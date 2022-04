Kommentar

En samlende Sylvi. Hvem hadde trodd?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Mange trodde og noen fryktet vi ville se et helt annet Frp dersom Sylvi Listhaug ble partileder. De siste kan puste lettet ut, skriver VGs kommentator.

Frp-leder Sylvi Listhaug har vist at hun ikke er så skummel som mange ville ha det til, men mangler et tydelig prosjekt. Det hjelper lite å bare være nødhavn for misfornøyde velgere.

«Listige Listhaug» var en gang et skjellsord, ikke bare på venstresiden, men også langt inn i de borgerlige partiene. Så hadde hun også evnen til å terge på seg gråstein.

Bøndene ble rasende da hun sa det var lettere å flytte en kirkegård enn å endre norsk landbruk. De hun omtalte som den «reaksjonære og navlebeskuende feministeliten», så rødt hver gang hun åpnet munnen.

Da hun under flyktningkrisen snakket om «godhetsposører» og «hylekor», ja så ble det nettopp mye hyl og skrik. Nå er det kanskje ikke noen heksekunst å provosere svenskene, men hennes besøk i Rinkeby i valgkampen 2017 skapte bruduljer.

Og det er nettopp de sterke reaksjonene som ga henne styrke og gjennomslagskraft. For mens mange fordømte henne, var det en god del som med desto større entusiasme omfavnet en politiker som kalte «en spade for en spade».

Mange trodde og noen fryktet vi ville se et helt annet Frp dersom Sylvi Listhaug ble partileder. De siste kan puste lettet ut.

Man skal ha særdeles kort lunte for å bli provosert av Sylvi Listhaugs første landsmøtetale. Den ble godt mottatt i partiet, også av dem som var skeptisk til henne som partileder.

Eller kanskje først og fremst av dem som var skeptisk til henne. Det var ikke et ord der som ikke kunne falt fra Siv Jensens munn.

Kanskje har hun lagt om stilen og sluttet.

Kanskje har hun bare tatt en pause for å spare på kruttet.

Eller hun kan ha mistet evnen.

Den politiske situasjonen, dominert av pandemi og krig, gjør det ikke enklere. I opposisjon er man heller ikke like interessant. Eller som partiet skriver i sin årsberetning: «Vi må jobbe enda hardere for å trenge gjennom den politiske lydmuren».

Det står ikke på innsatsen. Listhaug er allestedsværende i sin kritikk av dyr strøm, diesel og mat, og sparer heller ikke på kruttet. Folk får ikke dårligere råd, de blir «flådd». Prisene stiger ikke, de «eksploderer». Lommebøkene blir ikke tommere, de «blør».

Det er mye som er «hjerteskjærende» og «hårreisende». Konkurransen om å være den mest gavmilde har også ført til en plutselig omsorg for norske bønder. Så langt har det vært mye skrik og lite ull.

Men er det noe man burde ha lært av Senterpartiet, er at det holder ikke å være mest mulig mot alt eller å kaste mest mulig penger etter folk. Misfornøyde velgere er lette å mobilisere, men de har en tendens til å være misfornøyde også etter valget.

Et parti trenger noe mer. Et slags prosjekt. Et «purpose» og «why», som det heter i konsulentspråket.

I talen prøvde Listhaug å gjøre frihet til en rød tråd. Det fungerte godt når hun snakket om Putins regime, ytringsfrihet, koranbrenning, fritt behandlingsvalg og at familienes valg skulle tas «rundt kjøkkenbordet, ikke rundt regjeringsbordet».

Det haltet litt mer når alt fra drivstoffpriser og dyre medisiner til olje og mer penger til bøndene ble gjort til en del av Frps nygamle frihetsprosjekt.

Om ikke annet viste det et forsøk på å bredde ut partiet. Bekymringen for at Listhaug skulle gjøre partiet smalere og mer nasjonalkonservativt, ser ut til å være ubegrunnet.

Heller ikke de innsendte forslagene til uttalelser, de såkalte resolusjonene, er til å miste nattesøvnen av. Full suverenitet over norske energiressurser, bedre veier, bedre eksamensordning, redde fastlegeordningen, bedre psykisk helsehjelp, lik tilgang til velferdstjenester og å fjerne moms på reparasjonstjenester høres ut som titler som kunne gått hjem i de fleste politiske partier.

Fart på landsmøtesalen ble det først da hun avla Sp-leder og finansminister Vedum en visitt. Også kalt «Kalkulator-Trygve» og «Onkel Skrue». Det var mange som koste seg med vurderingen av at han hadde «låst seg inne på et kontor i Oslo for å følge situasjonen nøye».

Egen suksess er som kjent vel og bra. Men andres fiasko er ikke å forakte.

Noe har regjeringen lyktes med, sa stortingsrepresentant Erlend Wiborg: Senterpartiet er opptatt av reversering, og de har klart å reversere sin egen oppslutning på meningsmålingene.

Nå er ikke tålmodighet og langsiktighet fremtredende dyder i Frp. Likevel er det forståelse for at det tar tid for et tidligere regjeringsparti å definere seg på nytt. Det tok både Sp og SV mange år å komme i siget etter at de forlot regjeringskontorene sist.

Nå ser Frp en forsiktig fremgang på målingene. Ikke nok til å sprette champagnen, men nok til å roe partiet. Og sprudlende drikke er de uansett ikke storforbrukere av.

Det betyr ikke at partiet mangler problemer.

Å bredde ut partiet kan også gjøre dem tannløse og uinteressante.

På samme måte kan en mer samlende Sylvi Listhaug gjøre at hun mister den mobiliserende effekten hun en gang hadde.

Partiet sliter voldsomt i de store byene, og det er vanskelig å se noen tegn til hvordan Frp gjør seg mer fristende for urbane velgere. Knekker de ikke den koden, kan de få et stadig voksende problem. Velgere flest bor i store byer.

Det snakkes mye om å kaste Støre og co. ut av regjeringskontorene. Desto mindre om hvordan borgerlig side skal kunne samarbeide og gjenvinne makt. De eneste vennene Frp har på Stortinget, Høyre, og omtales nå som et «overivrig støttehjul» til regjeringen.

Men akkurat det bruker de ikke en kalori på å bekymre seg for. Partiet har nå mer enn nok med seg selv.

