Hurra for pakistanerne!

Av Shazia Majid

71'ENERNE: Unge pakistanske menn kom til Norge landeveien sommeren 1971. De var et par-tre hundre, men det var likevel en sensasjon. Her er de avbildet 10. juli 1971 på Ekeberg camping hvor de overnattet under åpen himmel.

I dag er det Oslo som feirer pakistanerne. En gang var det pakistanerne som jublet da de kom til Oslo. En 50 år lang, stormfull reise er tilbakelagt.

Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Skal jeg begynne med pappa, eller skal jeg begynne med mamma? De er grunnen til at jeg sitter her i dag.

Og jeg er jo ikke alene. Barn av pakistanere har lyktes. Altså, for en klassereise fra en generasjon til neste.

Du vil kanskje protestere, det kan jeg forstå. Men hvordan vet du om det gikk bra eller dårlig, dersom du ikke vet utgangspunktet? Altså hvor løpet startet? Om det er løpt en 800 meter eller en maraton?

Pakistanerne har løpt en maraton. Og jeg er så stolt av dem. Jeg er så stolt av det foreldrene våre klarte. Så stolt av Norge og velferdsstaten.

Fortjent feiring

Har enkelte pakistanere tatt med seg ukultur som tvangsekteskap og æresvold og ekstrem sosial kontroll, patriarkatet og taxi-juks-skandalen og annet nordmenn hadde tatt et oppgjør med for lengst?

Ja, det har noen av dem gjort. Ergrer det meg? Ja, mer enn kan uttrykkes med ord.

Betyr det at vi aldri kan feire den pågangsmot, driv og standhaftighet pakistanske nordmenn har vist? Det gjør det åpenbart ikke.

For i dag har Oslo kommune og Raymond Johansen invitert en håndfull inn i storstuen på Oslo rådhus, for å takke for innsatsen. Og ønske dem til lykke det neste halve århundre.

Far og Oslo

Det er nesten helt nøyaktig 50 år siden pappaen min kom til Norge via tog fra København 28 år gammel.

Det er to ting som slår meg fra den tiden, som jeg har studert og skrevet bok om. Det er det uvesentlige som hvor tykke krøllene til pappaen min var – og det vesentlige, hvor vanvittig tøft det møtet med Norge ble.

For pappaen min var en av de «fremmedarbeiderne» som plutselig sto rett opp ned på Karl Johan og ikke visste hvor de skulle gjøre av seg.

Og så dukket han opp i en NRK-reportasje november 1971, hvor han satt på gulvet og lagde mat og smilte mot kamera, i likhet med gjengen med pakistanske menn som ble stuet sammen i den «rivningsklare, rottebefengte gardekasernen i Kirkeveien 23 på Majorstua i Oslo».

Så kommer konene

Og 25. februar 1973 landet moren min på Gardermoen. Og selv om reisen fra Pakistan til Oslo var langt behageligere enn pappas gjennom Europa – ble det opprivende for den spinkle 22-åringen.

Som tok av seg nikaben på flyplassen og bli sendt rett ut arbeid på Oslo reiseeffektfabrikk. Uten å kunne språket. Uten å kunne kodene.

Og siden jobbet de begge ved samlebåndet i fabrikker og vasket gulv i kontorbygg og barnehager. I tiår hadde de minst to jobber hver.

Det er klart jeg er stolt.

Særlig av moren min og kvinner som henne. Jeg håper det er mange av dem på festen i dag. For det er ingen som har anerkjent deres bidrag i denne historien.

«Konene» har levd i kulissene. Nesten fullstendig isolert, uten å kunne norsk, uten kvinnefellesskapet de vokste opp med, prisgitt ektemannen. Til tider latterliggjort av egne barn for gebrokken norsk, eller at de «ikke forstår noen ting».

Frem til 2019, da min bok kom ut, var det ingen som hadde tatt seg bryet med å telle hvor mange de var i 1971 og ’72 og ’73. Det var først i 1977 de fikk en egen kolonne i en tabell i Statistisk sentralbyrås årbok.

SENSASJON: Det var sensasjonelt da de kom. Her maler de den gamle politiskolen hvor de ble midlertidig innkvartert i juli 1971.

Takknemlighet

Jeg bærer det som en stein på brystet. At de ikke engang ble telt. Men ble sett på som «vedheng» til «fremmedarbeidere».

Mammaen min bryr seg ikke om det. Det er en luksus å bry seg om slikt. Den luksusen har hun aldri hatt.

Mamma bryr seg ikke om rasismen som var. Hun bærer ikke nag overfor de av arbeidsgivere som utnyttet, eller boligeiere som robbet dem.

En ting er likevel vondt, at hun sto ved samlebåndet den dagen jeg kom til verden. Seks uker for tidlig. For mamma løftet 25 kilos pakker fra samlebåndet til pallen på Fellesmeieriene.

Likevel er mamma takknemlig. For alt Norge har gitt. Og alt Norge har tålt. De er alle takknemlige.

Se på oss nå!

I dag kan vi være etterpåkloke. Og det er lett å peke fingeren. Hvorfor var det sånn og slik.

Men nå er vi her. Og det har gått 50 år.

Og se på oss nå!

Se på Hadia Tajik som arbeids- og inkluderingsminister. Se på Abid Raja som kulturminister.

Se på Zeshan Shakar, Gulraiz Sharif, Mahmona Khan og Khalid Hussein som forfattere. Se på Hina Zaidi og Ayaz Hussein som bidrar til at Norge tar med to priser hjem fra Cannes. Iram Haq og Deeyah Khan og Ulrik Rolfsen som fester historier til film og vinner for Norge.

Kiran Aziz som har ansvaret for å overvåke KLPs pensjonsfond på 900 milliarder kroner. Ghayas Zahid som har scoret for Vålerenga.

Fakhra Salimi, bastionen som fører kvinnekampen. Nasim Karim som blir den første til å fortelle om tvangsekteskap, Shabana Rehman som tar over stafettpinnen og Khalid Mehmood og Aslam Ahsan som blir ildsjeler. Hvor sistnevnte i årevis arrangerer julefest for ensomme.

TO HJEMLAND: Barn av innvandrere er førstegenerasjonsnordmenn. Her feirer de Pakistans nasjonaldag med norske flagg i 2007.

I dag skal vi feire

Listen er så veldig mye lenger enn jeg har plass til. Mer trenger jeg nesten ikke si.

Men jeg gjør det likevel.

Denne veien har vi gått sammen. Norge og pakistanske nordmenn. Vi har forsøkt, vi har lært, feilet, falt, stått opp igjen – og med det gått opp veien for nye innvandrere.

Det har vært utrolige triumfer – og det har vært blod, svette og tårer. Det har vært raseri, opprør og kamper. Det har vært offentlig skittentøyvask, rettssaker, gjenger og juks.

Ikke alle har tatt klassereisen. Ikke alle har lyktes. Nordmenn med pakistansk bakgrunn figurer fortsatt på statistikken over tvangsekteskap.

På tross av alt dette. Så har det gått bra for de fleste. Vi står oppreist. Det sier litt, om folket som kom, og landet som tok dem imot.

Så, i dag feirer vi.

I morgen tar vi opp igjen kampen mot alt som har gitt pakistanske nordmenn et dårlig omdømme.