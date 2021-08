Kommentar

På mellomstasjonen

Av Kristine Hovda

Foto: Vidar Ruud

Livet som journalist har vært et godt hvilested i min jakt på mening med livet. Men hva skjer når man alltid stiller spørsmål, og aldri trenger å svare selv?

Det er en grunn til at det ble sånn.

I tenårene var jeg en periode med i en bevegelse som satte alle krefter inn på å omvende mennesker til den kristne tro. Vi følte vi var utvalgte og spesielle, vi følte også tyngden av oppgaven som var oss betrodd. Hva om vi sviktet? Ville mennesker gå fortapt fordi jeg ikke lyttet nok til Gud, var trofast nok i bønn, var frimodig nok i møte med mennesker?

Det forlokkende med denne troen var at den var en slags byttehandel. Sånn tenkte ihvertfall jeg. Var jeg bare lydig, ville Gud sørge for meg i alle ting. Ville forsørge meg økonomisk, ville sørge for at jeg møtte en passende ektemann (ikke bare en passende, men en utvalgt!), ville veilede meg i alle livets veikryss. Jeg var klar over at troen ville koste, jeg var forberedt på å bli forfulgt, kanskje drept for min tro. Men Gud var med, det var jeg sikker på.

Jeg har brukt mitt voksne liv på å sortere hva som var hva av det jeg levde som tenåring. Om det er noe igjen som jeg kan bruke av den troen jeg en gang hadde. Og mens jeg har gjort det, har jeg jobbet som journalist, for det har vært et yrke der jeg først og fremst kan stille spørsmål.

UTENFORSKAP: Min erfaring etter alle årene som journalist er at under overflaten kjenner mange av oss på en følelse av eksistensiell ensomhet, skriver Kristine Hovda. Foto: Janne Møller-Hansen

Det har vært et liv i limbo, på mellomstasjonen, og det har vært et rikt og spennende liv. Jeg har jobbet som frilanser og vikar i de fleste store redaksjonene i Norge, som reportasjejournalist, og jeg har fått stille alle mine spørsmål om livet og hvordan leve det, til et rikt antall mennesker i alle mulige livssituasjoner. Det har vært spørsmål drevet av nødvendighet.

Denne sommeren har jeg fått jobb som debattansvarlig i VG, og med det har jeg fått muligheten til å skrive kommentarer. Mene ting i offentligheten. Det er utfordrende. Først og fremst fordi et liv som journalist har frikjøpt meg fra å måtte mene ting. Det har kanskje også frikjøpt meg fra å ta ordentlig del i samfunnet.

Jeg har levd som en slags observatør. Jeg har hoppet fra jobb til jobb. Det har vært tjue års kamp med følelsen av å ikke passe inn. Livet mitt feilet liksom på hoppkanten, det jeg ble fortalt om Gud stemte ikke, og siden har jeg levd i etterdønningene av det. Men når man aldri forplikter seg til noe, kommer tomhetsfølelsen.

Her kommer barn inn for de fleste, har jeg skjønt. Men å få barn for å dekke eget behov for mening, det har jeg rett og slett ikke turt. Det er også en svær oppgave å pålegge barn. Det har føltes feil. Livet har heller ikke gitt meg den muligheten. Kanskje har følelsen av å være annerledes ødelagt mye.

Så da står man der, på sin selvvalgte mellomstasjon, og blir plutselig spurt om å mene noe om samfunnet, et samfunn man kanskje aldri helt, på ordentlig, har følt seg som en del av, aldri opplevd som sitt eget. Hvordan kan jeg mene noe om sykkelpolitikken i Oslo hvis jeg ikke vet hvordan jeg skal leve?

Jeg skriver dette fra arbeidsbordet til en venninne som er på hytta en tur, jeg har tatt på meg å bo i hennes perle av en leilighet i Oslo sentrum mot å passe katten. Det er nemlig flere av oss, folk som ikke helt har klart å komme seg inn i samfunnshjulet, som ikke helt har funnet vår plass. Jeg fylles av en indre fryd når jeg tusler rundt på kjøkkenet hennes og ser på fine kopper og skåler og krus som hun møysommelig har samlet gjennom livet, ting hun har valgt ut fordi noe i dem taler til henne. Det er en mening i dette.

I det helt enkle, nemlig det å oppdage at det inne i oss finnes noe spesifikt som forteller oss hvem vi er. Det kommer til syne i møte med verden. I møte med andre mennesker. I takknemligheten jeg føler overfor venninna mi som lar meg bo her, i fryden over at jeg samtidig kan gjøre henne en liten tjeneste. I samholdet mellom oss, i vissheten om at selv om ingen av oss føler oss helt på plass i livet, har vi hverandre. Det finnes et liv, også på mellomstasjonen. Og vi er også en del av samfunnet, om vi våger å ta den plassen.

Og tross alt er det et voldsomt overskudd i det jeg skriver nå. Det at jeg i det hele tatt har tid til å tenke på denne måten vitner om at jeg tross alt har det ganske trygt. Selv om frilanslivet er tøft til tider, har jeg aldri på alvor tvilt på at jeg vil finne tak over hodet og mat på bordet. Meningstap er i så måte et luksusproblem.

Men forskning viser at de som ofte føler mest på meningstap, er eldre, ikke-religiøse, aleneboende kvinner i storbyene. Å rykkes opp fra sitt miljø, å mangle nettverk, er en alvorlig grunn til følelsen av meningstap. Min største frykt har kanskje vært å bli en sånn.

Forskning viser også at det lønner seg å ikke skille seg altfor mye fra flokken, for å oppnå lykke og mening. Samtidig trenger man å få være autentisk. Det er en potensiell spenning der. En spenning som særlig kommer til syne der konformiteten blir for sterk.

Så denne sommeren er det kanskje på tide å gjøre noe med det. Kanskje er det på tide å finne sin plass. Finne den ved å ta den. Utvide rommet. Kanskje er det det jeg gjør nå. Jeg kan ikke vente med å leve til jeg er blitt en del av samfunnet slik som andre ser ut til å leve det.

For min erfaring etter alle årene som journalist er at under overflaten kjenner mange av oss på en følelse av eksistensiell ensomhet. Og den kan finnes hos folk man ikke på utsiden kunne ant hadde det sånn.

Mening finnes ikke, den skapes. Det har jeg også lært. Og det finnes mange måter å leve på. Et liv på mellomstasjonen er også et liv. Viser det seg. For jeg lever jo, jeg også.

Og denne sommeren har jeg skrevet kommentarer i VG.