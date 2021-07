BLØFFER SP? – Steinkjers Senterparti-ordfører sier nei til å oppheve sammenslåingen mellom Steinkjer (bildet) og Verran. Hva sier partileder Vedum, spør Erling Moe. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Vedum må le mindre og svare bedre

Vil Senterpartiet sørge for at Verran på nytt blir egen kommune? Og garanterer Vedum at alle domstolene som ble sammenslått skiller lag, med hver sin sorenskriver?

ERLING MOE, kommunalråd Trondheim (V)

Et innbyggerintiativ i tidligere Verran kommune ønsker å oppheve sammenslåingen med Steinkjer. Steinkjers Senterparti-ordfører sier nei. Hun viser til at «virkeligheten har innhentet henne», og hun vil ikke engang gi Verran en folkeavstemning.

Dette bryter med Senterpartiets nylig vedtatte program. Det landet som vi er så glade i fortjener et svar fra Trygve Slagsvold Vedum. VG skrev nylig at han «ikke svarer på de enkleste spørsmål».

Nå prøver jeg med dette enkle spørsmålet: Vil Senterpartiet sørge for at Verran på nytt blir egen kommune?

Senterpartiets program sier at sammenslåinger vedtatt i periodene 2013-21 skal oppheves dersom tidligere kommuner/fylker ønsker det. Det er ikke tatt noen forbehold, for eksempel ved om sammenslåing er gjort med tvang.

Første prøvestein er nå Verran/Steinkjer. Neste kan bli Troms/Finnmark.

Her har Senterpartiet i Alta nå sagt at hvis sammenslåingen blir reversert bør Alta gå til Troms. Vedum har hittil bare snakket rundt denne saken. Nå er spørsmålet: Godtar Vedum at Alta (og noen andre kommuner) får bestemme selv og velge Troms, selv om «rest-Finnmark» blir en svakere enhet?

Et annet spørsmål: Hvis for eksempel Vestland fylkeskommune legges ned, slik Senterpartiet i Sogn og Fjordane vil, skal det også gjenopprettes to embeter for statsforvalter (fylkesmann)? Et relevant spørsmål til et parti som sier å bekjempe byråkratiet.

I Senterpartiets program står det også at domstolsreformen skal reverseres og at tingretter og jordskifteretter som ble nedlagt i 2021 skal gjenopprettes, og at hver domstol skal ha en stedlig ledelse.

21. april 2021 ble Søndre Østfold tingrett opprettet. Den er sammenslått av de tidligere tingrettene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden. Vil Vedum garantere at de fire tingrettene gjenopprettes, med hver sin sorenskriver? Garanterer Vedum at alle domstolene som ble sammenslått skiller lag, med hver sin sorenskriver?

Motstanden mot politireformen er en viktig grunn til Senterpartiets vekst. Partiet har gradvis tonet ned konkretiseringen av hva de vil gjøre. Sikkert fordi antall politifolk har økt og responstiden er god. Nå heter det i partiets program at det skal være en «fireårig opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti», baseres på «dialog mellom politimester og kommunene».

Politimestrene er positiv til reformen, blant annet fordi den gir bedre grunnlag for å bekjempe organisert kriminalitet. Men styrken som Senterpartiet har solgt inn sin motstand mot reformen har nok gitt innbyggerne i Bindal, Holtålen og Flatanger grunn til å tro at de får tilbake sine lensmannskontorer. Vil Vedum garantere det?

Jeg vet godt at Senterpartiet ikke får flertall alene, og derfor må forhandle med andre. Men Senterpartiets vekst skyldes ikke minst motstand mot reformene av kommuner, domstoler og politi. Skal partiet ha troverdighet har de null og niks å gi her.

Pressen er gode på «hjemme hos»-intervjuer med Vedum. Nå bør han avkreves svar på spørsmål som er «nær folk». Hvis ikke Senterpartiets retorikk er bløff bør det være enkelt å starte med klare svar på mine spørsmål.

Etter valget kan det være at virkeligheten innhenter Senterpartiet.