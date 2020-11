ELSKER NORD-NORGE: – Jeg husker godt at jeg satt på en vakker strand og tenkte at «hvis det var et sted med en sånn utsikt i Oslo, så hadde det blitt investert milliarder for å lage minst et museum her», skriver Lorelou Desjardins. Bildet er fra Andøya. Foto: Dag Fonbæk

Debatt

Hvorfor kommer den norske statsministeren aldri fra Nord-Norge?

Norge har hatt 41 statsministre siden 1814. Ikke én eneste av dem har vært fra Nord-Norge. Hvorfor det?

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LORELOU DESJARDINS, fransk-norsk jurist og blogger

Foto: Anne Julie Granberg-Blunderbuss

Neste år er det valgår, og kanskje får jeg lov å stemme for første gang på 11 år! Så jeg følger da litt med. I det norske politiske landskapet er det særlig én ting som overrasker meg. Det er så få politikere fra Nord-Norge som er synlige eller har makt på nasjonalt nivå.

Tenk på partilederne. Man trenger ikke engang å se på fylkesnivå. Erna (H) og Audun (SV) kommer fra Vestlandet, Jonas (Ap), Bjørnar (R) og Siv (Frp) kommer fra Oslo, Une (MDG) og Guri (V) fra Trøndelag. Trygve (Sp) kommer fra Hamar i Hedmark og Kjell Ingolf (KrF) kommer fra Sørlandet.

Dessverre er det ikke en eneste partileder i Norge som kommer fra et sted nord for Trondheim. Hvorfor det? Det er mye av landet som finnes nord for Trondheim. Det er også folk der oppe, folk med meninger og allmenngyldige politiske kamper for hele landet.

Jeg vet ikke hvem vinner neste år, om det blir regjeringsskifte eller ikke. Men det som er sikkert, er at den som blir statsminister er en hvit nordmann som kommer fra et sted sør for Trondheim. En annen ting vi vet er at stortingsvalget neste år vil følge en trend som ikke har endret seg siden 1814. Norge har hatt 41 statsministre siden tittelen «statsminister» ble etablert. Ikke én eneste av dem har vært fra Nord-Norge.

Hvorfor det? Er det fordi nordlendinger ikke klarer å karre seg til toppen i politiske partier på nasjonalt nivå? Er det fordi de engasjerer seg mindre politisk? Er det en systemisk årsak her som gjør at folk fra Nordland eller Troms og Finnmark ikke har en sjanse å bli statsminister?

les også Franske Lorelou: «Emily in Paris» anbefales på det varmeste!

Jeg er ingen ekspert i norsk politikk, så jeg spurte mine venner – som ikke er det heller, forresten – hvorfor den norske statsministeren aldri kommer fra Nord-Norge. Dette var noen av svarene jeg fikk:

1. Nord-Norge har veldig få innbyggere

«Det bor så få folk i Nord-Norge. Da er det naturlig at ingen statsminister kommer derfra.» Det er en årsak mange har tatt fram.

Det argumentet holder ikke, mener jeg. Det er mange små steder med få innbyggere i Norge. Nøtterøy har cirka 20.000 innbyggere, men to statsministre kom derfra, viser min forskning: Jan P. Syse og Trygve Bratteli. Drammen har cirka 100.000 innbyggere, men har hatt to statsministre siden andre verdenskrig. Asker og Bærum har cirka 200.000 innbyggere og har hatt flere av sorten. Ifølge SSB har Nordland, Finnmark og Troms 483.632 innbyggere i 2020. Cirka 24 ganger mer enn Nøtterøy. Det er nok folk i Nord-Norge til at minst tre eller fire norske statsministre burde ha kommet derfra siden 1814.

Det argumentet viser også hvor lite kunnskap det er blant nordmenn flest om Nord-Norge. Landsdelen er veldig stor, og har mer folk enn man tror, men det glemmer mange. En gang var jeg på Træna i Nordland og en norsk venninne sa «Oj, men så gøy, da kan du gjøre øyhopping til Lofoten derfra». Til orientering er det cirka 15 mil mellom de to stedene.

