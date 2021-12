Kommentar

Hva ER det med fotballfans?

Av Leif Welhaven

Det er ikke forbudt å bruke hodet selv om «fotball er følelser». Det er neimen ikke rart at artister og musikere reagerer på scenene fra eliteserieavslutningen.

Gruppeklemming, jubling i mølje og en tilsynelatende mangel på bevissthet rundt at viruset truer hardt igjen.

Det var virkeligheten da Eliteserien ble avsluttet søndag kveld. Selvsagt gjaldt det ikke alle, men altfor mange burde tenkt seg om et par ganger til.

Regelregimet som gjelder nå har differensiert tydelig mellom aktiviteter innendørs og utendørs. Det skyldes at smittefaren anses som klart større under tak.

Likevel er anbefalingen om avstand ved arrangementer gjeldende uansett.

Når store mengder fans blåser i avstand og ansvarlighet, kan man jo undres over hvor klokt det har vært å utvise så mye tillit.

Det er er i alle fall fullt forståelig at reaksjonene er så kraftige fra andre bransjer som det vi nå ser. Gjennom mye av pandemien har fotballen mast om særfordeler for seg og sitt, og toppfotballen har i all hovedsak vært en privilegert gruppe.

Da er det ekstra leit at bevisstheten ikke er høyere enn det vi så søndag kveld, i en tid der corona-alarmen går for fullt og inngripende tiltak er på vei igjen.

Det er selvsagt voksne menneskers eget ansvar hvordan de oppfører seg, og det er leit at en del av supporterne ikke så det større bildet i større grad.

Samtidig er jo reglene mulig å diskutere, da det dessverre ikke er overraskende at følelsene ville trumfe fornuften på den måten som inntraff.

For musikere og artister - som lever av arrangementer - må det uansett være absurd å se scenene fra diverse fotballarenaer.

Rapperen Joddski ordla seg blant annet som følger om det som skjedde da Bodø/Glimt vant gull: «Observerte ETT munnbind der. Sånn litt å bli pissa på med gul og svart fotballurin», skriver han blant annet.

Kultursektoren har vært brutalt rammet, og restriksjonene som nå gjelder innedørs skaper ytterligere fremtidsbekymringer hos mange.

Meteren og antallsbegrensninger inne medfører at konserter avlyses, og det er uvisst hva slags kompensasjon som kommer i en ekstra sårbar tid.

Da blir jo kontrastene til oppførelsen til en del fotballfans ekstra påtagelig.

Også fra mediehold er det vanskelig å forstå hvorfor dette ikke er blitt mer problematisert.

«Det må vi bare like», ble det sagt på tv om feiringen da gullet var i boks.

Det utsagnet er det mulig å diskutere.

Kronargumentet når fotballtilhengere kritiseres er gjerne at det vakre spillet handler om følelser, og selvsagt blir noen veldig glade og andre tilsvarende lei seg når en lang sesong når sitt klimaks.

At gullet utløste enorme emosjoner i Bodø er selvsagt en del av gamet, samtidig som lettelsen var ubeskrivelig da Brann berget kvalikplassen. Men er det carte blanche for å miste hodet helt?

I en kollektiv krisetid burde det i det minste være mulig å være litt mer bevisste enn det vi ble vitne til søndag.

Selv om reglene er strengere innendørs enn utendørs, er det en grunn til at myndihetene anbefaler avstand.

De anbefalingene ble åpenbart ikke fulgt av en stor mengde fotballsupportere.

Det er unødvendig provoserende at fotballen avsluttet sesongen slik, mens resten av samfunnet stålsetter seg for nye inngripende tiltak.