VALG: Det er bare 1,4 prosents sjanse for at Erna Solberg fortsetter som statsminister, skriver Trygve Svensson. Foto: Fredrik Solstad

Debatt

Hvorfor er ikke Erna Solberg blitt styrket av korona-krisen?

I juli kom TV2 med en oppsiktsvekkende måling. Under overskriften «Erna-krisen fortsetter» ble det klart at Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre er nå både mer ønsket og forventet som statsminister etter valget enn Høyres Erna Solberg. Det samme bildet tegner seg bredt over hele fjølen av meningsmålinger. Ifølge meningsmålings-guru Jørgen Bølstad er det nå i begynnelsen av august smått absurde 1,4% sjanse for at Solberg forsetter som statsminister.

TRYGVE SVENSSON, leder av Tankesmien Agenda

Slik det ser ut er Solberg og Høyre i en nesten unik situasjon, som en regjering og politisk leder som kommer svekket ut etter COVID-19 krisen. Det finnes knapt noen andre i Europa som har opplevd dette. I all hovedsak har både statsministre og deres regjeringer fått økt oppslutning, selv om selve håndteringen har variert. Den danske og engelske strategien for å møte korona har vært svært ulik, det samme har resultatene.

Men to så forskjellige ledere som sosialdemokraten Mette Fredriksen og Boris Johnson fra Høyres britiske søsterparti har begge styrket sin personlige popularitet. Fredriksen ble valgt inn med kun 26% av stemmene, men har i målinger denne våren ligget stabilt over 30% i oppslutning.

Trygve Svensson FOTO: Privat

Det er sikkert mange mulige forklaringer på hvorfor utviklingen har vært annerledes i Norge. Men Solberg har gått fra å være nesten dobbelt så populær som Jonas Gahr Støre ved inngangen til året, til å nå havne klart bak. Hva kan ligge bak?

Det ser først og fremst ut til å ha skjedd et markant brudd i tilliten til Solberg fra mars til april. Det sammenfaller med flere dårlige saker for Solberg og Høyre i det tidsrommet. Samrøret mellom hennes nærmeste statssekretær og Moldes ordfører for å ramme byrådet i Oslo er et eksempel mange reagerte sterkt på. Men det enkleste er ofte det beste, også som forklaring på sterkt fall i oppslutning.

Det brast for alvor for Solberg i forbindelse med hennes eget brudd på koronareglene på en sushi-restaurant på Geilo, med påfølgende politisak og bøtelegging.

Det er derfor interessant å reflektere litt over dette hvis man er interessert i hvordan en politisk stemning kan snu. Uansett politisk farge har jo Erna Solberg fått sin del av æren for at Norge ser ut til å komme ganske velberget gjennom koronaepidemien. Kan det ikke derfor framstå både uforståelig og litt urettferdig at et enkelt feiltrinn blir straffet så hardt av velgerne?

En forklaring kan ha noe med måten hun håndterte det på, like mye som den famøse sushi-middagen i seg selv. Folk har en tendens til å tilgi oppriktig angrende syndere, som tydelig viser at de erkjenner at de har gjort noe galt, tar konsekvensene og ansvaret, rydder opp og går videre. Det kommer også politikere til gode.

Det er få som tenker på Bård Hoksruds sexkjøp i Riga nå lengre. Han beklaget på det sterkeste og gikk videre, og har fått fornyet tillit. Når det handler om politikk og ikke person er jeg overbevist om at velgerne ville likt politikere som av og til sa: «Vet du hva, vi tenkte på denne måten før. Nå har vi innsett at det var feil, og vi har bestemt oss for å gjøre ting annerledes.»

Også politikere kan gjøre feil. Det handler altså først og fremst om måten man håndterer en slik feil.

Men det handler selvfølgelig også om hvilken politikertype man er. Erna Solberg er ikke den som viser sterke følelser eller gjør avbikt i offentligheten. Det henger kanskje sammen med at hun har sittet åtte år med makten. Det kan gjøre en opptatt av å rettferdiggjøre både stort og noen ganger smått.

I Geilo-saken manglet det muligens noen av disse tingene som gjør det mulig for folk å tilgi og komme videre: synlig anger, en unnskyldning som blir oppfattet som ektefølt og oppriktig hos folk.

Det handlet nok også om tidspunktet dette skjedde, da folk mange steder i landet, var helt på bristepunktet av korona-tiltakene. Det mest minneverdige øyeblikket var kanskje da TV2-kommentator Aslak Eriksrud nærmest mistet konseptene på direkten, og snakket om sin kone som hadde vært i en 50-årsdag i en hage med to meters avstand, boblejakke og fire venninner med et halvt glass cava hver – og alle de andre som hadde fått begrenset livene sine.

Erna Solbergs flegmatiske temperament og kalkulerende tilnærming til politikken har av flere vært fremhevet som hennes styrke. Kan hende har det blitt hennes svakhet også? «This lady is not for turning», sa Margareth Thatcher, en av Solbergs forbilder, en gang.

Men kanskje innsikten i hvor inngripende i hverdagslivet korona-tiltakene har vært manglet. Når folk har gått glipp av sine nærmeste dødsleie eller begravelse, eller satt bryllup og store begivenheter på vent i snart halvannet ble det rett og slett for kraftig kost med en statsminister som satte reglene til side for egen bursdagsfeiring. Det er jo historisk at vi går inn i en valgkamp med en statsminister med en fersk politisak i bagasjen.

Det er alt for tidlig å avskrive hverken Erna Solberg eller Høyre. Større mirakler har skjedd i politikken enn at det blir et tilstrekkelig løft for regjeringspartiene, og FrP. Solberg selv gjør virkelig det hun kan for å få det til.

Mini-turneen hennes nå i sommer mellom kvelerslanger, DDE-konserter, svinebønder og Kaptein Sabeltann viser at hun fortsatt trekker både oppmerksomhet og skaper god stemning når hun dukker opp. Hun er fortsatt Høyres aller sterkeste kort.

Men på samme vis som Solberg selv alltid har hatt en kjølig distanse til både saker og politikk, er den siste tidens målinger bare en av flere indikatorer på at hun nå blir møtt med kaldere skuldre fra velgerne enn hun og Høyre har vært vant med. Det er underlig sammenlignet med mange andre land i Europa.

På den andre siden, det er kanskje andre drivkrefter som virker, også uavhengig av korona. Ingen norsk statsminister i nyere tid har sittet i tre perioder. Man må tilbake til Gerhardsen for å finne eksempler på det.

Mange i Norge tenker kanskje rett og slett at det er på tide med et skifte. Det vil i så fall være som normalt, selv etter en av de mest unormale epokene i moderne norsk historie.