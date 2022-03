Leder

Historisk prøve

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap) mener vi står overfor en historisk prøve.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Ukraina-krisen kan sette oss på en historisk prøve. Den må vi bestå.

Regjeringen tar gode grep når den nå ruster opp Forsvaret og vår sivile beredskap. I tillegg til styrking av cyberforsvaret – som forrige uke fikk et budsjettkutt identisk med fredagens påplussing – legges det opp til økt aktivitet i marinen, hæren og HV.

På materiellsiden tilføres friske midler til nye innkjøp og oppgradering av eksisterende utstyr. Bevilgningene til utvidet overvåking av havområdene i nord øker også.

Det er likevel flyktningstrømmen til Norge som kommer til å bli den mest merkbare utfordringen for de fleste av oss. I et normalår bosettes rundt 5000 flyktninger i norske kommuner. Nå forventes en mangedobling. Et anslag på 35 000 flyktninger og asylsøkere fra Ukraina anses som edruelig.

En ekstraordinær situasjon med opp mot 100 000 flyktninger regnes som «ikke usannsynlig».

Gjennom historien har Norge erfart krevende situasjoner. Men det vi nå står overfor, vil være ukjent for de fleste.

PÅ NORSK JORD: Ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde Kommune kommer busser med ukrainske flyktninger.

Krigen har kommet tilbake til Europa. Den langvarige freden vi tok for gitt ble frarøvet kontinentet da Russland gikk til folkerettsstridig angrep på et naboland.

Nå ligger deler av Ukraina i ruiner. Familier er splittet. Fedre, brødre og sønner er påtvunget våpen for å forsvare sine hjem. Vanlig folk har mistet alt de eide. Kvinner og barn er drevet på flukt. Vi må ta dem vel imot.

Ukrainerne som har kommet, og som vil fortsette å komme i tusentall til Norge, må få tak over hodet, senger å sove i, mat på bordet. Mange er i arbeidsfør alder og vil ønske å jobbe.

Mange vil også ha gode muligheter til å bli sysselsatt. Å få arbeid betyr at man kan forsørge seg selv, men ofte vel så viktig; arbeidskolleger og nye venner som kan gjøre en vanskelig livssituasjon litt enklere.

Men mange kommer slett ikke til å få noe jobbtilbud. Ingen ny kollega som inviterer på kaffe.

Å stille opp for et medmenneske som har måttet rømme hjemlandet, kan være å by på den kaffekoppen. Andre har allerede gitt tilsagn om husly.

Enkeltmenneskers innsats vil avgjøre om dette går, eller ikke. Offentlige myndigheter kan bidra med finansiell hjelp og overordnede innretninger. Men staten alene kan ikke bosette 100 000 mennesker.

Riktig nok har vi enkelte partier på Stortinget som forfekter den eiendommelige idé at omsorg, helse og sosiale tjenester er noe private ikke skal drive med. At alt som handler om ivaretakelse av individet må forbeholdes det offentlige.

I en akutt situasjon som den vi nå står overfor, vil det bli tydeliggjort en gang for alle at uten privat initiativ og enkeltmenneskers innsats, makter vi ikke å gi et godt nok tilbud til alle dem som nå kommer til Norge.

Vi kommer til å bli satt på prøve, som statsministeren sier. Hvorvidt vi består, vil avhenge av vår evne til å løfte i flokk.