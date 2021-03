LEI: – Jeg er lei av at staten overkjører familier uten å i det hele tatt gidde og kommunisere med de som nå faktisk føder, stifter familie og drifter et hverdagsliv om hvordan de har det, skriver Weider-Krog i dette debattinnlegget. Foto: Privat

Slutt å legge skylden på kvinnene!

Fruktbarhetstallene har aldri vært lavere og velferdsstatens fremtid ser enda mer dyster ut. Det er tydeligvis kvinnen ene og alene om å ha skylden for, ifølge politikere og folk på gata.

ODA WEIDER-KROG, pedagog og programleder i podkasten Familieliv

Alltid greit å ha noen å skylde på!

Da kan vi fraskrive oss eget ansvar og all form for folkeskikk. For når vi snakker om noe som angår oss alle, kan tydeligvis medmenneskelighet og innlevelse legges vekk til fordel for diskriminerende holdninger og nedverdigende påstander.

Så jeg tar meg derfor den frihet og svarer med samme mynt, kanskje er jeg da, som kvinne, lettere å ta på alvor? Kommentarfeltet vil antageligvis kunne gi oss en viss pekepinn.

For det første, slutt å forklare synkende fødselstall og lavere fruktbarhet med kvinners egosentriske livsvalg og manglende vilje etter å ønske seg barn. Den argumentasjonen kan du få gratis av meg!

Det er ikke bare ett svar eller én årsak til et så komplekst tema. Det er det sjeldent. Hadde det derimot vært så enkelt tviler jeg på at behovet for å fortsette debatten hadde eksistert. Og hadde vi snudd det og ilagt mannen all skyld for lavere reproduktivitet, tviler jeg på at han hadde funnet seg i dette uten å si ifra. Jeg er så freidig å tro at kvinnen også da til slutt ville endt opp som syndebukk.

For det andre, skal kvinner følge den lite empatiske oppfordringen fra statsministeren om å føde flere barn tidligere, er det ikke til å komme vekk fra at dette for mange vil bety en studietid som gravid eller nybakt mor.

Dette vil jeg på bakgrunn av egen erfaring fraråde alle som har muligheten. Det er alt annet enn en fleksibel og harmonisk tilværelse, slik det i dag fremstilles.

– Jeg er ferdig med å brukes som brikke i et politisk spill og en ressurs uten egne tanker og følelser, skriver Weider-Krog, her fotografert sammen med datteren etter egen fødsel. Foto: Privat

Jeg er lei av at det å få barn i ung alder selges inn som et gode til unge kvinner, når det egentlig er et eneste stort tapsprosjekt for både mor og partner. Hverken Lånekassen, NAV eller samfunnsstrukturene er rigget for å ivareta studiner i et svangerskap eller med barn.

I tillegg mister hun sjansen til å få omgjort det lille hun kan fra lån til stipend hvis hun skulle være så naiv å tro at hun kan bo sammen med partner. Her mener nemlig staten at hen kan forsørge dem begge, akkurat som på 50-tallet da alt var fryd og gammen i likestillingslands. Er dette likestilling eller en god start på et familieliv for to unge mennesker?

Jeg er lei av at staten overkjører familier uten å i det hele tatt gidde og kommunisere med de som nå faktisk føder, stifter familie og drifter et hverdagsliv om hvordan de har det! At det er et fullstendig fravær av innlevelse eller kunnskap om hvordan dagens forhold egentlig er.

Jeg er lei av at middelalderne folk, ofte menn, finner det innafor å fortelle kvinner hvordan de skal leve livene sine, nybakte mødre hvordan det er å føde, og at de uten skam skriver «ta ansvar for egne handlinger og stå i dem» når det nettopp er det de gjør gjennom å belyse utfordringer i håp om å skape forbedring.

Ikke rart det blir fristende å svare med «ingen livmor, ingen mening»! Ikke rart kvinner føler seg overkjørt og presset når det for noen er innafor å begrunne lave fødselstall med at «karrierejaget og kvinners trang til selvrealisering er den største bidragsyteren til lave fødselstall».

Jeg er like lei av at de samme menneskene anser det som akseptabelt å fortelle meg hvor likestilte vi er og at jeg er utakknemlig og bortskjemt, klagete og «en blek kopi våre foreldre» når jeg mener det motsatte.

Enda mer lei er jeg av at kvinner som viser engasjement og vilje betegnes som hormonelle og utilregnelige. At de hetses når de burde hylles for å orke å stå i stormen av kommentarer og et horribelt kvinnesyn. Det er langt mellom handlekraftige kvinner og modige menn!

Den avstanden bør minimeres fortere enn fort, hvis vi i det hele tatt skal våge å håpe at våre døtre kan vokse opp i et mer likestilt samfunn hvor det å ha livmor ikke gir deg færre muligheter.

Er dette holdninger politikerne forbinder med likestilling? I så fall bør de ønske seg en kollektiv oppdragelse før de ber om at flere barn blir født. Å be kvinner får opp farta på soverommet er ikke bare frekt og nedlatende, det er også med på å opprettholde en skadelig kultur for diskriminerende holdninger til kvinnen og hvordan vi snakker om og forholder oss til det å sette et nytt liv til verden.

Det er nemlig ikke bare å knipse, gå gravid, føde, amme litt, hoppe tilbake i jobb kortere tid enn lengden på et svangerskap for så å gjøre det hele om igjen. Og om igjen.

Jeg er lei av et unyansert syn på det å bli foreldre! Hva med de som strever og har behov for assistert befruktning? Hva med de som opplever å miste et barn i mors liv gang på gang? Hva med studentene som får avslag på søknad om utsettelse av eksamen fordi en spontan ikke er god nok grunn? Det er på høy tid at vi en gang for alle tar kvinners helse og valg om å få barn på alvor, og at dette valget utelukkende er kvinnens egne.

Jeg er ferdig med å brukes som brikke i et politisk spill og en ressurs uten egne tanker og følelser. Lykke til med reproduksjonsprosjektet tiltenkt kvinner som nå går i fødestreik, iverksetter Barselopprør og kollektivt kjemper for et likestilt kvinnesyn og en bedre fødsels- og barselomsorg! Dere kan gjemme dere bak tomme ord, uvitenhet og ansvarsfraskrivelse, men livmoren min får dere aldri.