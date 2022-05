Kommentar

Alt håp er ute

Av Leif Welhaven

Gianni Infantinos uttalelser på Milken Institute Global Conference i Beverly Hills, California, vekker internasjonale reaksjoner.

Med Gianni Infantino ved roret er det bare å glemme at tilliten til FIFA kan gjenopprettes. Den siste uttalelsen om Qatar er simpelthen ikke til å tro.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvor virkelighetsfjern er du hvis du sammenligner det å flytte fra Italia til Sveits med hvordan Qatar har behandlet migrantarbeidere?

Svar: Så langt ute at det burde fått konsekvenser.

Men dessverre er det visst ikke grenser for hva presidenten i Det internasjonale fotballforbundet lirer av seg i et forsøk på å rosemale skandalemesterskapet.

I den norske Qatar-debatten var et av argumentene for dialoglinjen å jobbe innenfra for å få FIFA til å presse på for arbeidernes rettigheter.

Som alle vet holdt fotballpresident Lise Klaveness en forbilledlig tale på kongressen i fjor.

Men det fremstod forholdsvis tydelig at budskapet ikke akkurat gikk hjem hos den øverste sjefen. Og vurdert ut fra hvordan presidenten nå uttaler seg, er det ingenting som tyder på at FIFA tar problemene på alvor.

Infantino snakker nå om hvordan arbeidet med VM-anleggene gjør dem stolte, og om hvordan arbeiderne føler verdighet over å få jobbe fremfor å «motta veldedighet».

Det var her han presterte å trekke inn hvordan hans egen familie i sin tid hadde flyttet på seg. Med all respekt å melde, så kunne vel ikke parallellen vært mer upassende og irrelevant.

Det store problemet er jo at en rekke rapporter, også av nyere dato, avslører menneskefiendtlige arbeidsforhold i Qatar.

Det har vært mye krangling om tall, etter at The Guardian omtalte 6500 dødsfall etter at VM ble tildelt ørkenstaten.

Men gitt hvor sterk korrelasjonen er mellom mesterskapet og utbyggingen av infrastruktur, er det åpenbart en sammenheng mellom fotballens prestisjeturnering og en ufattelig mengde menneskelig lidelse.

Dersom FIFA virkelig hadde ønsket å ta tak i dette, hadde det selvsagt vært mulig å utøve et helt annet press overfor myndighetene enn det som har funnet sted. Det hjelper lite med formelle forbedringer dersom endringer ikke gjennomføres i tilstrekkelig grad, og passiviteten til fotballtoppene har vært deprimerende over år.

Derfor er det enda mer skremmende at Infantino nå ikke engang lenger virker interessert i å få gjort mer. Amnesty og andre organisasjoner har lenge dokumentert uverdige forhold. Det er noe Qatars myndigheter har et hovedansvar for, men fotballen kan bare ikke løpe fra sitt delansvar på den måten Infantino stadig holder på med.

Fortsatt snakker FIFA i overstrømmende ordelag om hvor fantastisk dette mesterskapet skal bli.

Du skal ha et kynisk verdensbilde og være utstyrt med moralske skylapper for å finne glede ved en fotballturnering tuftet på premissene som råder.

Dette har vært ille lenge. Men fotballens øverste sjef klarer stadig å gjøre vondt til verre.