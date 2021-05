Kommentar

Feire pinse? Har det klikket for deg?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

I et stadig mer flerkulturelt og tolerant samfunn, er forståelsen for vår egen folkekirke og nære historie påfallende lav.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da Ap-politiker Else May Norderhus skrev på Facebook selveste Kristi himmelfartsdag at «På NRK kan det se ut som de er blitt muslimsk», var reaksjonene forutsigbare. Noen hyllet henne for å ta til motmæle mot NRK og muslimer, mens flertallet gikk rett i harselas-modus.

Hahaha, beklager at jeg glemte å sende Kristi himmelfartskort i år, lissom. At noen etterlyste markering av norske høytider var åpenbart det dummeste vi hadde hørt på en stund.

Slik ender for øvrig de fleste debatter som kan puttes i den stadig voksende sekken identitetspolitikk, om det dreier seg om snik-grønnsakifisering av kjøttkaker, riving av statuer, julesanger i skolen eller religion i statskanalen.

Reaksjonene følger velkjente spor. Ønsket om å forstå eller tolke motparten i beste mening, er fraværende. Til gjengjeld er det krutt nok til å sette sosiale medier i brann, og billige poeng nok til å gjøre hvermannsen til standupkomiker.

Nå var ikke den erfarne Ap-politikeren fra Møre og Romsdal spesielt heldig med eksemplet sitt. Statskanalens markering av muslimenes helligdag id, «Festen etter fasten» har ikke bare vært god folkeopplysning, men også bidratt til økt forståelse mellom kulturer. Det er et godt eksempel på hvordan NRK løser samfunnsoppdraget sitt.

Feiringen av id er etter hvert blitt en synlig del av det norske samfunnet. Det er også blitt vanlig for nordmenn å ønske «Eid Mubarak», som betyr at du ønsker en velsignet feiring. Litt som «god jul» eller som man gratulerer med samefolkets dag.

Men hun har definitivt et poeng når det gjelder forståelsen og interessen for den kristne tros egne helligdager. Hadde en marsboer kommet til Norge ville man tro vi feiret Kristi himmelfart og pinse for å hylle hytta, hagen og båten, og at en av ritualene var pilegrimsvandring til nærmeste vinmonopol.

Hadde en marsboer kommet til Norge ville man tro vi feiret Kristi himmelfart og pinse for å hylle hytta, hagen og båten, og at en av ritualene var pilegrimsvandring til nærmeste vinmonopol. Foto: Eikesdal, Håkon

Nå er det ikke slik å forstå at pinsen, eller Kristi himmelfart for den del, ikke har mange venner. De bevegelige helligdagene kommer alltid på torsdag og mandag. Ikke snyter de oss for en fridag, som 1. mai, 17. mai eller 1. og 2. juledag kan finne på å gjøre. Ikke må vi vaske eller handle gaver, og fridagene er lagt til den fineste tiden på året.

Men jeg må innrømme at jeg måtte grave langt bak i hukommelsen for å komme på hvorfor vi egentlig har fri i pinsen. Når det gjelder «himmelfarten» får vi drahjelp av navnet, men definitivt ikke av mediene.

Det eneste spor etter Kristi himmelfart på statskanalen var «Salig blanding», en time med åndelig inspirerte melodier torsdag formiddag på P1. Gudstjenesten var på fiffig vis overført til P1+, nisjekanalen for seniorer. NRK2 sendte en reprise på programmet «På sporet av Jesus fra Nasaret» fra 2018.

Og det blir ingen pinse-bonanza til helgen heller. Og hvorfor skulle det bli det? Det virker slett ikke å være noe folkekrav at NRK skal gi sine seere og lyttere åndelig påfyll i pinsen.

Samtidig som Norge på mange måter blir et stadig mer flerkulturelt og tolerant samfunn, er verken takhøyden eller interessen for vår egen folkekirke særlig høy. Selv om statskirken ble avviklet i 2012, har kristendommen fortsatt en særstilling i landet.

les også Fedme er tungt nok. Myter og fordommer gjør det verre

Likevel står det ikke særlig høyt i kurs i dag å være utøvende kristen. De blir ofte latterliggjort, og omtales gjerne som bakstreverske og mørkemenn. En doktorgradsavhandling Vårt Land har omtalt, konkluderer med at det virker negativt å oppgi kristen bakgrunn i jobbsøknader.

Der det generelt er stor toleranse for dem som sprenger grenser og vil forandre, er det desto mindre toleranse for dem som vil bevare strukturer i samfunnet.

I politikken ser vi også tydelig at sekularisering brer om seg. Høyres landsmøte tok nok et skritt bort fra sitt gamle, verdikonservative jeg sist helg. Tidligere har de blant annet vedtatt ja til eggdonasjon og ytterligere liberalisering av bioteknologiloven.

Vedtaket om utvidelse av abortgrensen til uke 22 som ble gjort på SVs landsmøte i vår, ville vært utenkelig for ikke mange år siden. Det samme ser man også i mange av bioteknologidebattene i partiene. Det argumenteres stadig oftere om hensyn til likestilling, foreldrenes beste, overlevelse og helse. Klassiske argumenter som «menneskeverd» og «respekt for livet» er stadig sjeldnere å høre.

Kontrasten blir stor til enkelte innvandringsmiljøer, der religion står sterkt. Samtidig er Norge det vesteuropeiske landet hvor størst andel mener vårt lands kultur er overlegen andre lands kulturer.

Det er kanskje ikke til å undres over at de mange kulturkrigene har gode vilkår. Jeg drister meg likevel til å ønske alle en riktig god pinse!