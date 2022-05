Kommentar

Dette kan skape VM-krise

Av Leif Welhaven

LHBT-rettigheter var blant temaene Norges fotballpresident, som selv er gift med en av samme kjønn, tok opp på FIFA-kongressen.

Diskriminering av homofile kan fort bli det aller mest betente temaet under selve verdensmesterskapet i Qatar.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«La folk være som de er, bare de ikke er det her».

Tekststrofen signert visesangeren Ole Paus handler om rasisme, men er like beskrivende for homofiles posisjon når VM skal arrangeres.

I Qatar er homofili forbudt ved lov. Det som anses som usømmelig seksuell aktivitet mellom menn kan straffes med flere år i fengsel.

Spørsmålene er mange om hvordan temaet vil utspille seg når store mengder fotballfans inntar ørkenstaten til vinteren:

Hvordan kommer homofile til å bli behandlet?

Hva kommer til å skje om noen nekter å legge bånd på seg?

Hva skjer hvis det dukker opp regnbueflagg, menn som kysser i det offentlige rom eller andre synlige tegn på folk som ikke vil la seg kneble av et menneskefiendtlig lovverk?

Det gjenstår å se, men det er ikke usannsynlig at problemstillingen blir satt på spissen. Migrantarbeidernes situasjon vil selvsagt forbli en verkebyll, men med ferdigstilte stadionanlegg og et godt forberedt PR-maskineri er det begrenset hvor stort fokuset vil bli.

Sannsynligheten for synlige aksjoner er nok vel så stor rundt homofilispørsmålet, og her er det vanskeligere å bevare kontrollen for dem som bare vil ha fokus på det sportslige.

Under EM i fotball var homofiles rettigheter et stort tema, blant annet da Tyskland ville lyse opp Allianz Arena i protest mot Ungarns anti-LHBT-lover.

I Qatar er altså diskrimineringen enda mye verre.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har uttalt at alle skal føle seg velkommen til VM, og arrangøren har lovet at folk skal være trygge.

Men i hvilken grad kan arrangøren forvente at tilreisende homofile skal skjule egen identitet av hensyn til vertskapet?

I den glimrende talen til FIFA-kongressen var beskyttelse og sikkerhet for homofile blant temaene fotballpresident Lise Klaveness tydelig adresserte. Dessverre virker det ikke som budskapet nådde skikkelig inn. Nylig ble det kjent at en planlagt reise for å møte VM-komiteen måtte utsettes.

Et av de interessante spørsmålene er om interessegrupper for homofiles rettigheter vil benytte VM som en oppmerksomhetsarena i kampen mot diskriminering. I tilfelle kan dette bli ordentlig hett.

For ikke så lenge siden uttrykte 16 organisasjoner en samlet bekymringer over at de mener for lite er gjort for å trygge LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) i Qatar.

Hvilke holdninger som råder bak fasaden er nå blitt interessant illustrert gjennom en artikkel NRK har laget sammen med SVT og Danmarks Radio.

En kartlegging avslører at flere hoteller i Qatar nekter homofile å bestille rom. Over en fjerdedel av de undersøkte hotellene anbefaler at man ikke viser sin legning. Blant annet advares det mot å «kle seg homofilt».

Dette er hoteller FIFA anbefaler, og det som kommer frem aktualiserer nok en gang spørsmålet om organisasjonen har gjort nok for å påvirke den kontroversielle VM-verten.

Mens det ene problemet avløser det andre i opptakten til et mesterskap Qatar ble tildelt på høyst ugreit vis, fortsetter Gianni Infantino & co med en kombinasjon av rosemaling og manglende vilje til å besvare konkrete spørsmål.

FIFA snakker om «flere strategiske innsatser, som også gjelder hotellområdet», men det er ikke så lett å få tak i hva det betyr i praksis.

Det er mange grunner til at det er umulig å glede seg ordentlig til dette verdensmesterskapet. Behandlingen av homofile i vertslandet er definitivt blant dem.