTB.

Derfor ble jeg overrasket tidligere denne uken over at pipa plutselig har fått en helt annen låt. Nå avblåser regjeringen hele lærerkrisen.

«Det er ingen grunn til å karakterisere dette som en krise», sier minister for høyre utdanning, Ola Borten Moe (Sp) til VG 26. juli. Han «ler hjertelig» når han blir spurt av VGs journalist om regjeringen har en strategi for å få færre ufaglærte lærere i skolen.

Er det Ola Borten Moes personlige oppfatning at det ikke er noen krise at hver femte lærer mangler lærerutdanning i Norge og at altfor få søker seg til yrket? Eller er dette regjeringens offisielle beskrivelse av situasjonen, som også Arbeiderpartiet stiller seg bak?

Dette må regjeringen avklare.

Det skulle ikke være nødvendig å påpeke hvor katastrofal lærerkrisen er for elevene våre. For utdanningssystemet vårt. For Norge.

Vanlige folk skjønner veldig godt at skolen er grunnlaget for velferdsstaten vår. Den sterke fellesskolen er kanskje den viktigste årsaken til det vakreste med Norge, det som gjør oss så stolte av landet vårt: nei, ikke fjorder og fjell, men sterke fellesskap og små forskjeller.

Alle har rett til lik utdanning, uansett hvor du kommer fra eller hvilken bakgrunn foreldrene dine har. Det er grunnleggende. Det er vakkert.

Forrige periode var både Arbeiderpartiet og Senterpartiet skjønt enig med SV i dette. Vi fremmet mange gode forslag sammen i opposisjon på Stortinget for å få bukt med lærerkrisen (alle ble selvfølgelig stemt ned av høyresiden).

Blant annet fremmet vi 16 forslag for et krafttak mot lærermangel. Vi må ha mange tiltak, for det er selvfølgelig ikke noen “quick fix” på lærerkrisen.

Hvis vi skal lykkes, må nasjonale myndigheter ta ansvar. Dette er ikke noe hver enkelt kommune kan ordne opp i selv. Vel og bra at regjeringen har fjernet 4er-kravet i matematikk, men det er åpenbart ikke nok.

Vi må gjøre mye mer for at flere skal velge verdens viktigste yrke. Og vi må gjøre veldig mye for at lærerne skal orke å stå i jobben.

Det er alvorlig at elevene må bærer konsekvensene av for få ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger flere lærere, miljøveiledere, helsesykepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Og vi må ta lærerne på alvor.

Tida er overmoden for å ruste opp skoler og barnehager med flere dyktige ansatte. Det gir bedre skole og barnehage for ungene våre, samtidig som det gjør det enklere for alle å stå i jobben.

Nå må Arbeiderpartiet på banen. Tonje Brenna må svare på om vi har ei lærerkrise eller om den ble avlyst da Ola Borten Moe gikk over dørterskelen i kunnskapsdepartementet. Og hvis dere er enige i at vi har ei lærerkrise, hva gjør dere?