Sp vant budsjettkampen

BUDSJETTVINNER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått sette preg og farge på den rødgrønne regjeringens første budsjett.

Senterpartiet vant kampen om Jonas Gahr Støres første statsbudsjett. Hva SV, LO og venstresiden i AP til syvende og sist gjør med det, gjenstår å se.

Det skal i rettferdighetens navn sies at forslaget som finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la frem på mandag, ikke er et «fullverdig» rødgrønt statsbudsjett.

Det er en tilleggsproposisjon som «kun» har omdisponert 18 milliarder kroner på det budsjettforslaget som Jan Tore Sanner presenterte på vegne av Solberg-regjeringen 12. oktober.

At de rødgrønne skulle komme opp med et helt nytt nasjonalbudsjett på fire uker, var det selvfølgelig ingen som forventet.

Men desto mer interessant, da, at Sp har fått budsjettprofilen i morgengave. En kalkulert risiko fra Støres side for å sikre Senterpartiets fremtidige lojalitet når en tydeligere venstredreining kommer? Eller et bevisst frempek mot en diesel-og-distriktslinje tilrettelagt for hybridvelgere i norske bygdebyer?

Det er statsbudsjettet 2023 som blir Støre-regjeringens egentlige ilddåp. Likevel har de rødgrønne lagt noen føringer som kan bli vond å vende, dersom de overlever kommende ukers spekkhogging fra de enda rødere og de enda grønnere.

Første strid i så måte kommer trolig til å stå om statsbudsjettets største forhåndslekkasje, den reduserte el-avgiften, som kommer på toppen av Solberg-regjeringens avgiftskutt – og som i rede penger vil gi staten tre milliarder kroner mindre i inntekter.

Med høstens prisbonanza på strømmarkedet kom avgiftskuttet ingenlunde overraskende fra en regjering som har lovet å gi vanlige folk alt de peker på.

Innretningen derimot, var både overraskende, lite målrettet og altfor beskjeden hvis poenget var å treffe dem som virkelig trenger hjelp til å betale strømregningen.

Å gi villaeiere i det lavprisregulerte strømmarkedet nord for Dovre samme reduksjon som en familie i en trekkfull bygård på øst- eller vestlandet, er lite gjennomtenkt. Like lite – eller i hvert fall like symbolsk – som det allmenne kuttet i barnehageprisene.

Sp har også fått gjennomslag for en øremerking av kommunale tilskudd for å ivareta grendeskoler. Dette er penger kommunene mister om de ikke brukes til å opprettholde små skoler med få elever. Mon tro om alle Sp-ordførere synes denne overprøvingen av kommunalt selvstyre er en god ide?

Jonas Gahr Støre beklaget overfor NRK tirsdag morgen at det ikke var midler igjen på tilleggsproposisjonen til å finansiere LOs krav om feriepenger neste år til permitterte og arbeidsledige som har mottatt dagpenger i 2021. Heller ikke til fagbevegelsens forlangende om pensjon fra første krone.

Vi er slett ikke mot universelle løsninger, overhodet ikke, og behovsprøving kan være et tveegget sverd. Men reduserte utgifter til strøm og barnehage er gode eksempel på dårlige tiltak når de ikke målrettes mot husstander som trenger dette mer enn andre.