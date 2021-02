Kommentar

Dumt å skylde på Oslos befolkning

Av Astrid Meland

Men ordføreren i Molde har en annen grunn til å gå i strupen på Oslos byrådsleder.

På Oslos første vårdag søndag krydde det av folk ute i byens parker, fortauer og lekeplasser. Mange gikk tur på Operataket og slanget seg på bryggene i Bjørvika.

Det vi ikke visste denne formiddagen, var at den lunsjen vi kjøpte oss, skulle bli det siste på restaurant på en stund.

For på ettermiddagen stengte Oslos byråd Raymond Johansen Oslo igjen. Nå er det snart ikke mer å stramme til.

Timingen kunne ikke vært dårligere for angrepene fra Molde-ordfører Torgeir Dahl (H), som i helgen åpnet bykampen og sa at han var «lite imponert over hva Oslo har fått til».

Og det er flere ting å peke på når det gjelder Oslos håndtering. Mange husker vel hvordan «nei, nei, nei»-Johansen tøffet seg før han måtte gjøre helomvending.

Den store tabben med Dahls utspill var at han gikk til angrep på Oslos helt utslitte innbyggere. Dahl spurte i VG om årsaken til at Oslo ikke får kontroll er at innbyggerne ikke klarer å følge reglene.

Dahl vet ikke hva han snakker om. Corona-reglene i Oslo er mye verre enn det Molde er i nærheten av. Nå har det vart siden november. Ungdommene får ikke engang gå på skolen hver dag og barn får ikke lov til å trene eller feire bursdagen sin med hvem de vil.

Det er noe helt annet å følge reglene i Oslo enn i Molde.

Det Oslos innbyggere minst trenger er bedrevitere utenfra som ikke har peiling på hva de står i. Om noen absolutt skal gi dem noe, bør det være heiarop. Og akkurat det skjønte Dahl også, som søndag sa at han ikke hadde ment å angripe innbyggerne.

For det ble tungt nok som det var denne søndagen. Det håpet solstrålene tente om at livet vender tilbake, det ble kontant slått av.

Samtidig gjør ordfører Dahl jobben sin når han går til angrep på Johansens krav om å komme først i vaksinekøen. Det Johansen ber om er at resten av Norge skal gi sine doser til ham.

Det finnes gode argumenter for å ta Oslo først. Men Dahl har også rett i at strategien straffer de kommunene som klarer å slå ned smitten. Ulvik, Bergen og Trondheim har alle klart å stanse utbrudd. Også skal de gi vaksine til Oslo?

For alle bestemødre og bestefedre i resten av Norge, betyr det at de må vente enda lenger før de trygt kan møte barnebarn eller dra på ferie. Det er ikke sikkert de vil ofre det for noen forsteder i Oslo.

Det er en masse bygdefolk som også venter og venter på å slippe å være redde lenger. Ordfører Dahls oppgave er å kjempe for sine innbyggere, akkurat som Johansen kjemper for sine.

I tillegg spiller partipolitikk inn her. Dahl kommer fra Høyre, og hadde ikke sagt det samme om han var rødgrønn.

For regjeringen er det nok helt greit at en infanterist gjør jobben for dem.

Helseminister Høie tør ikke si stort. Men Dahl er et ekko av Høyre-folk på bakrommet. De er provosert over Johansen stadige angrep.

Raymond Johansen på sin side, lettet for bare noen uker siden på tiltakene i Oslo. Da sa mente han at smitten ville gå ned enda mer fremover. Det var selvsagt bare en ønskedrøm. Det logiske var at smitten ville gå opp. Og det gjorde den.

Sånn sett har Molde-ordføreren rett i at hans rival ikke har truffet på alt.

Men det er noe helt annet å styre en tett befolket storby enn et romsdalsk fiskevær. Om Dahl i det hele tatt tør å komme til Oslo, tror jeg ikke han vil bytte med Raymond Johansen.