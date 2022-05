Leder

Krise for fastleger

MÅ REDDE FASTLEGEORDNINGEN: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerhol lover strukturelle grep. Her fotografert på corona-pressekonferanse i fjor.

Det haster med å redde fastlegeordningen. I 100 kommuner finnes det ikke en eneste fastlege med ledig kapasitet. Rekrutteringen av nye fastleger svikter over hele landet. Mange av dagens fastleger slutter.

Dette er en lenge varslet krise. VG har over flere år dokumentert store problemer med det som skal være en hjørnestein i vårt helsevesen.

En ny regjering har arvet en krise som var svært tydelig under den forrige. Utfordringene er blitt kartlagt og ordningen evaluert i flere år. Rapportene har med all tydelighet vist at fastlegeordningen ikke er bærekraftig.

Alle i Norge har rett på en fastlege. I vårt helsevesen er dette det beste og mest kostnadsbesparende lavterskeltilbudet.

For den enkelte pasient gir det tillit og trygghet å oppsøke en lege man kjenner, en som har oversikt over tidligere konsultasjoner.

Det er en ordning som det er vel verdt å bevare. For at det skal skje må politiske myndigheter legge til rette for at leger ønsker å bli i yrket, og at nyutdannede velger å bli fastleger.

Det er dessverre ikke tilfelle i dag. En av fem sier i en undersøkelse at det er usannsynlig at de fortsatt er fastleger om fem år. Bare tre prosent av medisinstudenter og nyutdannede ønsker å bli fastleger.

Tendensen er tydelig. Uten raske og effektive tiltak vil fastlegeordningen bryte sammen. Mange steder er det allerede i ferd med å skje.

Den som flytter til en av de 100 kommunene som i dag ikke har ledig kapasitet får ingen fastlege. De som bor der kan ikke bytte fastlege, hvis de ønsker det.

Mange har ikke lenger noe valg. Når fastleger slutter, og ikke blir erstattet av nye, er dette et problem som vil angå stadig flere i tiden fremover.

Det er ikke mangel på kunnskap om hvorfor krisen har oppstått. De som i dag jobber som fastleger oppgir at de har for mye å gjøre, at arbeidsbelastningen over tid blir for stor og at de har for lite tid til å følge opp pasientene.

Med dette som bakteppe kan ingen være overrasket over at nesten ingen nyutdannede ønsker å bli fastleger, og at mange finner seg andre legejobber.

Nå er det opp til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) å finne løsninger på en krise som har utviklet seg over mer enn ti år. Hun sa på en konferanse om fastlegeordningen på torsdag at det er nødvendig å ta strukturelle grep.

I 2020 la den forrige regjeringen frem en handlingsplan for å styrke allmennlegetjenesten. Daværende helseminister Bent Høie (H) sa at var en viktig og historisk dag for fastlegeordningen. Men erfaringen tilsier at det ikke var nok for å snu en negativ utvikling.

I helsevesenet har flere kritisert at den nye regjeringen ikke tok grep i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Kjerol lovet at det vil skje i forbindelse med Støre-regjeringens første ordinære statsbudsjett for 2023. Hun må bruke tiden godt, i samråd med fagmiljøer, for å finne tiltak som virker. Skal fastlegeordningene reddes må det skje nå.