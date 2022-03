Kommentar

Krig med fare for spredning

Av Per Olav Ødegård

STORBRANN: En boligblokk i Mariupol står i flammer etter artilleribeskytning. Russiske styrker har i lang tid forsøkt å ta kontroll over byen.

Vladimir Putin har antent en storbrann. Den kan spre seg langt utover Ukrainas grenser.

Det er vanskelig å tenke seg noe verre enn det marerittet Ukraina opplever i disse dager. Men krigen i Ukraina kan utvikle seg til noe langt større og enda mye farligere.

Det verste er at det nødvendigvis ikke skal så mye til. En gnist kan være nok. Det kan skje i form av en misforståelse, noe uforutsett eller gjennom en bevisst russisk provokasjon.

Det er vanskelig å ta inn over seg hva en storkrig i Europa vil bety. Bare tanken på en tredje verdenskrig mellom atomvåpenmakter er så skremmende at vi skyver den bort. Men hvis vi forstår hvordan en konflikt kan eskalere har vi større muligheter for å redusere faren.

Det er uvant å tenke i slike baner. Europeiske etterkrigsgenerasjoner har opplevd regionale kriger og konflikter. De som har levd en stund husker godt atomtrusselen.

Men for de fleste er fred noe vi nesten har tatt for gitt. Krig var noe som tilhørte historien. Faren for en ny storkrig i Europa syntes fjern og uvirkelig. Inntil Vladimir Putin ga ordre om å invadere Ukraina. Da økte faren betydelig.

En langvarig krig fører til enda større ødeleggelser og lidelser til Ukraina. Med tiden øker også spredningsfaren. Det viktigste er derfor å stanse krigen. Først gjennom en våpenhvile og deretter i forhandlinger om en politisk løsning.

Ukraina har gjentatte ganger tatt til orde for diplomati, og president Volodymyr Zelenskyj har uttrykt vilje til å forhandle om vanskelige tema. På den andre siden har Vladimir Putin valgt brutal militærmakt for å få sin vilje.

Det må legges et internasjonalt press mot Kreml slik at de går med på våpenhvile og tar del i meningsfulle forhandlinger. Som Russlands strategiske partner har Kina et særlig ansvar, men utad har Beijing foreløpig kun kommet med uforpliktende oppfordringer.

Det virker ikke som om Putin har en exitstrategi. Da bør andre land hjelpe ham med å peke ut en vei ut av det blodige uføre han selv har skapt.

OPPFORDRING: I en videotale lørdag ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj russiske mødre om å hindre at deres sønner ble sendt til krigen i Ukraina.

I tidsskriftet Foreign Affairs skriver forskerne Emma Ashford og Joshua Shifrinson om hvordan krigen i Ukraina kan bli mye verre. De omtaler hvordan en spiral av usikkerhet kan lede til en ond sirkel av utilsiktet eskalering.

Etter Nato-toppmøtet i Bucuresti i 2008, da Ukraina og Georgia ble lovet medlemskap i fremtiden, valgte Russland å invadere Georgia. I 2014 annekterte Russland Krim etter at en prorussisk ukrainsk president, Viktor Janukovitsj, var blitt styrtet etter å ha sagt nei til en nærmere tilknytning til EU.

Nå har Putin satt fart på en spiral av usikkerhet.

Da Putin uprovosert angrep Ukraina utløse han en kjedereaksjon av hendelser. Vestlige land innførte de mest omfattende økonomiske sanksjoner i nyere tid mot Russland. Nato styrker forsvaret i medlemsland i øst. USA og europeiske land gir Ukraina militær, politisk og humanitær støtte. Vi ser begynnelsen på en sterk militær opprustning i Europa.

Sanksjonene kom som et direkte svar på russisk aggresjon. Ashford og Shifrinson argumenterer for at USA og andre bør vurdere å heve noen av sanksjonene i bytte for en slutt på kamphandlingene. Hvis en slik anledning byr seg.

FARVEL: En mann leker med et barn før hun går om bord i et tog fra Kyiv til Lviv. Mange kvinner, barn og eldre har flyktet fra den ukrainske hovedstaden.

