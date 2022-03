Debatt

Ordkløveri om endringer av handlingsregelen

Hvis en skal vurdere å endre handlingsregelen bør regjeringen sette ned et utvalg med relevant fagkompetanse, slik at en alternativ utforming av handlingsregelen får det kunnskapsgrunnlaget den fortjener.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORFINN HARDING, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger

MAGNE MOGSTAD, professor i samfunnsøkonomi, University of Chicago og SSB

I debatten om handlingsregelen anbefaler et flertall i «Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser» at handlingsregelen bør justeres. I sin rapport vier de så nesten all plass til ett konkret alternativ, en kontantstrømregel. Andre alternativer nevnes kun kort eller ikke i det hele tatt.

Rapporten framhever påståtte fordeler med kontantstrømalternativet. Det er derfor ikke så rart at både sentralbanksjefen, media, politikere og fagfeller tolker deres rapport som en støtte til kontantstrømalternativet.

Finansavisen brukte for eksempel ingressen «Svingningene i Oljefondets verdi er for store til å gi en god handlingsregel, mener Finanspolitikkutvalget. I stedet bør vi bruke kontantstrømmen.» Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) begrunnet et skriftlig spørsmål til finansministeren med «Det rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser påpekte i sin rapport 3. februar et behov for å justere handlingsregelen. Flertallet i utvalget pekte på en løsning hvor uttaket fra fondet baseres på et bærekraftig nivå på kontantstrømmen til fondet.»

Truls Tollefsen og Lars Erik Aas i DNB skriver i Finansavisen at «Finanspolitikkutvalget bommer når det sikter seg inn mot en modell der handlingsregelen knyttes til faktisk kontantstrøm fra investeringene».

Vi diskuterte i vårt innlegg i VG viktige innvendinger mot kontantstrømalternativet. Problemet er at innvendinger mot en kontantstrømregel ikke imøtegås med overbevisende faglige argumenter i rapporten. Svaret til oss fra utvalgets flertall bringer ingen ting substansielt til debatten. Svaret hevder at vi har misforstått og vies til ordkløveri om hva det betyr å anbefale et alternativ versus å ensidig framheve fordelene ved et alternativ.

Det er godt at vi alle har misforstått og at utvalget ikke anbefaler kontantstrømalternativet, særlig i lys av at deres rapport ikke har faglig gode svar på de mange viktige spørsmålene og problemene ved dette alternativet.

Hvis en skal vurdere å endre handlingsregelen bør regjeringen sette ned et utvalg med relevant fagkompetanse, slik at en alternativ utforming av handlingsregelen får det kunnskapsgrunnlaget den fortjener.

Da holder det ikke å nevne svakheter, framheve fordeler, og skjule seg bak at man ikke brukte ordet «anbefaler».