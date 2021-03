Kommentar

Vaksiner russen!

Av Hans Petter Sjøli

LIVETS VIKTIGSTE FEST: – Ikke at jeg tror det er mulig, eller at det vil skje, men: Tilby russen vaksinen i mai. La dem feste igjen når tiden er inne, skriver VGs kommentator. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

La dem som på coronaspråket har hatt en «uforholdsmessig tiltaksbyrde» få en håndsrekning når den tid kommer: Tilby russen vaksinen i mai.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Du har kanskje ikke sett alle filmene i den sterke og viktige serien «Small Axe» som for tiden sendes for NRK? Vel, det bør du. I den andre filmen, «Lovers Rock», skildres en ungdomsfest slik en ungdomsfest aldri er blitt skildret før. Iallfall ikke med samme presisjon.

Festen finner sted blant barn av karibiske immigranter i Vest-London på tidlig 80-tall, og tilstelningen har sine kulturelle særegenheter: Den suggererende musikken og, ikke minst, den klaustrofobiske rasismen som miljøet til daglig blir utsatt for, og som hjemmefesten er et vidunderlig friminutt fra.

Men mest av alt viser filmen hvor universelle disse ungdomsfestene var, og forhåpentligvis ennå er. «Privert», kalte vi dem i Trøndelag på 80- og 90-tallet. Oppbyggingen – fra de yre forventningene, og monteringen av musikkanleggene – til den forsiktige dansingen i starten, allsangen, latteren, rusen, den klønete tafsingen, dramaet i buskene og den elleville, utagerende avslutningen der dansegulvet blir som et kultisk offersted der ekstasen dominerer, bortenfor tid og rom. Det er sånn overalt. Og deretter: Det i løpet av kvelden nyforelskete kjæresteparet som vandrer gjennom byen når natt blir til dag, og alt er der og da, her og nå, og livet er bare vakkert.

Slik er det å være ung. Slik er det når livet er på sitt mest intuitive og deilige.

Slik skal det være å være ung. Men nå er det ikke mulig å være ung på den måten. Viruset som holder oss alle i sjakk holder ungdommen nede på særlig brutalt vis. Jeg vet at dette er en upopulær mening blant mange av oss i den aldrende fasen, for det er så mange grupper og kohorter som sliter tungt nå, og folk er redde og slitne, men jeg tror likevel at det er slik: At det er ungdommen som ofrer aller mest.

les også Russepresidenter tordner mot eget kull: – Uakseptabelt

I Norge markeres – for svært mange – overgangen fra ungdomstid til voksentid med en durabelig fest. Om russetiden er det like mange meninger som det er diffuse minner, men alle som har opplevd den vet hvor magisk den var – og er. Russetiden er det som antropologene kaller en «liminalfase», der deltakerne for en stakket stund befinner seg på utsiden av samfunnet og «alt» er lov. For oss på utsiden er det mest av alt et irriterende spetakkel og en orgie i dårlig smak og heslig oppførsel, men herregud så gøy – og viktig – det var å være med.

Vi har en russ i heimen i år. Og vi har fulgt forberedelsene til gjengen han er en del av – russeklærne, russekortene, logoen og navnet på russegruppa – alt er som det skal være. Men ikke helt. Det vil si: Ikke i det hele tatt. Skolesituasjonen deres har vært av-og-på gjennom et helt år nå, og de har knapt hatt mulighet til å treffes utenfor skolen, iallfall har det sosiale livet vært svært begrenset.

Samtidig har de, han, arbeidet knallhardt og systematisk for å oppnå målene han har satt seg, med nitide forberedelser til prøver og presentasjoner. Kvelder og helger. Det er dypt imponerende, det de får til, tiden vi lever i tatt i betraktning. Forsiktige formaninger om at de ikke trenger å strekke seg etter perfeksjon hele tiden, blir brysk avvist, noe som både er fint og litt bedrøvelig på en og samme tid.

Nå stenges samfunnet helt ned igjen. Skolen er riktignok ennå på såkalt gult nivå her vi bor, men fremtiden er høyst uviss. For når du er 18–19 år er fremtidshorisonten så kort, og iallfall ikke lenger unna enn russetiden. Som er gulroten, prikken over i-en, selve klimakset på 12 års skolegang – for dem som har valgt det skoleløpet han har. I fjor fikk de det til på et slags vis, etter at smitten mer eller mindre forduftet i det varme forsommer-været – i år ser det, dessverre, nokså mørkt ut. Mutanter, flere unge ofre for faenskapet, vaksinekrøll og en generell trøtthet i befolkningen gjør at situasjonen er annerledes nå. Mer truende. Enda mindre oversiktlig.

Tilsynelatende stresser det dem ikke. Det er vi voksne og i egne øyne ansvarlige som oppdaterer dem på de siste smittetallene og tiltakene som vi alle har mistet oversikten over, utover at vi holder oss hjemme stort sett hele tiden. Det er mulig de er lei av oss og våre formaninger. For de har da gjennom dette året vitterlig vist oss at de har tatt dette på aller største alvor. Men det ligger nok og murrer der inne et sted. Hva vil skje? Må russetiden avlyses? Blir overgangen mellom skole og studier (eller hva det nå blir i neste omgang) like grå som det siste året har vært?

47 prosent av unge mellom 16 til 19 år føler seg ensomme under pandemien, viser tall fra Opinion. Ifølge Helsedirektoratet hadde barn og unge mer kontakt med psykiske helsetjenester i 2020 enn året før. Slik kunne vi ha fortsatt. Men dette handler om mer enn helse – det handler om å kunne leve et relativt normalt liv, tross alt, og som i unge menneskers tilfelle handler om å være til stede i nuet. Som vår lyrisk anlagte helseminister så fint sa det i fjor: «Neste sommer finnes ikke når du er ung.»

les også «25 under 25»: Kjære medstudent, skru på kameraet!

Smitten spres nå mest blant de unge. De unge må være enda mer forsiktige enn de har vært. De må holde mer avstand. Noen av dem fabler om å la seg frivillig smitte for å bli immune inn mot russetiden – noe russeledelsen advarer sterkt mot, for viruset er lunefullt, også for yngre mennesker.

Over påsken, når denne siste nedstengningen kan lempes på, kommer vi forhåpentligvis ordentlig i gang med vaksineringen av alle utenfor risikogruppene. Det vil si – vi over en viss alder. For de unge, de må vente. Vi godt voksne kan da «åpne hytta» og invitere venner og kanskje til og med ta en tur til utlandet – men de unge må vente.

Dette henger i grunnen ikke på greip. Derfor foreslår jeg – i full visshet om at det knapt er et forslag som vil vinne popularitetskonkurransen i de brede lagene av et virustrøtt folk – at vaksineringen tar en drøy sving innom dem som på coronaspråket har hatt en «uforholdsmessig tiltaksbyrde», spesielt dersom AstraZeneca-vaksinen igjen blir tatt i bruk og det er en viss skepsis mot den i den øvrige befolkningen.

Ikke at jeg tror det er mulig, eller at det vil skje, men: Tilby russen vaksinen i mai. La dem feste igjen. For ingen fester som 19-åringene. De fester som om de ikke har noe tid å miste.