Til nå har Putin bare fyrt opp under spenningen.

Han har sendt tydelige advarsler til vestlige land, ved blant annet å minne om AT han besitter verdens største arsenal av atomvåpen. Putin advarte andre land mot å blande seg inn i det han kalte en russisk militæroperasjon i Ukraina. De ville stå overfor «konsekvenser som de aldri tidligere hadde sett». Det ble oppfattet som en kjernefysisk trussel. Hensikten er åpenbart å spre frykt.

For å understreke poenget ga Putin ordre om å sette landets avskrekkende våpensystemer, inkludert atomvåpen, i høyere beredskap. USA unnlot å gjøre det samme.

Det er gode grunner for at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ved alle anledninger sier at Nato ikke søker krig eller konflikt med Russland, og at alliansen ikke tar aktiv del i krigen.

Både Stoltenberg, USAs president Joe Biden og regjeringssjefene i vestlige land har avvist å innføre et flyforbud over Ukraina, selv om landets president Volodymyr Zelenskyj ber om det.

MARSJERER FOR FRED: Over store deler av verden er det markeringer til støtte for Ukraina. I Taipei gikk taiwanere og ukrainske borgere i demonstrasjonstog for fred på søndag.

Zelenskyjs oppfordring er forståelig, med tanke på den desperate situasjon landet befinner seg. Men Nato kan ikke bare erklære en flyforbudssone over Ukraina. Sonen måtte i så fall håndheves med et stort antall jagerfly fra Nato-land. De ville raskt kunne komme i direkte kamp med russiske fly og luftforsvarssystemer. Det kunne utløse en storkrig mellom Russland og Nato.

For å hindre en eskalering har USA også avslått et polsk forslag om å overføre eldre russiskproduserte jagerfly, som ukrainske piloter kan fly, til Ukraina via en amerikansk base i Tyskland. Det ville ha liten betydning og medføre stor risiko, ifølge Pentagons talsmann, John Kirby.

Men selv om Nato klarer å unngå å komme i direkte kamp med russiske styrker kan det oppstå andre kritiske situasjoner. Det kan bli farlig hvis Russland angriper forsyningslinjene fra vestlige land inn til Ukraina. Lørdag sa at den russiske viseutenriksminister Sergej Rjabkov at sendingene med utenlandske våpen til Ukraina vil bli mål for de russiske styrkene. Søndag morgen ble det, følge ukrainske myndigheter, avfyrt 30 russiske raketter mot en militærbase nær Lviv, nær den polske grensen. Flere titalls mennesker ble drept.

Ukraina grenser mot Nato-landene Romania, Ungarn, Slovakia og Polen. Hvis krigen kommer til grenseområdene kan russiske rakett- eller artilleriangrep ved en feiltagelse ramme et Nato-land. Hva skal til for at Nato tar i bruk artikkel 5, om at et angrep mot et land i alliansen skal oppfattes som et angrep mot alle? Hvordan skal Europa reagere hvis Russland tar i bruk kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina? Eller hvis kampene om kontroll over Kyiv blir et nytt Stalingrad? Slaget om Stalingrad ble et av de blodigste i andre verdenskrig.

I vestlige land vil kravene fra opinion og opposisjon øke i styrke om «å gjøre noe». Problemet er at nettopp det kan øke faren for direkte militære konfrontasjoner mellom Nato og Russland.

– Vi har et ansvar for å hindre at denne konflikten trappes opp utenfor Ukrainas grenser og blir til en fullskala krig mellom Russland og Nato, sier Stoltenberg.

Det betyr at Nato hverken er på bakken eller i luften over Ukraina. Joe Biden er også helt tydelig på at USA og allierte ikke vil utkjempe en krig mot Russland i Ukraina.

I en kritisk situasjon må Nato-landene opptre klokt, åpent og forutsigbart, for å unngå en ytterligere eskalering. Alt må gjøres for å hindre at en grufull krig utarter i noe som er enda mye verre.

Vladimir Putin har alene ansvaret for den dramatiske forverringen av sikkerhetssituasjonen i Europa. Krigen i Ukraina er et veiskille i Europa, og nå er vi alle på en usikker og farlig vei.