God dekning for erstatningskrav mot Russland

Erstatningskrav mot Russland på grunn av krigføringen i Ukraina er utrolig nok allerede finansiert av Russland selv.

TORD EIDE, advokat

Gjenoppbygging av Ukraina krever tiltak på mange plan. Først og fremst vil dette være en byrde som ukrainerne selv må bære, men internasjonal hjelp vil også måtte komme på plass.

Det aller mest rettferdige er selvfølgelig at Russland betaler for de skader de har påført Ukraina.

Er dette ren ønsketenkning eller er det mulig å få til?

I utgangspunktet må man ha et rettslig grunnlag for å plassere erstatningsansvaret for en skade hos en part. Har man oppfylt dette kravet må man finne tilgjengelige midler som kan benyttes til å dekke erstatningskravet.

Det som er interessant i dette tilfelle er at dette siste kravet, for en gangs skyld, er enkelt.

Russlands tilgjengelige valutareserver som er deponert og frosset i land som Frankrike, Tyskland, Japan og USA utgjorde i juni 2021 ca. 350 milliarder US dollar.

Russland har rett og slett tilgjengeliggjort betydelige beløp som kan benyttes til fortløpende å dekke de tap de har påført Ukraina og de mange utenlandske selskap som opererer i Ukraina.

De internasjonale selskapene som allerede har satset i Ukraina vil kunne være viktige i gjenreisingen av landet. Disse selskapene har også legitime krav på erstatning fra Russland.

Hva er det vanskelige hindret her? Jo, å etablere et rettslig grunnlag for et krav på krigserstatning. Det er, og skal ikke, være enkelt å saksøke et land.

I en ideell verden ville et ukrainsk krav på erstatning basert på en FN resolusjon og administrert av FN, gi størst internasjonal kredibilitet. Med russisk vetorett vil derimot ikke et slikt scenario være realiserbart.

Hva kan da gjøres for at skadelidte i Russlands krig mot Ukraina kan få kompensert sine krav?

I skrivende stund er ingen løsninger klare, men Ukrainas høyeste domstol har gjort det mulig for skadelidte å saksøke Russland ved lokale domstoler.

Samtidig har det ukrainske parlamentet vedtatt en lov som gjør det mulig å nasjonalisere verdier tilhørende sanksjonerte personer for deretter å bruke verdiene som kompensasjon for skadelidte.

Det er likevel ikke rett frem. Senest i en dom fra ukrainsk høyesterett i mai 2020 ble slike saker avvist da ukrainsk lov gir andre stater immunitet mot denne type søksmål. Det finnes konvensjoner som gjør unntak fra denne type immunitet, men Ukraina har ikke ratifisert disse.

KRIGSSKADER: – Gjenoppbygging av Ukraina krever tiltak på mange plan, skriver kronikkforfatteren.

Ukrainsk høyesteretts seneste praksis gir likevel grunnlag for håp.

En enke etter en ukrainsk soldat saksøkte Russland for brudd på regler i European Convention on Human Rights. Høyesterett avviste immunitetspåstandene og tillot søksmålet.

Det er dermed mulig å føre erstatningssøksmål for krigsskade mot Russland for ukrainske domstoler.

Selv om høyesteretts avgjørelse er god, er den juridiske basisen mer usikker og løsningen må fundamenteres bedre over tid.

Blant annet kan nevnes at den nevnte dommen gir fysiske individer rett til å føre søksmål mot Russland, men nevner ikke juridiske subjekters rettigheter. Dette betyr ikke at selskap som har blitt påført tap som følge av russisk krigføring ikke kan føre slike søksmål. Fremtidig rettspraksis vil avgjøre dette og flere andre spørsmål.

I mellomtiden har Ukrainske myndigheter startet arbeidet med å regulere hvordan krigstap skal dokumenteres og beregnes. Lovforslaget vil, om det blir vedtatt, gi klare regler for hvordan krav skal presenteres og erstatninger utbetales.

Dette arbeidet er godt i gang. Individer og bedrifter som har lidd tap bør begynne å forberede sine krav. Dokumentasjon er her viktig.

Alt av offisielle tillatelser, skjøter, tegninger, bilder osv. bør fremskaffes, helst i original. Dokumentasjon som viser krigsskade kan være i form av bilder, film, vitneavhør og politirapporter. For selskap i okkuperte områder blir dette selvsagt vanskeligere, men det er sannsynlig av dokumentasjonskravene vil være lavere.

Selv om det ikke er rett fram i dag å få utbetalt erstatning i Ukraina i henhold til en ukrainsk dom, kan en slik dom ha stor verdi også for utenlandske selskap.

En rettskraftig dom fra en ukrainsk domstol kan håndheves i andre land.

Da er det ikke unaturlig å kreve utbetaling fra frosne russiske midler som allerede ligger klare. Det finnes internasjonale advokatfirmaer som spesialiserer seg på innkreving av rettmessige krav i komplekse situasjoner.

En slik prosess vil ikke være rett frem. De aktuelle lands forhold til immunitetsforpliktelsene kan variere, men siden det tross alt ofte dreier seg om store tap vil en mindre investering i en slik prosess kunne bidra sterkt til å redusere tapene. Samtidig vil slike saker bidra til å gi Ukrainske krigsskadekrav betydelig støtte og kredibilitet.

Her som ellers vil det være slik at de som kommer først får best mulighet til å få sine tap dekket.

Når krigen en gang er over vil det være mange i køen og de tilgjengelige midlene vil neppe rekke til alle.