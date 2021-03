Kommentar

De var nok ikke så uenige på det blå bakrommet

Av Astrid Meland

Erna Solberg kjefter på sine egne. De prøvde bare å gjøre jobben sin.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

IKKE HELT KOMFORTABEL: Erna Solberg beklaget tirsdag at hennes egne folk hadde sådd splid mellom by og land. Foto: Hallgeir Vagenes

Statsministeren tok seg visst et par dager velfortjent vinterferie i forrige uke. Men under alene-hjemme-festen rakk hennes egne folk å være slemme mot Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Tirsdag beklaget hun. Solberg har tatt avstand både fra Molde-ordfører Torgeir Dahls Oslo-kritikk og hennes nære medarbeider Peder Egseths forsøk på å lage ordføreropprør mot Johansen.

Solberg sa at den såkalte spinndoktoren ikke skulle tatt de telefonene til Molde og omegn.

Jeg tror han gjorde den jobben han skjønte at Erna Solberg ville han skulle gjøre. For det er ikke noe galt i initiativet. Det var i utførelses-leddet det sviktet.

TEAM PÅ SMK: Erna Solberg og statssekretær Peder Weidemann Egseth. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

La oss snurre tilbake til november. Da ble det snakk om hvordan vi skulle fordele vaksiner rundt om i landet. Fra start var det slik at beregningene tydet på at geografisk skjevfordeling kunne lønne seg – selv om mye var usikkert.

Men regjeringen synes det er vanskelig å gi ekstra vaksinedoser til Oslo.

Hovedårsaken kan oppsummeres med Senterpartiet. Solberg og Høyre er forståelig nok livredd for et distriktsopprør i valgkampåret.

les også Erna Solberg om Oslo-bråket: Har beklaget til Raymond Johansen

Men Oslos byrådsleder Raymond Johansen maste og maste. Attpåtil fikk han uventet støtte utenfra. Distriktsfolk var ute i mediene og sa at de godt kunne gi dosene sine til Oslo.

Kanskje var det spinndoktorer i Arbeiderpartiet som sto bak de oppslagene? Det er slik de holder på, alle sammen. Kravet vokste seg i alle fall stort. En meningsmåling i VG viste at seks av ti var enige med Johansen.

Regjeringen innså nok at de måtte gi Oslo noen vaksiner. Men hvordan kunne de borgerlige avspise Johansen med placebo?

KRITISERTE OSLOS CORONA-HÅNDTERING: Moldes ordfører Torgeir Dahl (H). Foto: Helge Mikalsen

Høyres frykt er en valgkamp med avisoppslag av typen «Barnebarna sørger. Bestemor Helga (75) døde. Hun var lovet vaksine 15. april».

Og kommer det et utbrudd på et uvaksinert sykehjem i Hedmark, så er Senterpartiet der.

Slikt vil Solberg-regjeringen unngå for enhver pris. De ville stagge kravene fra Raymond Johansen og jaktet «leverage», som det kalles i det politiske spillet.

Det var et slikt handlingsrom spinndoktor Peder Egseth forsøkte å få ut av sine samtaler med ordførere i Bygde-Norge. Han ville orkestrere et «ordføreropprør» mot Oslo.

Slike bygdeopprør er et kjent og kjært virkemiddel i norsk politikk. De er nok overraskende ofte organisert fra Oslo, men har lurt mang en lokalavisredaktør.

Også denne gangen lå ting til rette for at det skulle fungere og øke støtten for at også utkanten må prioriteres.

FIKK BEKLAGELSE: Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Heiko Junge

Feilen var ikke at spinndoktoren ringte rundt til lokale ordførere. Feilen var «the cover up», og avsløringene etterpå. For uheldigvis for regjeringen brukte ordføreren i Molde for sterke ord. På toppen av det hele steg corona-smitten i Oslo til nye høyder. Midt i alt dette måtte hovedstaden stenges ned igjen. Raymond Johansen kvalte tårer på TV.

Dermed boomeranget hele opplegget tilbake på regjeringen.

Egseth prøvde naturligvis bare å hjelpe Erna.

Det han ville var å støtte opp under regjeringens egentlige syn i denne saken som de ikke tør fronte selv.

les også Molde-ordfører: Hadde fire samtaler med Erna Solbergs statssekretær

At regjeringen er imot «Oslo-først»-vaksinering er ikke så vanskelig å forstå. Men siden de ikke tør å si dette åpent, ble en Høyreordfører fra Molde satt i land i Normandie.

Regjeringen vil ikke vedgå det, men fusker når de hevder at vaksinefordeling er et rent faglig spørsmål som er opp til ekspertene å bestemme.

For dette er politikk. Overraskende nok ser det ut som de har de fått med seg ledelsen i Folkehelseinstituttet i valgkampen sin.

les også Høyreordfører ble kontaktet av statssekretær – sa nei

Ser man på regnestykkene til ekspertene er det flest liv å spare nasjonalt på å gi Oslo flere doser enn de får nå.

Om regjeringen skjevfordelte 20 prosent i favør Oslo, kunne vi unngått at 80 000 Oslofolk ble smittet og vi kunne spart 108 liv. Dette er selvsagt svært usikre anslag og avhengig av en rekke ulike forutsetninger, som flat smitte.

Men om det blir slik som regjeringen legger opp til nå, sparer vi bare totalt 1 – 5 liv de neste tre månedene.

les også Raymond Johansen etter vaksinenyhet: – Jeg er lettet

Johansen har for en gangs skyld en ekte grunn til å rase. For han fikk bare knapper og glansbilder.

Målet med vaksineringen er uttalt. Det handler om å hindre død og innleggelser. Om det var ren faglighet som lå til grunn her, skulle Oslo hatt mange flere vaksiner.

FHI snakker om at risikoen er for høy ved å prioritere Oslo. Og regjeringen vil peke på at det var det rådet de fikk.

Men her er det ikke ett vitenskapelig svar. Derfor er det politikk.

Regjeringen velger altså distriktspolitikk fremfor å spare liv. Det er for vanskelig å nekte folk over hele Norge doser de har ventet lenge på.

Det er forståelig. Men det mest utspekulerte her er ikke å ringe noen ordførere, men at regjeringen later som dette var det ene faglige svaret de fikk.

Det er å prøve å snike seg unna debatten.

Solberg-regjeringen håper å slippe politisk strid ved å si «lytt til ekspertene». Men for en gangs skyld har Raymond en knallsak. Nå kunne det endelig passet å si «nei, nei. nei».