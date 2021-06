Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Ti år etter

Vi var nesten tusen mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. For mange av oss er ti år kort tid. Vi opplevde noe som kan prege oss resten av livet.

NILLE LAUVÅS, overlevende

De andre sover. Hodet treffer puta, de legger dyna rundt seg, så sovner de. Og de kan sovne på sofaen, foran TV-en, på toget.

Vi ligger våkne. Dyna er klam. Når vi endelig sovner, våkner vi lett. Lokket på postkassa åpnes, naboen kjører forbi, noen snakker, og vi er lys våkne.

De andre husker. Hvor de var i går, avtaler, planer. Bilnøklene er på plass, det er mat i kjøleskapet. De finner minnene i arkivet der de ligger sortert i sirlige bokser.

Vår hukommelse virker ikke. Minnene er lagret i hauger av fragmenter og småbiter. Handlelistene vi glemmer å skrive ville vi lagt igjen hjemme. Men det vi ønsker å glemme, husker vi.

De andre jobber og studerer. Har livet på stell. Man må bidra, delta, og har man vondt kan man ta seg sammen.

Vi sliter. Vi begynte på skolen, på studier. Vi kom tilbake på jobb, kontoret var bombet i stykker. Hodet er ikke som før. Alt vi kan og vet er et eneste rot. Å lære noe nytt går ikke, husker ikke, klarer ikke. Tør ikke si noe til sjefen, læreren, studieveileder, mamma og pappa. Vi vet ikke hvordan vi skal ta oss sammen.

De andre elsker fyrverkeri. Joker smiler bredt. Bak ham sprenges sykehuset, det dundrer, pyroteknikerne har gjort en god jobb, de andre forsyner seg med popcorn.

Vi orker ikke. Tør ikke. Holder oss hjemme, ser ikke film, leser ikke krim. Hjertet dunker i brystet, hvert smell gjør vondt. Vi vet at det bare er krutt og filmeffekter, kroppen er livredd likevel.

De andre er likegyldige til mye. De blir sure når det regner, tar med en paraply og går ut. De klager over støy fra naboen og setter seg på verandaen i stedet. De kaller irriterende lyder for bagateller.

Vi tør ikke gå ut i regnet. Brannalarm fremkaller panikk og angst. Under forelesningen fikler noen med kulepennen, lyden er som ladegrep, vi går ut og kaster opp.

De andre snakker og skriver, spisser budskapet. Du burde ikke overlevd, han burde siktet bedre, dette fortjente du, vi vet hvor du bor. Terrorister er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Nå må dere ikke dra dette kortet, da.

Vi orker ikke ytre oss lenger, tør ikke. Vi blir søvnløse av kommentarfeltene og debattene. Vi skulle ønske vi kunne dra det røde kortet og utvise enkelte fra banen.

De andre synes konspirasjonsteorier er spennende. Kan det være noe i det? Hvem sto bak 11. september? Er duene vi ser i byen avatarer? Hvordan styrer Arbeiderpartiet?

Vi frykter konspirasjonsteoriene. De lå som et teppe bak pianoet der vi gjemte oss, de var underlaget da vi strevde oss over betongrester og knust glass, de var bardunene vi hoppet over da vi flyktet fra teltplassen.

De andre har blitt ti år eldre. Rynkene dukker opp, kroppen knirker og blir stivere.

Vi har endret oss, fra unge gutter til voksne menn, jentene har blitt kvinner. Noen av oss har fått grått hår og lesebriller. Skuddskader, synstap, amputasjoner, hørselsskader og slikt kom i tillegg. Redselen sitter i kroppen, ryggen stivner, skuldrene er vonde, stresshormonene gir ekstra sykdommer og plager.

De andre vet bedre. De ville ikke reddet seg selv, rømt med en båt, løpt forbi venner som var skutt. De ville søkt i de ødelagte bygningene, knelt i glasskårene for å hjelpe, ikke fryktet bomber eller snikskyttere. De ville båret de skadde på ryggen mens de løp. Hvorfor angrep dere ikke gjerningsmannen?

Vi var så redde for livet vårt at vi fulgte instinktene. Vi tenkte ikke, planla ikke. Vi løp, svømte, lette etter nødutganger, skled ned skrentene, gjemte oss. Vi gjorde det vi klarte. Etterpå har vi skammet oss over noe av det vi gjorde, eller ikke gjorde, selv om vi ikke hadde noe valg.

De andre har vært redde. De har ikke turt å se ferdig «The Shining». De har vært redde for barna sine, økonomien, for en som er alvorlig syk og for klimaendringene. De vet hvordan vi har det.

Vi har vært så redde for å dø at kroppen vår tok kontrollen. Vi følte at vi var midt i et mareritt, en ubeskrivelig uvirkelighetsfølelse. Kroppen økte pulsen til maks, endret blodomløpet og ga oss pusteproblemer. Vi fikk en nummen gåsehud over alt, og tålte mer smerte og angst enn vi trodde var mulig. Og en uventet lyd, et smell, en brå bevegelse, lyden av ambulanser, regn, nyheter, et kommentarfelt; alt kan bringe redselen tilbake på et øyeblikk.

Fremdeles. Ti år etter.