Å si at årsaken til det er at Nord Norge har lite folk er en måte å si at dette ikke er noe uvanlig. At de må bare bli vant å ikke bli representert på nasjonalt nivå siden det ikke er mye folk der oppe i nord. Det er feil.

les også Franske Lorelou: Hvorfor vil ikke nordmenn feriere i Norge?

2. Når man graver dypt nok, så finner man en

Noen påstår at det har på en måte vært en statsminister i Norge som har kommet fra Nord-Norge. Johannes Steen ble født i Christiania, døde på Voss, men bodde en del av livet sitt i Vesterålen. Han representerte Tromsø i Stortinget. Ok, da, han var på en måte fra Nord Norge. Han var statsminister fra Venstre mellom 1891-1893 og 1898-1902. Så for over 100 år siden var det en som hadde vært i Nord-Norge i mer enn to uker og hadde makten på nasjonalt nivå. Jeg skjønner ikke helt hvorfor folk i nord klager når de har åpenbart så mye representasjon som de tross alt har og har hatt ...

3. Nordlendinger banner for mye for puritanske sørlendinger

Jeg er verken født eller oppvokst i Norge. Alt jeg vet om nordmenn er det nordmenn har fortalt eller vist meg. Og det er en historie «alle» nordmenn elsker å fortelle om folk fra Nord-Norge: Nemlig at «hæstkuk» er et helt vanlig ord på nordnorsk, og et ganske grovt banneord i resten av landet. I nord kan man til og med si det til en politimann og slippe unna med det!

Tenk på konservative kristne på Sør- eller Vestlandet som kanskje ikke tåler et lite «herregud» fra sine barn. Hvordan skal de kunne leve med en statsminister som sier «hæstkuk» i en tale? Er nordlendingene for direkte for puritanske og forsiktige sørlendinger?

4. Nordlendinger er den morsomme fetteren som ingen tar på alvor

Nordnorske politikere vet at man ikke kan si sånt ting i en viktig tale. Denne historien som nordmenn forteller om og om igjen, forsterker en stereotypi om at nordlendinger er artige, masse-bannende fiskere som drikker mye i mørketida – altså som en snill og morsom fetter man ikke helt kan ta på alvor. Realiteten er at Nord-Norge har enorme mengder naturressurser som tjener hele Norge. Nord-Norge har gode universitetsmiljøer og kulturbyer som Bodø og Tromsø. Det er også Norges «dør» til det arktiske området, som alle de mektigste aktørene i verden nå prøver å få en bit av.

Mye makt bør tilligge Nord-Norge, og den bør være representert i Oslo. Hvor er den blitt av? Det er ikke nok at fiskeriministeren nærmest som et ritual er derfra. Er folk fra Nord Norge diskriminerte i Norge? Kanskje når det kommer til politisk makt. Ellers hvordan kan du forklare at statsministeren aldri kommer fra Nord-Norge?

les også Sps nye bastion

Det er et åpent sår for folk i Nord-Norge, dette, hvordan landsdelen av oppfattes og forvaltes av den sentraliserte makten i sør. Det er en følelse som ligger dypt hos folk – at ingen bryr seg om dem i resten av landet. Kanskje nå som nordmenn ikke kan reise så mye til utlandet, så bør flere Oslo-folk, inkludert de med politisk makt, besøke Nord-Norge.

Siste gang jeg var der var det på sommerferie i juli 2019. På Senja traff jeg spanjoler og franskmenn, som mente at stedet var ekstraordinært. Men ingen nordmenn var der på sommerferie. Jeg husker godt at jeg satt på en vakker strand og tenkte at «hvis det var et sted med en sånn utsikt i Oslo, så hadde det blitt investert milliarder for å lage minst et museum her». Men Senja er langt fra Oslo.

Jeg tør ikke engang spørre om hvorfor det ikke er en med samisk bakgrunn, eller en med rom-bakgrunn, som er blitt statsminister i Norge. Det er sikkert et tema for en annen kronikk. Men hør på denne fransk-nordkvinnen: Det er på tide med en norsk statsminister fra Nord-Norge.

Men helst ikke en som kommer fra Harstad og hater utlendinger.

Publisert: 28.11.20 kl. 14:41