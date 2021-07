– Behovet for kobber i verden de neste 25 årene er over en dobling av det som er utvunnet så langt i historien, skriver Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri. Foto: Bjørn Jørgensen, Samfoto

Debatt

Høyteknologisk gruveprosjekt med miljøfokus

Gjennom flere artikler i VG i sommer har vi kunnet lese om demonstranter fra blant annet Natur og Ungdom som ønsker å hindre oppstart av den planlagte gruvedriften i Repparfjorden. Har demonstrantene egentlig skjønt hva de protesterer mot?

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANITA HELENE HALL, generalsekretær, Norsk Bergindustri

Det er hevet over enhver tvil at vårt moderne samfunn er avhengig av mineralske råstoffer. Vår felles fremtid handler om å kutte utslipp av klimagasser gjennom å erstatte fossil energi med vann, vind, sol og andre utslippsfrie løsninger. Dette øker behovet for gruvedrift og utvinning av mineraler som kobber, kvarts, litium og sjeldne jordarter.

Behovet for kobber i verden de neste 25 årene er over en dobling av det som er utvunnet så langt i historien. I dag importeres det meste fra utviklingsland med langt svakere regulering både av miljøhensyn og hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Norge og verden er storforbrukere av kobber, derfor bør Norge bidra med utvinning av en stor og drivverdig forekomst.

Miljødirektoratet har foretatt grundige vurderinger av hvor det er best å deponere avgangsmasser fra gruvene i Nussir-fjellet. Konklusjonen er at sjødeponi er mer miljøvennlig og påvirker natur og kulturlandskap vesentlig mindre enn hvis massen skulle blitt deponert på land.

Videre har Næringsdepartementet tidligere fastslått at tiltaket ikke vil stride mot folkerettslige forpliktelser overfor samene. Her har departementet i tillegg satt vilkår som skal avbøte ulemper for reindriften.

les også Repparfjord-aksjonistene får støtte fra Thunberg

Anita Helene Hall FOTO: Privat

les også «Stjernekamp»-vinneren lenket seg fast til gravemaskin: - Vi vant dagen i dag

Prosjektet i Repparfjorden er også svært spennende sett fra et miljøståsted. Det planlegges for helelektrifisering av driften og utstyret som skal benyttes i gruva, kan gjøre prosjektet utslippsfritt.

De færreste ønsker gruvedrift som nærmeste nabo, men Norsk Bergindustri mener vi ikke må overlate råstoffbehovet for omleggingen til fornybarsamfunnet til Kina, Sør-Amerika og Afrika alene. Norsk gruveindustri er blant de beste i klassen når det gjelder miljøvennlig og helsemessig drift og videreforedling.

Dette gruveprosjektet har vært utredet og saksbehandlet gjennom ti år, det er ikke noe nytt å tilføre etter vår mening. Kommune og fylke ønsker prosjektet velkommen og har godkjent reguleringsplan. Det samme har regjeringen. Miljødirektoratet har gitt tillatelse etter forurensningsloven, og Klima-og miljødepartementet har stadfestet tillatelse etter klagebehandling. Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon.

Selv om det er en demokratisk rett å ytre sin mening, er det nå på høy tid at vi gir Nussir-prosjektet ro, slik at lokalsamfunnet og Norge kan nyte godt av det første nye gruveprosjektet i Norge i moderne tid!