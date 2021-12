Kommentar

Julefest-krise for Boris

Av Yngve Kvistad

I en uke har Boris Johnson nektet for at det ble holdt en julefest i 10. Downing Street under nedstengningen i fjor. Så kom videoen.





Det er satt krisestab på statsministerens kontor onsdag morgen, melder flere britiske medier, etter at medienettverket ITV i går publiserte opptak som viser Johnsons daværende talsperson Allegra Stratton tøyse vekk spørsmål om den påståtte festen.

I dag klokken 13 norsk tid må Boris Johnson forklare seg i underhuset. I ytterste fall kan det bli hans avskjedsforestilling.

Videoen skal stamme fra prøver til en pressekonferanse fire dager etter at selskapet angivelig fant sted, og en rådgiver bruker fremsatte rykter om en slik fest til å drille Stratton på å besvare vanskelige spørsmål.

Forrige tirsdag skrev den britiske avisen Daily Mirror at mellom 40 og 50 personer hadde vært samlet i et lokale i den britiske statsministerens residens og kontor i Downing Street. Samtidig hadde resten av landet reiserestriksjoner og forbud mot å møtes til selskapeligheter.

Downing Street begynte uken med å avvise absolutt alt. Så kom det halvhjertede innrømmelser om at folk nok hadde møttes på statsministerens kontor, men at det var arbeidsrelatert og at alle coronaregler var blitt fulgt.

Dag for dag har mediene servert nye avsløringer, nye historier fra folk som hevder å ha vært til stede, og ny dokumentasjon som indikerer at «noe» fant sted i Nr. 10 den 18. desember i fjor.

Boris Johnson har stått på sitt; at «intet lovstridig har funnet sted».

Men nå har London-politiet bestemt seg for å undersøke saken.

Da videoen ble vist på ITV News i går, nektet statsministeren å kommentere. Han ville heller ikke gjenta sitt mantra om at ingen ting hadde skjedd.

Onsdag morgen ble alle oppdrag og medieopptredener med regjeringens medlemmer avlyst. Helseminister Sajid Javid skulle deltatt i flere morgensendinger på britisk fjernsyn for å kommentere den ny omikron-situasjonen, men meldte brått avbud.

Downing Street har i løpet av onsdagen ikke svart på noen henvendelser fra pressen. «Det er full radiostillhet», melder Sky News.

Konservative partifeller av Boris Johnson holder imidlertid ikke munn.

Flere sammenligner dette med hendelsen i fjor sommer da statsministerens sjefstrateg, Dominic Cummings, brøt alle covid-regler som brytes kunne, og kjørte til familien i Nord-England, vel vitende om at både han og kona var coronasyke.

Etterpå tok statsministeren Cummings i forsvar.

Overfor den tradisjonelt regjeringstro avisen The Daily Telegraph, raser flere Tory-parlamentarikere mot Downing Street og kaller avsløringene «en katastrofe». Navngitte politikere fra Johnsons egen parti krever at statsministeren serverer dem stabssjef Dan Rosenfields hode på et fat.

Det skotske nasjonalistpartiet SNP forlanger Boris Johnsons avgang.

Klokken 13 onsdag skal statsministeren møte i den ukentlige spørretimen i underhuset. Labourleder Keir starmer har allerede varslet dagens tema.

Med mindre Boris Johnson klarer å godtgjøre at videopptaket med Allegra Stratton er falskt, eller at det som sies kun var en tenkt situasjon – følgelig også at juleselskapet aldri har funnet sted – må han legge seg paddeflat og beklage og beklage og beklage og beklage.

Etter en turbulent høst med løpende avsløringer om snusk i Tory-partiet, stadige usannheter fra statsministeren selv, og partifeller som vender ham ryggen, er det helt åpent hvordan dette vil ende.

Lyver han med vitende og vilje i parlamentet i dag, vil underhuset felle ham.

Innrømmer han enda en ydmykende fadese, som ikke bare rammer ham selv, men hele partiet, er det stadig større muligheter for at han vil lide samme skjebne som forgjengerne Edward Heath, Margaret Thatcher og John Major: Da blir han felt av sine egne.

Sekretæren for den såkalte 1922-komiteen, som kan forlange at de konservative velger ny partileder, melder ifølge The Telegraph om «noen nye brev». Dersom et gitt antall Tory-parlamentarikere skriver til komiteen og ber om det, må partiet avholdes ekstraordinært landsmøte.

Da står kun én sak på agendaen: Valg av ny leder og statsministerkandidat.

Boris Johnson har viklet seg inn i mange kriser, og han har på bemerkelsesverdig vis klart å lande på beina. Kritikere i egne rekker mener at det er hans største svakhet; at han er så vant til å slippe unna, at han er blitt stadig mer skjødesløs.

Etter at både Dominic Cummings og tidligere helseminister Matt Hancock med vitende og vilje ignorerte covid-påleggene som regjeringen har pålagt britene, har det spredt seg et inntrykk av at det gjelder en lov for Tory-toppene, og en annen for folk flest.

Igjen ser vi at det ikke er lovbruddet eller overtrampet i seg selv som er det alvorlige, men hvordan de ansvarlige forsøker å dekke til det som angivelig har skjedd.