Et signal som ikke kan misforstås

Av Per Olav Ødegård

I KREML: Putin forsøker å hindre etterforskning av krigsforbrytelser. Han fremholder i stedet de russiske soldatenes noble atferd på slagmarken. Samtidig som en hel verden ser og hører vitnemålene om grufulle overgrep mot sivile.

Å skyte raketter mot Kyiv når FN-sjefen er på besøk er et signal som ikke kan misforstås. I denne krigen viser Vladimir Putin åpen forakt for FNs idealer og institusjoner.

Russland bruker den faste plassen i FNs sikkerhetsråd til å legge ned veto mot alle forsøk på å adresse krigen. Slik blir det som skulle være verdens viktigste organ for konfliktløsning handlingslammet.

Kreml bruker talerstolen i FN til å spre desinformasjon og falske påstander.

Putin overhører innstendige oppfordringer fra FNs generalsekretær António Guterres om våpenhvile.

Han gjør det farlig og krevende for FN og andre organisasjoner å drive humanitært arbeid for sivile i krigssonen.

Putin forsøker å hindre etterforskning av krigsforbrytelser. Han fremholder i stedet de russiske soldatenes noble atferd på slagmarken. Samtidig som en hel verden ser og hører vitnemålene om grufulle overgrep mot sivile.

INNTRYKK: En beveget António Guterres så resultatene av krig i Irpin torsdag.

Guterres besøkte Butsja og Borodjanka, forsteder til Kyiv, som tidligere under krigen var okkupert av russiske styrker. Han så ødeleggelsene og hørte grufulle vitnemål om det som hadde skjedd.

Da okkupasjonsstyrkene trakk seg ut etterlot de seg flere hundre døde sivile. Noen av likene lå i gatene, bakbundet og skutt i hodet. Noen av ofrene var barn. Det er mange rapporter om voldtekt og andre overgrep.

Både internasjonale eksperter og ukrainske myndigheter etterforsker dette som krigsforbrytelser. Påtalemyndigheten i Ukraina har offentliggjort navn og bilder av ti russiske soldater som de anklager for ha bortført og torturert ubevæpnede sivile i Butsja.

Rakettangrepet mot Kyiv fant sted like etter møtet mellom Guterres og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det kom overraskende, ettersom Kyiv de siste ukene har vært spart for russiske rakettangrep.

Det skal ha vært fem raketter, ifølge det russiske forsvarsdepartementet langtrekkende høypresisjonsmissiler. Det var det største angrepet mot hovedstaden på om lag en måned.

Russland oppgir at de angrep og ødela et produksjonsanlegg for raketter. Det som i alle fall ble truffet var en boligblokk, hvor minst en ble drept og mange såret. De var sivile. Den drepte var en journalist i Radio Liberty som bodde i gården.

MØTE I KYIV: President Volodymyr Zelenskyj og generalsekretør António Guterres møttes fredag.

– Krigen er en absurditet i det 21. århundre. Krigen er ond. Krig er på ingen måte akseptabelt i det 21. århundre, sa Guterres da han var i Borodjanka.

Putin er et annet sted. Han har gått inn i sin egen krigslogikk, som Østerrikes statsminister Karl Nehammer uttrykte det etter et besøk i Kreml tidligere i april.

Det må være en krigslogikk der alt er tillatt. Da kan man trekke på skuldrene når FNs generalsekretær kommer med innstendige anmodninger.

Og all internasjonal kritikk av en brutal krigføring kan avfeies som falske nyheter eller utslag av russofobi.

I Putins krigslogikk har ikke russiske styrkene gjort noe galt i Butsja eller noen andre steder. Det er iscenesatt av andre. Russland gjennomfører en spesialoperasjon for å beskytte russiske borgere og russisktalende i Donbas, hevder Putin.

Virkeligheten i Ukraina er en ganske annen.

Mariupol er en talende eksempel på hva russisk «beskyttelse» betyr.

Lokalbefolkningen i gatene i Mariupol.

Før krigen hadde byen 430 000, hovedsakelig russisktalende, innbyggere. I to måneder har byen vært utsatt for russiske angrep fra luften, på bakken og fra sjøen. Byen ligger mer eller mindre i ruiner. Ifølge ukrainske myndigheter er over 20 000 sivile drept i Mariupol. Men ingen vet.

Det eneste sikre er at sivile i mange uker er blitt utsatt for enorme lidelser.

Mange har klart å flykte, men det skal være om lag 100 000 sivile igjen i Mariupol. Guterres har forsøkt å overtale Putin om å sikre sivile en trygg rute ut.

Den siste ukrainske styrkene er på vikende front, men holder fortsatt stand i en del av byen. Det siste fra Mariupol er at et feltsykehus for ukrainske soldater er blitt angrepet og at nesten 100 ble såret og minst en ble drept.

HØRER IKKE PÅ FN: Tidligere denne uken var FNs generalsekretær António Guterres på besøk hos Vladimir Putin i Kreml.

FN-sjefen sa at Ukraina er blitt «et episenter for uutholdelig hjertesorg og smerte.»

– Vi gir ikke opp, sa António Guterres i Kyiv.

Han viste til at 1400 FN-ansatte i Ukraina arbeider for å gi nødhjelp. Men han refset FNs sikkerhetsråd som mislyktes i å hindre eller stanse denne krigen. Han sa det er en kilde til stor skuffelse, frustrasjon og sinne.

Slik går det når en av vetomaktene, i dette tilfelle Russland, hindrer sikkerhetsrådet i å oppfylle sitt mandat.

Guterres reiste til Moskva med en bønn om våpenhvile. Han appellerte om å gi freden en sjanse. Han forlot Moskva tomhendt.

