Trettebergstuen heller bensin på bålet

Av Leif Welhaven

SIER NEI: Kulturminister Anette Trettebergstuen vil stoppe pengestøtten til privateide X Games i 2023. Det skaper brudulje.

Kulturministerens øksing av X Games er en rød klut for alle som mener at båndene mellom Arbeiderpartiet og etablissementet i norsk idrett er usunt tette.

Både fra Høyre og Venstre måtte toppene i Norges idrettsforbund (NIF) tåle uvant idrettsaktive statsråder under den borgerlige regjeringen.

Mens Linda Hofstad Helleland trumfet gjennom økonomisk åpenhet mot idrettstoppenes vilje, var Abid Raja høyt på banen om temaer som rasisme og likestilling i landets største folkebevegelse.

Men hva med idrettens politiske posisjon nå som Arbeiderpartiet har makten igjen?

Så langt kan det virke det som «reverseringsregjeringen» også vil se seg bakover i forholdet til idretten.

Ståle Sandbech i X Games-slopestyle.

Det kan selvsagt bli motbevist med tiden, men det har til nå ikke vært mange kritiske spørsmål å spore fra statsråden til den organiserte idretten.

Den intense debatten som utspant seg i Stortinget før helgen aktualiserer et tilbakevendende stridstema: Er Arbeiderpartiet så forelsket i NIF-paraplyen at politikerne blir litt blinde for andre miljøers behov?

X Games er populært, både i Norge og internasjonalt, med en ung appell. De siste årene har actionsport-arrangementet fått støtte over statsbudsjettet.

I år blir det et nedskalert program, men Trettebergstuen varsler allerede nå at regjeringen IKKE kommer til å prioritere statsstøtte til X Games i 2023. Det betyr trolig kroken på døren.

I stortingssalen var Trettebergstuen utpreget ullen om begrunnelsen for bortfallet, utover at det er en politisk prioritering.

Som Venstres Ola Elvestuen betimelig påpekte, er det vanskelig å se hvor prioriteringen ligger, all den tid X Games ikke dumpes for et konkret alternativ.

Arrangementet blir bare ofret på regjeringens alter.

Hva som egentlig ligger bak er det umulig å si sikkert, men et event som er privat og eid av den utenlandske giganten ESPN er jo ikke søt musikk i den organiserte norske idrettens ører.

Derfor er det ikke så rart at politikere fra flere partier utfordret statsråden om forholdet mellom organisert og uorganisert idrett.

Jeg skal ikke gjøre meg til dommer over motiver her, men begrunnelsen for pengestoppen fremstod oppsiktsvekkende tynt begrunnet.

Tiltroen til regjeringens linje i idrettsspørsmål var heller ikke veldig imponerende rundt de nylig overståtte olympiske lekene i Beijing.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, som tidligere har hatt idrett i porteføljen da hun var kulturminister, mente det var så viktig å heie frem utøverne at hun skulle til OL i Beijing.

Hun var en covid-sykdom unna å bli brukt som en aktiv brikke i sportsvaskingsprosjektet til det kinesiske regimet.

Samme Huitfeldt har tidligere ironisert over kritikk mot ledelsen i Norges Skiforbund, som den gangen var tuftet på blant annet svak medisinkontroll, rutinesvikt, problematiske utøverkontrakter, journalføring via huskelapper, dårlig kommunikasjon og manglende kunnskap om antidopingarbeid.

«Lahti 2017 er en seier for norsk skisport. Vil de som slakta Skiforbundet og mente Erik Røste burde gå, ta av seg hatten og si takk?», mente hun den gangen.

Siden har vi jo sett mye mer til både medaljefangst og indremedisinske kriser på skipresidentens vakt.

Det vi derimot har sett lite til, er Arbeiderparti-politikere som utfordrer idretten.

Det er litt synd, ikke minst med tanke på hvordan norsk idrett også er et underbruk av et usunt internasjonalt økosystem.